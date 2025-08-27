장애인 가족들 "울산시의회, 인권침해시설 지원 확대 폐지하라"

울산시 북구 소재 장애인거주시설에서 '다수의 종사자가 거주 장애인을 상습적으로 폭행해왔다'는 사실이 드러나 생활지도원 4명이 검사 구형량보다 높은 징역 2~5년의 실형을 선고받았다(관련 기사 : 장애인시설 속 끔찍한 학대·폭력 "법인 즉각해체하라"
).
이에 울산시의회가 이번 사건을 계기로 장애인 거주시설의 안정적 이용과 장애인의 서비스 향상, 지원을 위한 조례를 추진하며 지난 22일 입법예고 했다. 울산에 있는 중증 거주시설 11곳, 단기 거주시설 7곳, 공동생활가정 10곳 등 28곳의 장애인거주시설 전체를 지원한다는 계획이다.
울산시의회 김종훈 의원(국민의힘, 문화복지환경위원회)은 조례 제정에 앞서 지난 12일 태연상습학대사건 피해자대책위원회와 장애인인권단체, 장애인학부모단체 관계자 등 직접 당사자들의 의견을 청취하는 간담회도 열었다.
하지만 이날 간담회에 참석했던 태연상습학대사건 피해자대책위원회 등 당사자들이 "조례안이 표면적으로는 거주시설에 대한 실태조사를 위한다고 하지만, 실제 내용은 인권침해시설에 대한 지원을 확대하는 조례일 뿐"이라며 폐지를 요구하고 나섰다.
대책위는 27일 오전 울산시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 이 조례안을 두고 "태연재활원 사건을 외면한 후안무치 조례"라고 규정했다.
대책위는 "울산에서 발생한 태연재활원 장애인 학대 사건은 장애인 거주시설의 구조 자체가 인권 참사의 요인임을 증명했으며 특히 14년 전 장애인복지법 개정을 통해 정원이 30인을 넘지 않아야 함에도, 정원 186명 규모의 초대형 시설 운영을 지속해 왔다"고 설명했다. 그러면서 "하지만 울산시의회는 '장애인 거주시설의 안정적 운영과 시설 최적화'를 주장한다"고 지적했다.
이어 "이러한 울산시의회의 행보는 헌법기관으로서 지역에서 발생한 인권 참사를 외면하는 것을 넘어서 피해자와 가족들을 우롱하는 것"이라고 비판했다.
대책위는 또 이번 조례가 시대적 흐름을 역행하는 '인권침해시설 지원 확대 조례'라고 규정했다.
이들은 "장애인을 집단으로 수용하는 시설 존속과 강화를 위한 예산 확대는 명백히 국제 인권 기준인 유엔 장애인권리협약과 유엔 탈시설 가이드라인에 역행하며 국회와 정부 차원에서 확정된 지역사회 자립 지원 정책과 정면으로 배치된다"고 지적했다.
또 "울산시의회의 시설 확대 조례는 시대의 흐름과 국제 인권 기준을 역행하는 행보이자 학대 재발을 유도하는 미신고 시설 양성 조례"라고 규정했다.
대책위는 그 이유를 조례안에서 찾았다. 대책위는 "조례안 제5조와 제6조는 미신고 시설에 대한 조치와 개인 운영 시설의 법인 전환을 권장하고 있다"며 "이는 불법·미신고 시설을 없애기는커녕 합법적 제도권 안에 편입시켜 생존할 길을 열어주는 것"이라고 지적했다.
"인권침해시설 확대 조례가 아닌 학대 예방 및 학대피해장애인 지원 조례 필요"
대책위는 이외에도 "장애인에 대한 보호 의무와 시설의 관리 감독을 맡은 울산광역시와 북구청은 태연재활원 1심에서 실형을 받은 299회 폭행이 발생할 동안 전혀 파악하지 못했다"며 "행정기관을 감사할 책임이 있는 울산시의회 또한 이러한 지자체의 무능을 감시하지 못했다"고 지적했다.
이어 "그럼에도 현재 조례안에 포함된 단순한 실태조사나 인권 및 권리옹호 관련 규정은 태연재활원 사건처럼 조직적으로 은폐된 학대를 밝히기 어렵기 때문에 형식적 장치에 불과하다"는 지적을 내놨다.
그러면서 "인권침해시설 확대 조례가 아닌 학대 예방 및 학대피해장애인 지원 조례가 필요하다"며 "울산시의회가 진정으로 장애인의 권리를 보장하고자 한다면, 지금의 '인권침 해시설 확대 조례'를 폐기해야 한다"고 촉구했다.
또한 "제2의 태연재활원을 막기 위해서는 행정 처분 강화, 가해자 처벌, 피해자 신속 구제 및 자립 지원, 학대 예방 조치를 포함 한 조례를 제정할 것을 시의회에 촉구한다"고 했다.