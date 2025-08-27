불법파견 앞에 멈춰버린 수사권, 죽음의 행렬을 멈춰야 한다

한전KPS 비정규직 노동자들은 한전KPS를 대상으로 불법파견 소송을 진행 중입니다. 8월 28일 1심 선고를 앞두고 있습니다. 6월 2일, 태안화력발전소에서 일하다 사망한 김충현 비정규직 노동자의 사망 이후 구성된 "태안화력 고 김충현 비정규직 노동자 사망사고 대책위원회"는 선고를 앞두고 불법파견 중단과 정규직화의 필요성을 알리기 위해 <판사님께 보내는 공개서한>이라는 이름으로 연속기고를 진행합니다.

저는 한국철도공사의 용역형 자회사 코레일네트웍스가 수탁 운영하는 도봉역에서 부역장(총괄 매니저)으로 일하고 있는 비정규직 노동자입니다. 방학역은 코레일 역무원이 역무 업무를 수행하고, 도봉역은 코레일네트웍스의 역무원이 역무 업무를 수행합니다.겉으로 보기에는 정상적인 용역계약을 통해 별도로 업무를 수행하는 것 같지만, 실제로 역무 업무를 수행하는 과정을 보면 원청인 코레일로부터 직접 지시를 받고 실질적으로 지배를 받습니다.역무원은 역사, 열차, 선로 등에서 발생하는 사고에 대응하고, 승강기·스크린도어·AFC 등 자동화 장비와 역 시설물을 관리하며, 소방안전 등을 책임집니다. 이 때문에 최소 2인 1조로 근무하는데, 이 인원을 결정하는 주체는 코레일입니다.한전KPS가 김충현 노동자를 홀로 죽어가게 한 것처럼, 코레일은 한때 코레일네트웍스가 위탁하는 역들에 조당 1인만 배치해 일하도록 했고, 2018년 원덕역에서 1인 근무를 하던 역무원이 사망한 이후에야 순차적으로 1인 근무역 문제를 해결했습니다.도봉역 인근 전철 내에서 폭력행위나 소란이 발생하면 코레일 관제센터에서 도봉역으로 연락이 오고, 지시에 따라 전철에 들어가 해당 승객들을 자제시키거나 하차시키는 등의 일을 합니다. 저희가 매일 업무 일지를 작성하면 코레일에서 확인을 합니다. 방학역을 '관리역'이라고 부르고, 매일 아침 수입금을 보고하며, 관리역 직원이 순회 점검을 나와 지적·지시한 사항을 반드시 이행해야 합니다. 그렇지 않으면 SLA(서비스 수준 협약) 점수를 낮게 책정해 위탁비를 깎아 지급합니다.'그룹포털'이라는 코레일 업무망을 통해 코레일 사장·본부장·사업처 등에서 요구하는 자료나 현황을 보고하고 지시사항을 집행합니다. 이 기록들이 남는 것을 우려해서인지 일정 주기마다 내용이 자동으로 삭제되도록 되어 있습니다. 이 외에도 시설물에 대한 권한, 임금 및 복지 결정 권한 등이 실제로는 코레일에 있기에 저와 동료들은 "진짜 사장 코레일이 상시·지속업무 직접고용하라"고 외치며 투쟁하고 있습니다.한전KPS 비정규직 노동자의 경우를 보십시오. 누가 1인 근무를 시켰고, 누가 실질적인 지시를 해왔고, 누가 노동조건을 결정해왔는지는 명확합니다. 김충현 노동자를 죽음에 이르게 만든 것은 제대로 된 안전설비도 없이 적정하지 않은 선반에서 작업하게 하고 홀로 일하도록 만든 한전KPS입니다. 원·하청 구조 속 상하관계가 위험한 상황에서 일할 것을 강요하는 한, 죽음의 행렬은 계속될 수밖에 없습니다. 진짜 사장인 한전KPS가 직접 고용해야 합니다.판사님, 저는 '불법파견'과 관련한 소송을 접할 때마다 두 가지 의문을 가집니다. 첫째, "IMF 환란을 이유로 고통 분담을 하자며 만들어진 파견법은, 환란이 끝난 지 20년이 넘은 지금까지 왜 존재하는가?"입니다. 노동자들에게 씌워진 파견법의 고통은 어느새 우리 사회를 가장 불평등한 구조로 만들었습니다. 그 법에 짓눌린 노동자들은 하루살이처럼 살다가 일터에서 죽어가도록 강요당하고 있습니다. 이 구조가 누구를 위해 필요한지 되묻게 됩니다.둘째, "불법파견 앞에서 멈춰버린 수사권"입니다. 현대자동차·기아자동차·아사히글라스 비정규직 노동자들 대부분이 노동자지위확인 소송을 통해 불법파견을 인정받았습니다. 그런데 일터에서 벌어지는 불법을 감시하고 바로잡아야 할 고용노동부 특별사법경찰 근로감독관과, 수사권과 기소권을 모두 가진 검찰은 소송이 제기돼도 수사하거나 처벌할 생각을 하지 않았습니다. 원청·하청·현장을 조사하는 것은 수사기관이 훨씬 유리한데, 왜 불법파견 앞에서는 멈춰버리는 것인지 묻게 됩니다.판사님, 한전KPS 하청 노동자들의 '근로자지위확인 소송'은 우리 사회가 만든 구조와 수사기관의 방관 속에서 살아남기 위한 몸부림입니다. 이 소송은 한전KPS 하청에서 죽어간 김충현 노동자의 동료들만의 것이 아닙니다. 같은 곳에서 하청 노동자로 죽어간 김용균 노동자의 동료들이 더 이상 죽지 않고 일하기 위해 보내는 호소입니다. 부디 한전KPS가 진짜 사장으로서 직접 고용하도록 판결해 주시길 간곡히 부탁드립니다.