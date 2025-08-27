"장애인-비장애인 모여 체육대회 여니 인식개선에 도움"

큰사진보기 ▲8월 22일 김해 동상동 다어울림센터 다목적강당에서 열린 ‘달달만행’ 사업의 실내체육대회. ⓒ 김해서부장애인인권센터 관련사진보기

비장애인들이 장애인과 함께 실내 체육대회를 열며 인식개선과 인권의 소중함을 다시 새기를 기회를 가졌다.김해서부장애인인권센터(센터장 송가영)는 지난 22일 김해 동상동 다어울림센터 다목적강당에서 '달달만행' 사업의 하나로 실내체육대회를 열었다고 27일 밝혔다. 한국장애인재단 지원을 받아 (비)장애인이 함께 지역사회에 인권을 전달하기 위한 '나의 달리기에 달린 만족과 행복(달달만행)' 사업의 하나로 인권센터가 행사를 연 것이다.행사에는 달달만행 사업 참여자, 장유어린이집, 동상어린이집, 김해서부장애인자립생활센터 발달장애인주간활동서비스 이용자, 지역주민, 자원봉사자 등 130여명이 참여했다.체육대회는 몸풀기 운동, 오고가는 존중의 공, 권리 모아모아, 권리단어 알아가기, 한마음 한뜻, 함께 달리기 순서로 진행되었다.인권센터는 "장애인-비장애인이 팀을 이루어 함께하는 경기에서는 자연스럽게 존중을 알아가고 협력이 이루어지며, 아동들은 다양한 놀이를 통해 장애에 대한 긍정적이고 열린 인식을 가질 수 있었다"라고 전했다.지역주민 유미숙(김해)씨는 "체육대회는 감동이었다. 다양한 연령층에서 참여하고, 서로 조를 나누어 응원하는 모습은 장애인에게 더불어 함께 살아가도록 힘을 주는 듯하였다"라며 "특히, 어린이집 친구들과 장애인이 조를 이루어 손을 잡고 훌라후프를 통과하는 달리기를 할 때 서로 발맞추는 모습이 한참동안 생각나는 모습이었다"라고 말했다.박영희 장유어린이집원장은 "이번 운동회는 장애인과 우리 아이들이 한 공간에서 어울려서 '다름'이 아닌 '함께'라는 공동체의 의미를 새기는 값진 경험이었다"라며 "서로 존중하는 문화가 스며드는 인식변화의 순간이었다. 앞으로도 어린이집은 지역사회와 함께 성장하는 서로 존중하는 교육을 이어가겠다"라고 밝혔다.조은영 동상어린이집원장은 "함께 어울려 함께 뛰고 웃으며 소통하는 시간이 함께여서 더 행복했으며, 서로를 이해하는 소중한 시간이 되었다"라고 말했다.송가영 센터장은 "이번 체육대회는 어린이를 포함한 지역 주민이 함께하는 장애인, 비장애인이 한데 어우러져 서로를 이해하고 존중하는 귀중한 시간이었습니다. 앞으로도 함께하는 공동체를 만들어가겠습니다"라고 말했다.