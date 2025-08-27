이 대통령 "마스가 프로젝트, 한미 함께 항해할 바다의 새 이름"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 26일(현지시간) 미국 필라델피아의 한화 필리조선소에서 '스테이트 오브 메인'호 명명식 축사를 하고 있다. 이 선박은 미국 해양청이 발주한 국가 안보 다목적 선박(NSMV) 5척 중 3호선이다. 2025.8.27 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"인류에게 바다는 언제나 도전과 기회의 공간이었다. 세계를 무대로 펼쳐질 ''마스가(MASGA. Make American Shipbuilding Great Again)' 프로젝트는 대한민국과 미국이 함께 항해할 새로운 기회로 가득한 바다의 새 이름이다. 그리고 그 도전의 주역은 바로 이 자리에 함께 하신 여러분 자신이다."

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 26일(현지시간) 미국 필라델피아의 한화 필리조선소에서 시찰 후 서명한 방명록. 2025.8.27 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲26일(현지시간) 미국 필라델피아의 한화 필리조선소에서 열린 '스테이트 오브 메인'호 명명식에서 관계자들이 마스가 모자를 쓰고 있다. 2025.8.27 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲일레인 차오 전 미국 노동부 장관이 26일(현지시간) 미국 필라델피아의 한화 필리조선소에서 열린 '스테이트 오브 메인'호 명명식에서 샴페인을 깨트리고 있다. 이 행사에는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 참석했다. 2025.8.27 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲한미정상회담 참석차 미국 워싱턴DC를 방문 중인 이재명 대통령이 26일(현지시간) 워싱턴DC 인근 알링턴 국립묘지 무명용사탑을 찾아 헌화하고 있다. 2025.8.27 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 26일(현지시간) 오후 미 필라델피아의 한화 필리조선소에 모인 한미 양국의 기업인과 노동자들을 거론하면서 한 말이다.미국 해양청 발주 국가안보다목적선(NSMV) '스테이트 오브 메인' 호의 명명식에 참석한 이 대통령은 이 자리에서 "이곳 필리조선소를 통해 72년 역사의 한미동맹은 안보동맹, 경제동맹, 기술동맹이 합쳐진 미래형 포괄적 전략동맹의 새 장을 열게 될 것"이라고 강조했다.한국 기업이 미국 현지 조선소를 인수한 첫 사례인 이곳 필리조선소는 한미 관세 협상의 물꼬를 튼 한미 조선업 협력 프로젝트, 이른바 '마스가'의 상징과도 같다. 이 대통령이 도널드 트럼프 미 대통령과의 정상회담 후 유일하게 찾은 미 현지의 산업현장으로, 한미 조선업 협력 및 확대에 대한 강한 의지를 표명한 것으로도 풀이할 수 있다. 당장 이날 명명되는 '스테이트 오브 메인' 호는 한화의 필리조선소 인수 후 처음으로 완성된 선박이다.이 대통령은 이날 "(필리조선소에서 건조돼) 필라델피아의 앞바다를 가르며 나아간 함정들은 한국전쟁의 포화 속에서 고통받던 대한민국 국민을 구해냈다. 필라델피아의 함정들이 구해낸 대한민국의 위대한 국민들은 전쟁의 폐허를 딛고, 뜨거운 용광로와 식지 않은 땀방울 속에서 나라의 미래를 설계해 냈다"고 했다.이어 "희망의 새 나라를 건설하겠다던 우리 국민의 강력한 의지가 강철에 스며들고 파도에 실려 '조선업 강국 대한민국'이라는 신화를 만들어 냈다"며 "그렇게 탄생한 대한민국의 조선업이 이제 미국의 해양 안보를 강화하고, 미국 조선업 부활에 기여하는 새로운 도전의 길에 나서게 된다. 동맹국의 대통령으로서 대단히 기쁘게 생각한다"고 말했다.6.25 전쟁에서 미국의 도움을 받았던 한국이 이제 미국 조선업을 다시 부흥시키는 데 역할하는 것에 '역사적 의미'를 부여한 것.특히 이 대통령은 '마스가' 프로젝트에 대해 "단지 거대한 군함과 최첨단 선박을 건조하겠다는 비전만이 아니다. 사라진 꿈을 회복하겠다는 거대한 비전"이라고 강조했다."대한민국 역사에서 조선산업이 수많은 한국 청년들에게 성장과 기회, 꿈과 희망의 이름이었던 것처럼 필리조선소 또한 미국 청년들에게 같은 이름으로 기억될 것"이라며 "미국 조선업과 대한민국 조선업이 더불어 도약하는 '윈윈'의 성과를 만들어낼 것이고, 오늘의 새로운 출항은 한미 양국이 단단한 우정으로 써 내려가는 또 하나의 희망과 도전의 역사로 기록될 것"이라고 했다.그러면서 "지금으로부터 50년 전, 대한민국의 기업인과 노동자들이 허허벌판 위에 K-조선의 기적을 일궈낸 것처럼, 이제 한국과 미국이 힘을 모아 마스가의 기적을 현실로 빚어내자"고 밝혔다.한편, 이 대통령은 이날 필리조선소 방문을 마지막으로 3박 6일 간의 방일·방미 일정을 모두 마치고 귀국길에 오른다.앞서 이 대통령은 미국 순방 마지막 날인 이날 오전 김혜경 여사와 조현 외교부 장관, 김정관 산업통상자원부 장관, 위성락 국가안보실장 등과 함께 워싱턴D.C 인근의 알링턴 국립묘지를 참배했다.미국 독립전쟁과 1,2차 세계대전, 한국전쟁, 베트남전쟁 등에 참전한 이들이 안장된 곳으로, 역대 한국 대통령들도 찾아 참배한 곳이다. 이 대통령은 무명용사탑에 '대한민국 대통령 이재명'이라고 적힌 화환을 헌화하고 미국 측 안내를 받아 국립묘지 기념관 전시실을 둘러보았다.이 대통령은 김혜경 여사와 함께 필라델피아에 위치한 서재필기념관에도 방문했다. 일제시대 필라델피아를 기점으로 독립운동을 했던 서재필 박사를 기리기 위한 곳으로, 서재필기념재단(이사장 최정수)이 1986년 서재필 박사의 생전 거주 주택을 매입, 개·보수해 1990년 개관한 곳이다. 현직 대통령이 이곳을 방문한 것은 1999년 7월 김대중 전 대통령 이후 26년 만이다.강유정 대통령실 대변인에 따르면, 서재필기념관을 방문한 이 대통령은 "이번 미국 방문에서 조국의 자주독립을 위해 헌신하신 서재필 박사의 정신이 깃든 기념관을 방문하게 되어 매우 뜻 깊게 생각한다"고 밝혔다. 또한 "앞으로도 기념관이 미래세대에게 독립운동의 역사를 알리고, 지역사회에도 기여하는 공간으로 발전하기를 바란다"며 관계자들을 격려했다.