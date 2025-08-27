"도태 지름길 될 수도" 조중동, 국힘 새 대표 '장동혁' 일제히 비판... 왜?

큰사진보기 ▲당기 흔드는 장동혁 국민의힘 신임 당 대표장동혁 국민의힘 신임 당 대표가 26일 서울 여의도 국회도서관에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회 결선에서 선출된 뒤 당기를 흔들고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

국민의힘 새 당 대표로 장동혁 의원이 선출됐습니다. 장 대표가 국민의힘을 이끌 새로운 선장이 됐지만, 당 내부는 물론 외부에서도 우려의 목소리가 나오고 있습니다. 특히 보수 성향의 조선·중앙·동아일보마저도 26일 사설에서 일제히 장 대표를 비판했습니다.<조선일보>는 26일 사설을 통해 장 대표를 향한 불신을 감추지 못했습니다. 우선 "장 대표는 전당대회 내내 '싸우지 않는 자, (국회의원) 배지를 떼라'고 했다. 또 탄핵 찬성(찬탄)파를 겨냥해 '내부 총질하는 분들에 대해서는 결단할 수밖에 없다'고 했다. 찬탄파에 불이익을 주겠다는 뜻으로 받아들여졌다"며 당내 숙청으로 인한 내분을 우려했습니다.사설은 "장 대표에게 주어진 과제는 당을 재건해 거대 여당을 견제하고, 국민에게 수권 능력을 보여줌으로써 지방선거에서 승리하는 것이다. 그러려면 찬탄, 반탄을 가릴 여유가 없다"며 "선명한 반탄 노선으로 당내 선거는 이길지 몰라도 전 국민을 상대로 한 선거는 어렵다"고 지적했습니다.이어 "국힘은 지난 대선에서 영남과 강원을 제외한 전 지역에서 패했다. 내년 지방선거까지 지면 회생 불능 상태가 될 수 있다"고 경고했습니다.<조선일보>는 "국힘이 지금 같은 모습을 벗어나지 못한다면 국가 전체적으로도 좋지 않다"며 " 국힘이 내분에서 헤어나지 못하면 존재감은 더 약해지고 야당을 투명인간 취급하는 여당의 태도도 바뀌지 않을 것"이라고 강조했습니다. 아울러 "더 이상의 분열은 당에도, 국민에게도 도움이 되지 않는다"고 덧붙였습니다.<중앙일보>는 사설에서 "장 대표가 뽑힌 것은 국민의힘 강성 당원들의 적극적 지지가 작용한 결과로 풀이된다"며 "결선에 오른 두 후보 모두 반탄파였지만, 김 후보가 '찬탄파'까지 포용하자는 입장이었던 반면, 장 대표는 줄곧 '내부 총질하는 분들에 대해선 결단할 수밖에 없다'며 강경 노선을 고수했고, 당원 투표에서 장 대표가 큰 차이로 우세를 보였다"고 분석했습니다.그러나 "국민여론조사에서는 김 후보가 60.18%를 얻어 장 대표(39.82%) 보다 우세했다"며 '당신과 민심의 온도차'가 컸다는 점도 지적했습니다.사설은 "장 대표는 당선 직후 '우파 시민들과 연대해 이재명 정권을 끌어내리는 데 모든 것을 바치겠다'며 대여 강경투쟁 의지를 밝혔다"며 "동시에 자신을 당대표로 선택한 것 자체가 혁신의 시작이라면서 '미래로 나아가면서 멈추지 않고 당을 혁신하는 일에 매진하겠다'고 말했다"고 전했습니다.이에 대해 "이미 국민 심판이 끝난 탄핵 반대 노선을 고수한 채 무엇을 혁신하겠다는 것인지 의문"이라며 강하게 비판했습니다.사설은 장 대표가 보수 유튜버에게 감사의 뜻을 표하고, 윤석열씨 면회도 가겠다고 밝혔다며 윤 어게인 세력과 손을 잡고 "찬탄파를 겨냥하는 모습까지 보였다"고 우려했습니다. 또한, 최고위원 5명 중 3명을 포함해 국민의힘 지도부를 반탄파가 장악했다는 점도 지적했습니다.<중앙일보>는 "보수 야당이 여전히 탄핵과 계엄의 강을 건너지 못한 모습이라면 영남과 서울 강남에 갇힌 당의 외연을 넓히기는 어렵다"며 "선거의 승패를 가르는 것은 강성 당원이 아니라 중도 유권자다. 합리적인 보수의 정책과 이미지를 발굴해 중도층과 젊은 세대의 지지를 얻는 것이 지금 국민의힘에 필요한 혁신"이라고 충고했습니다.<동아일보>는 사설을 통해 장 대표를 조목조목 비판했습니다. 우선 그의 승리에 대해 "장 대표가 윤 전 대통령의 재기를 주장하는 '윤 어게인' 세력과 연대하면서 찬탄파 배제를 더 강경하게 내세웠다"며 "반탄끼리 맞붙은 대결에서 '강성 반탄'이 승리한 것"이라고 분석했습니다.사설은 "장 대표는 이날 "모든 우파 시민과 연대해 이재명 정권을 끌어내리는 데 제 모든 것을 바치겠다"고 했다. 제1야당의 대표가 계엄을 옹호해 온 '아스팔트 우파'들과 손잡겠다고 선언한 것이나 다름없다"며 "불법 계엄은 이미 헌법재판소가 위헌 결정을 내렸고, 여러 여론조사에서 국민의 60% 이상이 윤 전 대통령 파면에 찬성했다. 그런데도 이에 역행하는 세력들의 반(反)이재명 정서에 올라타 정권 퇴진 투쟁을 벌이겠다니 상식적 민심의 눈높이에 맞는지 묻게 된다"고 한탄했습니다.이어 "그가 매진하겠다고 한 혁신이 무엇을 가리키는지도 의문이다. '자유민주주의와 법치주의 사수를 위해 싸우겠다'고 했지만 그 두 가치를 정면으로 위배한 장본인은 다름 아닌 윤 전 대통령"이라며 "'윤 전 대통령 재입당을 허용하고 면회를 가겠다'거나 '분열 세력에 대한 결단이 필요하다'며 찬탄파 청산을 공공연히 예고하는 퇴행적 태도로는 그 어떤 혁신 주장도 공허할 뿐"이라고 지적했습니다.사설은 "장 대표는 자신의 당선이 보수 유튜버들 지지 덕분이라고도 했다. 경선 때 면접 치르듯 전한길 씨 등 극우 유튜버들 방송에 출연하고 전 씨를 공천하겠다고 공언했는데, 앞으로도 이들과 같이 가겠다는 말로 들린다"면서 "강성 당원들을 의식해 부정선거 음모론까지 주장하는 이들의 극단적 주장에 휘둘리는 것이 정상적 공당이 가야 할 길일 수는 없다"고 비판했습니다.<동아일보>는 "당이 계엄·탄핵의 늪에서 헤어나지 못하는 한 어떤 정부·여당 비판도 제대로 된 공감을 얻기 어렵다"며 "윤 전 대통령의 그림자, 반탄 진영만의 딴 세상에 갇힌 '갈라파고스 정당'으로 쪼그라들수록 중도층을 비롯한 민심과 더욱 괴리될 수밖에 없다"고 지적했습니다.끝으로 국민의힘을 향해 "수권정당으로의 회복은커녕 도태의 지름길이 될 수 있음을 명심해야 한다"고 경고했습니다.