"한-미 지도자 공통점 찾았다" 외신이 주목한 정상회담 성과

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 미 백악관에 도착한 이재명 대통령을 맞이하는 모습 ⓒ AP=연합뉴스 관련사진보기

AD

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 정상회담으로 북한이 다시 주목받고 있다.미국 백악관에서 25일(현지시각) 열린 한미 정상회담에서 이 대통령이 북미 회담을 요청하고 트럼프 대통령이 이를 받아들이면서, 러시아-우크라이나, 이스라엘-하마스 전쟁에 밀려 국제사회의 관심 밖이었던 북한이 떠오른 것이다.미 일간지 <뉴욕타임스>(NYT)는 "이 대통령이 트럼프 대통령과의 회담을 앞두고 (트럼프 대통령의 저서) '거래의 기술'을 공부하고, 이시바 시게루 일본 총리로부터 조언도 구했다"라며 "하지만 무엇보다 트럼프 대통령이 북한 지도자 김정은 국무위원장과의 개인적 외교에 집착하고 이 대통령이 그를 칭찬한 것이 회담을 순조롭게 만들었다"라고 평가했다.이어 "한국과 미국의 지도자가 공통점(common ground)을 찾았다"라며 이 대통령과 트럼프 대통령은 북한과 대화하려는 서로의 의지를 칭찬했다"라고 전했다.트럼프 대통령은 1기 집권 시절 김 위원장과 두 차례 정상회담을 하고 판문점에서 만나 미국 현직 대통령 최초로 군사분계선을 넘어 북한 땅을 밟은 것을 자신의 큰 업적으로 내세우고 있다.NYT는 "이 대통령이 트럼프 대통령을 '피스 메이커(평화 중재자)'라고 불렀으며 '이 문제를 풀 수 있는 유일한 인물'이라고 말하면서 북미 회담에 대한 그의 관심을 깨웠다"라고 설명했다.이어 "트럼프 대통령은 자신이 김 위원장과 좋은 관계라고 거듭 자랑했다"라며 "심지어 북한이 한국과의 대화를 거부하고 있는데도 자신이 이 대통령과 김 위원장과의 회담을 주선하겠다고 말하기도 했다"라고 전했다.트럼프 대통령은 회담에서 "이 대통령이 (북미 회담을) 도울 수 있다"라며 "당신의 접근법이 (과거의 한국 지도자들보다) 훨씬 낫다"라고 치켜세우기도 했다.세종연구소 이성윤 선임 연구원은 NYT에 "김 위원장은 이 대통령과 트럼프 대통령의 구애를 즐길 것"이라며 "시간이 지나면서 트럼프 대통령은 물론이고 이 대통령과의 회담에도 나설 것"이라고 전망했다. 다만 "그런 회담은 북한의 비핵화를 가져오지 못할 뿐 아니라 오히려 북한의 핵 지위를 공고히 할 것"이라고 짚었다.영국 <가디언>도 "이 대통령과 트럼프 대통령은 크고 작은 갈등이 있었으나 적어도 북한과 대화해야 한다는 점에서는 의견이 일치했다"라며 "자신이 훌륭한 평화 중재자라고 확고하게 믿는 트럼프 대통령이 세계에서 가장 극복하기 어려운 문제 중 하나인 북한의 핵 프로그램을 해결하려고 나설 것이라는 가능성을 높였다"라고 보도했다.그러면서 "만약 그렇게 된다면 네 번째 만남이 될 것"이라면서도 "기대는 그 어느 때보다 낮아 보인다"라고 평가했다.또한 "2019년 2월 하노이 북미 정상회담에서 트럼프 대통령의 낙관주의는 북한의 현실 정치에 부딪혔다"라면서 "그해 6월 트럼프 대통령은 김 위원장의 어깨를 두드리며 북한 땅을 밟아 모두를 놀라게 했으나 둘의 만남은 실질적인 성과를 내지 못했다"라고 전했다.<가디언>은 "북한과 미국은 거의 6년간 고위급 회담이 없었고, 북한은 더욱 정교한 미사일과 운반 시스템을 개발했다"라면서 "우크라이나 침공으로 전 세계의 비난을 받으며 절실히 동맹을 찾던 러시아와 손을 잡기도 했다"라고 설명했다.이어 "우크라이나 전쟁을 배경으로 북한과 러시아가 경제적 및 군사적으로 더욱 가까워지면서 북미 정상회담의 성공 가능성은 어둡다"라며 "이 대통령이 '북한에 트럼프 타워를 짓고 골프 라운딩을 하자'고 제안한 것도 이런 상황을 바꾸기는 어려울 것"이라고 분석했다.