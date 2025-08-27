"노동자가 2명이나 죽었는데 보고서는 '0명'으로 기록"

큰사진보기 ▲허성무 국회의원. ⓒ 허성무의원실 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲한전KPS가 고용노동부(위)와 기획재정부(아래)에 제출한 2020~2024년 사망자 현황 자료. ⓒ 허성무의원실 관련사진보기

노동자가 그것도 2명이나 사망했음에도 한전KPS는 기획재정부에 제출한 <안전경영책임보고서>에서 산업재해 사망자가 한 명도 없는 '0'으로 기록된 사실이 드러났다.허성무 의원(창원성산)은 26일 국회 예산결산특별위원회 종합정책질의에서 "노동자의 죽음을 '승인연도'니 '원청 탓'이니 하며 지워버리는 제도가 문제"라고 이를 강하게 비판했다.허 의원은 "2023년, 2024년에도 한전KPS에서 노동자가 목숨을 잃었지만, 2020~2024년 고용노동부 제출 자료에는 사망자가 '2명'으로 기록된 반면, 기획재정부 보고서에는 '0명'으로 기재돼 있다"며 "이는 승인연도 기준, 질병 사망자 제외, 원·하도급 분리 규정 등 제도적 허점 때문"이라고 지적했다.이에 대해 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 "산재 통계는 승인 시점 기준으로 집계되지만, 경영평가에는 발생 시점 기준으로 반영하고 있다"고 답변했다고 허 의원실이 전했다. 이에 허 의원은 "이런 기준 때문에 노동자의 죽음이 장부에서 지워지고, 오히려 좋은 평가를 받는 모순이 발생한다"며 제도 개선을 거듭 촉구했다.허 의원은 "윤석열 정부 들어 안전관리 항목 가중치가 6에서 1로 축소되면서, 실제로 노동자가 사망해도 재무실적만 좋으면 등급이 올라가는 기형적 평가가 가능해졌다"고 지적했다.허 의원은 "실제로 한전KPS는 2020~2022년에는 B등급(양호)이었지만, 2023년에는 사망사고가 있었음에도 '재무실적 개선'을 이유로 A등급(우수)을 받았다"며 "국민의 생명을 숫자로 지우는 평가 제도를 더 이상 방치해서는 안된다"고 했다.허성무 의원은 "사고 발생연도 기준 집계, 질병 사망자 포함, 원·하도급 분리 개선, 안전관리 항목 비중 복원 등을 통해 제도를 근본적으로 고쳐야 한다"며 "노동자가 안전하게 퇴근할 수 있도록 정부가 책임 있는 조치를 취해야 한다"고 촉구했다.한전KPS가 고용노동부에 제출한 '2020~2024년 사망사고 현황'을 보면, 2023년 9월 11일 충남 서천에서 배관 점검 중 배관이 터져 분출되는 스팀에 맞아서, 2024년 10월 2일 경기도 남양주에서 철탑에 올라 점검 작업 중 감전 후 20m로 떨어져 노동자가 사망하는 사고가 났다고 되어 있다.