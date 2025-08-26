대구로페이 할인율 기존 7%에서 13%로 대폭 상향

큰사진보기 ▲대구시는 오는 9월 1일부터 지역화페인 대구로페이의 할인율을 기존 7%에서 13%로 상향해 발행한다. ⓒ 대구시 관련사진보기

AD

대구의 지역화폐인 '대구로페이'의 할인율이 기존 7%에서 13%로 대폭 높아진다.대구시는 오는 9월부터 발행하는 제2차 대구로페이의 할인율을 13%로 높여 발행한다고 26일 밝혔다.시는 지난 1일 7% 할인율로 발행한 1차분이 25일 만에 753억 원 판매되는 등 높은 호응을 얻자 지역 경기 회복과 소비 촉진 효과를 이어가기 위해 이번 2차 발행에서 할인율을 대폭 확대했다.다음달 1일부터 발행하는 2차분도 1차와 마찬가지로 월간 총 발행 한도에 제한을 두지 않는다.이에 따라 모바일 앱 'iM샵'이나 iM뱅크 영업점을 통해 별도 대기 없이 자유롭게 상품권을 충전할 수 있다.모바일 앱 'iM샵'에서는 다음달 1일 0시 15분부터 충전이 가능하고 오프라인 iM뱅크 영업점에서는 운영시간 중 충전이 가능하다.개인별 월 구매 한도는 기존과 동일하게 50만 원이지만, 추석(10월 5일~7일)과 '코리아세일페스타(11월 6일~30일) 등 대규모 소비 시즌을 앞두고 발행 수요가 급증할 경우 조정될 수 있다. 이에 대한 공지는 'iM샵' 앱을 통해 사전 안내할 예정이다.시는 또 9월 한 달간 대구로페이 보유 한도를 100만 원으로 상향하고 8월에 이미 7% 할인율로 50만 원을 충전한 이용자도 추가 50만 원을 13% 할인 혜택을 받을 수 있도록 했다.아울러 모바일 앱 사용이 어려운 시민들을 위해 실물카드 발급을 확대하고 '민생회복 소비쿠폰' 지급 카드로도 등록 후 충전이 가능하도록 했다.홍성주 대구시 경제부시장은 "많은 시민들께서 대구로페이를 적극 활용해 할인 혜택을 누리는 동시에 지역 경제 활성화에도 힘을 보태주시길 바란다"며 "이번 할인율 상향이 지역 소상공인과 시민 모두에게 도움이 되길 기대한다"고 말했다.