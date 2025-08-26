국민의힘 대구경북 시도당 위원장 합동 취임식 가져

큰사진보기 ▲국민의힘 대구시당과 경북도당은 26일 오후 시도당 위원장 합동취임식을 갖고 이인선 대구시당위원장과 구자근 경북도당위원장이 취임했다. ⓒ 국민의힘 대구시당 관련사진보기

국민의힘 대구시당과 경북도당이 26일 대구시당 강당에서 시·도당 첫 합동취임식을 열고 조직 정비에 들어갔다.대구시당과 경북도당은 이날 오후 열린 합동취임식에서 대구시당위원장에 이인선(재선, 수성구을) 의원이, 경북도당위원장에 구자근(재선, 구미시갑) 의원이 취임했다.대구시당과 경북도당이 함께 합동 취임식을 가진 것은 이번이 처음으로 향후 당의 조직 운영과 선거 전략에서도 긴밀한 공조 체제를 다지는 계기가 될 것으로 보인다.이날 취임식에는 지역 주요 당직자와 국회의원, 당원 등 200여 명이 참석해 축하를 보냈다.이날 취임한 이인선 대구시당위원장과 구자근 경북도당위원장은 대구경북 간 긴밀한 협력 관계를 통해 대구경북을 대한민국 정치의 중심축으로 다시 세우겠다고 다짐했다.또 새롭게 선출된 당 지도부와 함께 당원과 국민 곁으로 더 가까이 다가가고 민심에 응답하는 정당으로 발돋움할 수 있도록 최선을 다하겠다고 강조했다.이인선 위원장은 "보수의 심장 대구에서 시당위원장의 중책을 맡게 된 것은 무거운 책임"이라며, "국민의힘은 더 이상 안주해선 안 된다. 대구·경북이 다시 대한민국 정치의 중심이 되도록 혼신의 힘을 다하겠다"고 포부를 밝혔다.이어 "대구경북통합신공항 건설, 취수원 이전, 청년 인구 유출 해결이라는 세 가지 핵심 현안을 반드시 해결해 지역의 미래를 열겠다"고 강조했다.구자근 위원장은 "국민의힘이 처한 어려움과 나라가 직면한 위기를 대구·경북이 함께 극복해야 한다"며 "대구·경북이 한 몸처럼 단결해 내년 선거에서 압승할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.이 위원장과 구 위원장은 향후 지방선거를 앞두고 공천관리위원회를 구성하는 등 지방선거를 선두지휘 할 예정이다.