'칼 선비'의 쓴 소리는 최고 권력도 못 피했다네요

큰사진보기 ▲산청 덕천서원남명 조식(1501∼1572)의 학덕을 기리기 위하여 제자들이 세운 서원. 정조 때의 명상 채제공이 원장을 지내기도 한 곳 ⓒ 문운주 관련사진보기

(...) 자전께서는 생각이 깊으시지만 깊숙한 궁중의 한 과부에 지나지 않으시고,전하께서는 어리시어 단지 선왕의 한낱 외로운 후사에 지나지 않습니다. 그러니 천백 가지의 천재와 억만 갈래의 인심을 무엇으로 감당해 내며 무엇으로 수습하겠습니까? (...)

큰사진보기 ▲산청 덕천서원조선 선조 9년(1576)에 지었고, 광해군 원년(1608)에 사액서원이 되어 나라의 공인과 지원을 받았다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲산천재1542년경(중종 37년), 남명이 42세 무렵 산청 시천면 원리에 들어와 제자들을 가르치면서 지은 것으로 전해진다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲'경의'남명은 평생 ‘경’과 ‘의’를 학문의 뿌리이자 삶의 근본으로 삼았다. 마음을 경건히 다스리고, 세상에 의롭게 행동하라는 뜻이 담겨 있다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲조식 사망 선조 제문선조는 남명을 “학문으로 스스로를 세우고, 절의로 세상을 바로잡은 선비”라 높이 평가했다. 또 “벼슬을 멀리하고 도를 좇아 스스로를 지켰다”고 썼다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲패검과 혁대패검은 “학문을 칼처럼 실천으로 이어가려 한 남명의 결연한 의지가 담긴 칼.” 혁대는 “허리띠에 새긴 '경'과 '의'의 글귀로 스스로를 경계한 선비의 삶의 흔적.”을 의미한다 ⓒ 문운주 관련사진보기

조선 중기의 선비, 남명 조식이 명종에게 올린 상소문(단성소)의 한 대목이다. 당시 서슬이 시퍼렇던 문정왕후를 '궁중의 한 과부'라 칭하고, 어린 임금을 '외로운 후사'라 지적한 이 파격의 글은 조정을 뒤흔들었다. 권력자 앞에 누구도 입을 떼기 어려운 시대, 그러나 이 글을 쓴 이는 다름 아닌 벼슬길 조차 마다한 경남 산청의 한 선비였다.남명은 학문을 글에만 가두지 않았다. 그는 평생 칼을 차고 다니며, 말과 행동이 하나여야 한다는 신념을 삶으로 보여주었다. 제자들에게도 책상 위의 학문이 아니라 나라와 백성을 위한 실천을 가르쳤고, 훗날 그의 제자들은 의병장이 되어 조국을 지켰다.덕천서원과 산천재, 남명기념관과 묘소. 산청의 유적지를 따라가며 만난 남명의 발자취는 결국 이 상소문의 울림과 이어진다. 권력에 굽히지 않고 절의를 지킨 선비, 학문을 삶으로 실천한 지식인. 오늘을 사는 우리에게도 여전히 날카로운 물음을 던지는 인물, 그가 바로 남명 조식이다.지난 22일 아침, 첫 발걸음은 덕천서원으로 향했다. 서원은 경남 산청군 시천면 원리에 자리한다. 뒤로는 지리산 줄기가 웅장하게 뻗고, 앞으로는 덕천강이 굽이쳐 흐른다. 산은 병풍처럼 둘러서고, 강은 서원의 품을 감싸 안는다.서원은 전형적인 전학후묘의 배치다. 앞에는 강당이, 뒤에는 사당이 있다. 건물은 크지 않지만 정연해 질서와 절도를 보여준다. 경내에 들어서면 먼저 강당이 보이고, 조금 더 오르면 제향을 올리는 사당이 나타난다.1576년 제자들이 남명의 학문과 덕행을 기리기 위해 세운 이 서원은 임진왜란 때 불에 탔다가 1602년에 다시 지어졌다. 1609년에는 사액이 내려졌고, 흥선대원군의 철폐령으로 철거되었다가 1920년에 복원되어 오늘에 이르고 있다.입구에는 500년 된 은행나무가 서 있다. 굵은 줄기와 웅장한 가지가 세월의 깊이를 말해준다. 나무는 남명의 기개를 상징하듯 우뚝 서 있다. 강가로 내려섰다. 세심정이 보인다. 맑은 물가에 놓인 작은 정자는 이름처럼 마음을 씻고 다스리라는 뜻을 보여주는 듯했다.서원의 여운을 뒤로하고 덕천강을 따라 남명로를 걸었다. 20여 분쯤 지났을까. 산천재가 그 모습을 드러낸다. 지리산을 건너에 두고 도로 곁에 아담하게 자리한 강학소다. 건물은 크지 않았으나 고즈넉한 기운이 감돈다.이곳에서 남명은 제자들과 학문을 나누며 삶을 논했다. 산천재 안에는 '경(敬)'과 '의(義)' 두 글씨가 걸려 있다. 마음을 삼가 닦고, 옳음을 좇아 행하라는 뜻. 남명은 평생 이 두 글자를 삶의 근본으로 삼았다. 그가 세상을 떠난 뒤 선조는 사제문을 내려 절의를 기렸다.산천재를 둘러본 뒤에는 남명기념관으로 발길이 이어진다. 전시실에는 남명의 삶과 사상을 보여주는 유물들이 놓여 있다. 특히 패검(경의검)과 혁대(성성자)의 모형이 눈길을 사로잡았다. 학문을 칼처럼 차고 다니며 불의에 맞서겠다는 결연함, 스스로를 다잡은 기개가 생생히 전해 온다.마당 한편에는 신도비가 서 있다. 비문은 조선 후기 성리학의 거두 우암 송시열이 지은 것으로, 남명의 절의와 학문, 그리고 실천의 정신을 담았다. 후대의 대학자가 남긴 찬탄은 그만큼 남명의 위상을 보여준다.기념관 뒤편 산자락에는 남명의 묘소가 자리한다. 화려하지 않은 작은 묘역이지만 단정한 모습은 그의 청렴한 삶과 기개를 닮아 있었다. 묘 앞에 서니 절의와 학문을 끝까지 지킨 한 선비의 무게가 고스란히 전해졌다.이날의 여정은 덕천서원에서 시작해 산천재, 남명기념관을 거쳐 묘소로 이어졌다. 고즈넉한 서원에서, 자연과 호흡하는 강학소에서, 기록과 유물을 품은 기념관에서, 그리고 단정한 묘역 앞에서 남명의 생애를 다시금 마주했다. 남명 조식의 삶은 결국 "말과 행동이 하나여야 한다"는 단 한 줄로 요약된다.남명은 1501년 합천에서 태어나 과거에 뜻을 두었으나 벼슬보다는 학문과 수양을 택했다. 1549년 단성현감에 임명되었으나, 1555년 단성소(을묘사직소)를 올리며 벼슬길을 끊었다. 이후 산천재에서 제자들을 길러 곽재우, 정인홍 같은 의병장이 나왔다. 1568년에는 무진봉사를 올려 당시의 정치 폐단과 이를 개혁할 대안을 제시하였다. 1572년, 그는 72세로 생을 마치고 지금의 산천재 인근에 묻혔다.