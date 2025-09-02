생애 첫 '알바'도 여기서 했는데... 20년의 추억이 끝났네요

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲영업 마지막 날의 모습외벽에 '고별 세일'이라 적힌 커다란 현수막이 걸려있다. ⓒ 한상진 관련사진보기

큰사진보기 ▲폐점을 알리는 안내문마트 안 곳곳에 폐점을 알리는 안내문이 붙어있었다. ⓒ 한상진 관련사진보기

큰사진보기 ▲부모님과 자주 식사 했던 푸드코트의 모습천장에 달린 간판만이 이곳이 '푸드코트' 였음을 말해주고 있다. ⓒ 한상진 관련사진보기

"아... 나 지금 뭔가 느낌이 이상해."

큰사진보기 ▲아르바이트 했던 문구 코너10여 년 전 이곳은 신학기 입학을 앞둔 아이들과 부모님들로 붐볐다. ⓒ 한상진 관련사진보기

큰사진보기 ▲비어있는 베이커리 진열대의 모습엄마는 이 곳에서 빵을 자주 사셨다. ⓒ 한상진 관련사진보기

"여기 신선 식품이 참 괜찮았거든. 가족들이랑 참 자주 왔었는데 없어진다 하니 너무 아쉽더라고."

"우리 남편이 당뇨라 단 걸 먹으면 안 되는데, 케이크를 그렇게 좋아해. 원래는 먹으면 안 되는데, 남편이 하도 좋아해서 하나 샀어."

큰사진보기 ▲내가 산 슈크림 빵과 아주머니가 산 케익뭔가 이 장면을 간직하고 싶어 아주머니께 양해를 구하고 내가 산 슈크림 빵과 아주머니가 산 케익을 나란히 놓고 사진을 찍었다. ⓒ 한상진 관련사진보기

많은 이들이 온라인으로 물건을 구매한다. 화장지, 물티슈 같은 일상생활 용품부터 테이블, 의자, 소파 등 가구는 물론 냉장고, 세탁기 등 가전제품까지 종류를 가리지 않는다. 심지어 고기, 생선 같은 신선 식품도 온라인으로 주문하면 하루 만에 배송 되는 시대다. 그렇지만 지금도 여전히 많은 사람들이 마트를 이용하고 있다.누구나 어린 시절 부모님과 함께 마트를 갔던 기억이 있을 것이다. 부모님을 따라 다니며 진열대의 다양한 물건을 구경하고, 사고 싶은 게 있으면 사 달라고 조르기도 하고, 쇼핑을 하다가 배가 고프면 부모님과 함께 푸드코트에서 식사를 하기도 했다. 가정집 에어컨 보급률이 높지 않았던 시절에는 무더운 여름의 더위를 막아주는 피서지이기도 했다.나 역시 어린 시절부터 가족과 함께 20년 넘게 다녔던 마트가 있다. 여러가지 사정으로 곧 없어진다는 소식을 듣게 됐고, 아쉬운 마음에 영업 마지막 날인 지난 7월 31일 방문해 봤다. 마트는 다음 날인 지난 8월 1일 정식 폐점됐다.마트에 들어가기 전 외벽부터 '고별세일' 이라 적힌 커다란 현수막이 눈에 들어왔다. 아쉬운 마음에 사진에 담고 있는데 옆에 다른 몇몇 분들도 사진을 찍고 있었다. 오랫동안 다닌 마트가 없어지는 게 아쉬워 사진에 담고자 했던 마음을 나만 느꼈던 게 아니었나 보다.건물 안으로 들어서자 벽 곳곳에도 폐점을 알리는 안내문이 눈에 들어왔다. 여느 때와 다름 없이 직원들이 분주히 오가며 카트를 옮기고, 청소를 하며 바쁜 모습이었지만 약간의 적막감이 느껴졌다.매장 안에 들어가기 전 부모님과 함께 자주 식사했던 푸드코트가 눈에 들어왔다. 가게의 간판들은 이미 다 내려가 있었고, 테이블과 의자도 치워져 덩그러니 빈 공간만 남아있었다. 순간 왠지 모를 씁쓸함이 느껴졌다. 그곳에 서서 부모님과 함께 식사했던 기억들을 떠올렸다. 공간은 비어 버렸지만, 부모님과 함께 먹었던 그 날의 메뉴, 같이 나눴던 이야기들은 머릿 속을 스쳐 지나갔다.그리고 문득, 조금이나마 젊으셨던 부모님의 모습도 떠올랐다. 어쩌면 마트는 부모님의 젊은 시절을 간직하고 있었는지도 모른다. 쉽사리 발걸음이 떨어지지 않아 한동안 푸드코트를 멍하니 바라봤다. 떠오르는 여러가지 생각과 마음을 정리한 후 매장 안으로 향했다. 매장 안에 들어서자 이미 대부분의 진열대가 텅 비어있었다. 아예 진열대 자체가 통째로 빠져 텅 빈 공간도 곳곳에 보였다. 항상 봤던, 원래 있어야 할 것들이 사라져 뭔가 어색한 느낌이었다.매장 안은 평일 낮 시간대였음에도 생각 보다 많은 사람들이 있었다. 특히 눈에 띄었던 건 가족 단위 쇼핑객들이 꽤 있었다는 점이다.가족과 함께 온 어떤 아저씨께서 하는 말을 지나가다 우연히 들었다. 앞서 내가 말한 그 어색한 느낌과 딱 일치했다. 나는 과거 군대에 가기 전 이곳에서 아르바이트를 했다. 생애 첫 아르바이트였다. 어떻게 보면 첫 사회 경험이라 볼 수도 있을 것이다. 아르바이트를 하던 당시 20대 초반이었던 내가 서른 살이 넘었으니, 10여 년 전의 일이다.일 했던 문구 코너. 당시는 초등학교 입학 시즌이었고, 문구 코너 앞은 발 디딜 틈조차 없이 입학을 앞둔 아이들과 부모님들로 가득 찼다. 입학을 앞두고 설레던 아이들의 생기 발랄한 목소리와 조금이라도 아이가 원하는 학용품을 사주기 위해, 어떤 게 좋으냐고 묻던 엄마들의 목소리가 생생하다. 그 엄마들의 목소리도 결국 자식을 향한 부모의 사랑, 즉 가족 간의 사랑이었을 것이다.공책, 필기 도구 등으로 가득 차 있었던 진열대도 대부분 텅 빈 채, 일부 물건만 남아있었다. 마지막 기념으로 메모지 하나를 카트에 담아 자리를 옮겼다.식품 코너에서 녹차 티백을 사려는 데 사고자 하는 제품이 보이지 않았다. 근처에 있던 직원 분께 재고가 더 있는지 물었다. 직원 분은 오늘이 마지막 날이라 다른 재고가 없다고 했다. 문득 여기서 일 하시던 분들은 어떻게 되는지 궁금해졌다. 그리고 자연스레 마트와 관련된 이야기로 이어졌다.그 분은 이곳에서 15년 정도 일했다고 하셨다. 오늘이 이곳에서 일 하는 마지막 날이라며, 애써 웃어 보이셨지만 얼굴에 드러나는 씁쓸함이 감춰지지는 않았다. 일 하던 사람들 절반은 퇴사하게 됐고, 절반은 다른 지점으로 가게 됐다고 했다. 본인도 내일부터는 다른 지점으로 출근한다고 했다.지난 세월 이곳에서 일 하며 아이들을 키워냈고, 초등학생이었던 아이들은 어느덧 대학생이 됐다고 했다. 우리에게는 생활에 필요한 물건을 사며 가족과 함께 했던 공간이, 누군가에게는 삶의 터전이었던 것이다. 마트의 폐점은 나에게는 가족과 함께 했던 추억의 공간이 없어지는 것이지만, 그들에게는 삶의 터전이 없어지는 것이었다. 그 직원 분은 대화를 마친 후 진열대의 상품을 마저 정리하셨다.집에 가기 전 마지막으로 빵 코너를 들렀다. 평소 이곳의 단팥빵을 좋아하던 엄마가 생각 났기 때문이다. 마지막 날 행사로 대부분 제품에 할인 판매를 진행 하고 있었다. 하지만 아쉽게도 단팥빵은 이미 다 팔린 상태였다.다른 빵을 보던 중 슈크림빵이 눈에 들어왔다. 엄마는 슈크림 빵도 좋아하신다. 가격표에 할인 표시가 없어 직원 분께 할인을 묻자, 옆에서 다른 아주머니 한 분도 같은 질문을 했다. 직원 분이 알아보겠다고 자리를 떴고, 그러는 사이 그 아주머니와 잠깐 얘기를 나누게 됐다. 그 분 역시 이 동네에 살며 오랫동안 이 마트를 이용하셨고, 오늘이 영업 마지막 날이라 아쉬운 마음에 오셨다고 했다.아주머니의 손에는 몇 가지 물건이 들려 있었다. 그중 케이크를 들어 보이며 이렇게 말했다.잠시 후 직원이 돌아왔고 할인된 가격을 알려줬다. 남은 슈크림 빵은 딱 두 개. 아주머니와 사이좋게 하나씩 샀다. 마트는 단순히 물건을 사고 파는 공간이 아니었다. 폐업 하는 마지막 날까지도 서로를 생각하는, 가족 간의 사랑이 일어나는 공간이었다.세월의 흐름에 따라 추억 공간이 하나 둘 점점 사라진다. 영원한 건 없다. 가족과 함께 보내는 시간도 마찬가지일 것이다. 그렇기에 지금 이 순간 함께 하는 사람들, 특히 가족과의 시간을 더욱 소중히 여겨야겠다.