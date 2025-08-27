장동혁 국힘 당대표? "'내란당'다운 결과, 해체가 답"

큰사진보기 ▲국민의힘 6차 전당대회에서 당선된 장동혁 신임 당 대표가 26일 서울 여의도 국회 국민의힘 당 대표 회의실에서 기자회견을 하기 위해 들어서고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

장동혁 의원이 국민의힘 당대표로 선출된 것을 두고 '도로 내란당'이라는 혹평이 나오고 있는 가운데 장 의원의 지역구가 있는 충남지역 정당들도 비판에 가세했다. 장동혁 국민의힘 당대표는 충남 보령 서천을 지역구로 두고 있다.정의당 충남도당은 26일 성명을 통해 "국민의힘 당대표로 친윤계·반탄파 장동혁 의원이 선출됐다"며 "이로써 국민의힘은 착실하게 당 해체의 길로 가고 있음이 확인됐다"고 평가했다. 그러면서 "내란수괴 윤석열을 손절할 생각도, 민주주의를 따를 능력도, 새롭게 거듭날 의지도 없어 보인다"라며 "내란정당다운 결과다. 국민의힘은 즉각 해체하라"고 쏘아붙였다.정의당 충남도당은 장동혁 대표는 수락 연설에 대해서도 "장 의원은 '모든 우파 시민과 연대해서 이재명 정권을 끌어내리는 데 제 모든 것을 바치겠다'라고 했다"며 "잘해서 선택받을 생각보다 끌어내려 반사이익을 얻을 생각부터 하고 있다. 구태정치이자 망한 정당의 전형이 아닐 수 없다. 더 논평할 내용도 없다"고 꼬집었다.같은 날 진보당 충남도당도 논평을 통해 "내란본당 국민의힘의 선택은 결국 '장동혁'이었다"며 "국민의힘 앞에는 해체 길만 있다"고 일갈했다.그러면서 "반탄파 김문수와 장동혁이 결선에 진출했을 때부터 모두 다 '전한길의 학동'임을 공식적으로 선언한 마당이었다. 누가 되든 이미 국민들의 눈 밖인 상황이었다"고 비판했다.진보당 충남도당은 "우리 국민들과 충남의 민주시민들은 '민주주의 내부 총질 세력'과는 당연히 단 하루도 함께 갈 수 없다"면서 "'우리 사회를 분열로 몰고 가는 무리들에 대한 결단'의 의지 역시 확고하다"라고 경고했다.그러면서 "국민과 헌법에 맞선 정당의 존재가 가능하기나 한가"라며 "정당참칭집단의 말로는 오직 '해산' 뿐"이라고 몰아 세웠다.한편 장동혁 의원은 내란 정국에서 한 발언이 잇따라 논란을 일으켰다. 지난 3월 장 의원은 '윤석열 탄핵'에 반대하는 극우 기독교 집회에 참석해 "이번 계엄에도 하나님의 계획이 있다"고 발언해 논란이 일었다. 장 의원의 지역구인 보령, 서천 주민들은 현수막을 내걸고 "장동혁 의원은 정치 말고, 사이비 목사나 되라"고 비판했다. 이에 장 의원은 "그래도 정치를 계속할 것"이라며 맞받았다.장 의원은 당대표 당선 직후인 26일 오후 자신의 페이스북에 "사망한 법치주의를 살려내 이재명 재판을 재개하고 더불어 민주당의 국회발 내란과 싸워 승리하겠다"고 밝혔다. 그러면서 "2026년 지방선거 승리, 2028년 총선 승리, 그리고 이지명 정권의 조기종식을 통한 정권 재탈환이 우리의 공동목표"라고 주장했다.