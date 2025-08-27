"한국인보다 더 한국을 사랑한" 헐버트 박사 76주기 추모대회

큰사진보기 ▲헐버트 박사 서거 76주기를 맞아 27일 오전 11시, 양화진 선교사묘원 내 백주년기념교회 선교기념관에서 추모대회가 열렸다. ⓒ 이영일 관련사진보기

"나는 웨스트민스터 사원보다 한국 땅에 묻히길 원하노라."

서철 기독교대한김리회 동대문교회 담임목사가 추모대회 전 기도를 집도하고 있다.

김동진 헐버트박사기념사업회 회장이 미국 버몬트 주의 헐버트 박사 생가에 표지석을 세워야 한다고 제안했다.

미국에 살고 있는 헐버트 박사의 고손자인 브래들리 씨(우측)와 브랜든 씨(가운데) 등 헐버트 박사 후손들이 추모식에 참석해 묵념을 하고 있다.

스물세살 청년으로 조선을 만나 63년을 오로지 우리 민족의 문명 진화와 자주독립을 위해 헌신했던 헐버트 박사(Homer B. Hulbert, 1863~1949)는 그의 유언에 따라 현재 서울 마포구 양화진 선교사 묘원에 잠들어 있다.이 헐버트 박사 서거 76주기를 맞아 27일 오전 11시, 양화진 선교사묘원 내 백주년기념교회 선교기념관에서 추모대회가 열렸다.이번 행사는 1895년부터 우리 땅에서 독립운동가로 활동하고 1905년 을사늑약을 저지하기 위해 고종 황제 대미 특사로 활약한 호머 헐버트 박사의 업적을 기리기 위해 마련됐다.헐버트 박사는 대한제국 말기 한국의 역사와 문화, 한글의 우수성을 해외 각국에 알리는 활동을 전개하는가 하면, 1907년 네덜란드 헤이그 만국평화회의에 이상설, 이준, 이위종과 함께 특사로 참가해 일본의 조선 침략을 전 세계에 고발하기도 하는 등 한국인보다 더 한국을 사랑한 '파란 눈의 독립운동가'로 우리에게도 잘 알려져 있다.서철 기독교대한김리회 동대문교회 담임목사의 기도로 시작한 추모대회는 마주형 142대 배재고등학교 학생회장의 <사민필지> 머리말 낭독으로 이어졌다. <사민필지>는 우리나라 최초의 순 한글 세계 지리 교과서로 현재 정동에 있는 배재학당 역사박물관에 초판문이 전시돼 있다.헐버트 박사의 생애 활동을 담은 추모영상에 이어 김동진 헐버트박사기념사업회 회장의 추모사가 이어졌다.김 회장은 "지난 7월에 헐버트 박사 출생지인 버몬트 주에 위치한 생가에 다녀왔다. 우리나라에서는 독립운동가분들 표지석도 많이 세우고 기념관도 많이 세운다. 우리 정부가 헐버트 박사 생가 표지석을 설치해 미국인들한테 헐버트 박사를 올바로 알리는 그런 계기를 만들었으면 좋겠다"고 말했다.김 회장은 또 "헐버트 박사가 일제로부터 추방당한 후 미국 보스턴 밑에 스프링필드(Springfield)에서 42년을 사셨다. 그런데 그 곳을 찾아갔더니 박사가 사셨던 집을 일본 천태종 스님이 절로 운영하고 있었다. 이건 좀 생각해 봐야 하지 않나 하는 생각이 들었다"라고 말했다.우원식 국회의장도 조오섭 국회의장 비서실장이 대신 낭독한 추모사를 통해 헐버트 박사의 독립운동에 대해 무한한 존경과 감사를 표했다.우 의장은 추모사를 통해 "안중근 의사께서 뤼순 감옥에서 '한국인이라면 헐버트를 하루도 잊어서는 안된다'고 일본 경찰에 공술하셨다. 이는 대한 독립을 위해 일생을 바친 헐버트 박사의 헌신에 대한 존경이자 감사이며 후대를 향한 당부의 표현이다. 오늘 우리가 76주기 추모식을 맞이해 박사님의 숭고한 업적과 뜻을 기리고자 이 자리에 모인 이유이기도 하다"며 헐버트 박사께 존경을 표했다.전종호 서울지방보훈청장도 "대한민국의 독립을 위해 일생을 바치신 헐버트 박사님의 영전에 깊은 존경과 추모의 마음을 바친다. 국가보훈부는 앞으로도 애국선열들의 고귀한 정신을 국민과 함께 기억하고 미래 세대에 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다"며 헐버트 박사의 영원한 안식을 기원했다.이종찬 광복회장도 김진 광복회 부회장이 대신 낭독한 추모사를 통해 "우리나라의 자족독립과 문명 진화를 위해 보여주셨던 박사님의 참다운 정의, 인간애, 올바른 애국심을 바탕으로 우리는 국가정체성을 보다 확실하게 확립시키는 노력을 계속해 나가겠다"며 "살아서는 한민족의 광복을, 돌아가시면서도 남북분단을 미국과 소련의 잘못된 군사정책이라고 비난하신 헐버트 박사님께 다시 한번 감사의 마음으로 명복을 빈다"고 전했다.헐버트박사기념사업회가 주최한 이번 추모대회에는 헐버트 박사의 고손자인 브래들리 씨와 브랜든 씨가 참석해 눈길을 모았다.이번 추모대회에는 최홍식 세종대왕기념사업회 회장, 김삼열 독립유공자유족회 회장, 이원(고종 황제 증손자) 대한황실문화원 총재, 정유현 민족대표 33인 유족회장, 송일영 대한광복전열의인회장, 김인복 서울YMCA 이사장, 조현주 흥사단 이사장 직무대행, 강정원 국립한글박물관장, 윤성철 국립국어원장 등 각계각층 인사 300여 명이 참석해 성황을 이뤘다.