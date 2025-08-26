대구시·경상북도 "비상계엄 당시 청사 폐쇄? 사실 아냐"

큰사진보기 ▲대구시청 산격청사. ⓒ 조정훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲경북도청. ⓒ 조정훈 관련사진보기

김병주 더불어민주당 의원이 12.3 비상계엄 당시 일부 지방자치단체가 청사 폐쇄 등 계엄에 동조했다는 의혹을 제기한 것과 관련 대구시와 경상북도가 "사실무근"이라고 밝혔다.대구시는 26일 공보관 명의의 입장문을 통해 "일부 지방자치단체가 동조한 정황이 있다는 의혹을 제기한 것과 관련하여 대구시는 당시 청사폐쇄 및 간부 비상소집 등 일체의 계엄 동조행위를 한 적이 없다"고 강조했다.경상북도 역시 대변인 명의로 '알려드립니다'라는 공지문을 통해 "경상북도는 비상계엄과 관련해 청사를 폐쇄하거나 계엄에 동조한 적이 없다는 것을 분명히 밝힌다"고 말했다.이어 "경북도 청사는 울타리가 없는 개방형 청사"라며 "업무공간인 본관 건물 등은 평상시에도 야간에는 보안 및 방범 차원에서 출입관리시스템이 작동하게 되어 있다"고 설명했다.그러면서 "경북도는 어떠한 상황에서도 도민들의 안전과 재산을 보호하는 것을 제1의 책무임을 깊이 인식하고 있다"며 "앞으로도 민생을 챙기는데만 전념할 예정"이라고 덧붙였다.앞서 김 의원은 지난 25일 3대 특검 종합대응특위 회의에서 "언론 보도에 따르면 서울·강원·인천·대구·경북 등 지자체가 계엄 선포 직후 청사를 폐쇄하고 비상대책회의를 열었다"고 말했다.김 의원은 "윤석열 대통령은 행정안전부를 통해 전국 지자체에 청사 폐쇄를 명령했는데 오비이락이라고 하기엔 너무 일사불란하다"며 "이 정도면 이들 지자체장 또한 계엄에 동조한 건 아닌지 수사를 해야 한다"고 주장했다.