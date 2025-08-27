트럼프 만난 이 대통령의 '묻고 더블로'...인상 깊었던 장면 다섯 가지

이 글은 <장애시민 불복종>의 저자 변재원 작가가 페이스북에 올린 것으로, 필자의 동의를 얻어 게재합니다.

이재명 대통령과 트럼프 대통령 간 한미정상회담이 잘 끝나서 다행이다. 아침부터 이 문제를 귀기울여 보느라 하루 진을 다 뺀 느낌이 들었다. 외교 전문가가 아니기에 이번 회담의 외교적 함의를 분석하거나, 거래의 이익과 손실을 균형짓는 것에 대해서는 내가 말할 수 없고 전문가들이 양질의 분석을 내놓을 것으로 본다.나는 그저 긴장을 안고 시청한 평범한 시민으로서 정상회담 중 유난히 귀에 들렸던 이재명 대통령의 대화 방식에 대해서만 감상을 나누고 싶다. 내가 이번 정상회담에서 긍정적으로 인상 깊게 본 장면은 크게 다섯 가지로 요약된다.이재명 대통령과 정상회담 3시간을 앞두고, 트럼프 대통령이 소셜 미디어에 한국에서 최근 치러진 대통령 선거가 "Purge or Revolution(숙청이냐 혁명이냐)"인지 알 수 없다며, 이런 상황에서 한국과 사업(Business)을 할 수 없다고 포스팅을 올렸다. 이 포스팅은 자칫 12.3 내란 쿠데타 이후 윤석열 탄핵 후 치러진 대통령 선거에 의해 선출된 이재명 정부의 정당성을 인정할 수 없다는 의미로 읽힐 뿐만 아니라, 나아가 한미 외교 공조가 어려울 수 있음을 시사하는 것으로도 읽혔다.트럼프가 이 같은 소셜 미디어 글을 게시한 후, 이를 공유한 미국 극우 마가(MAGA) 세력의 대표 인물 고든 창이 트럼프에게 '고맙다'고 인사한 것을 보면, 분명 부정선거론에 관한 목소리가 조직적으로 작동한 것이고, 트럼프는 이들의 의견을 협상의 지렛대이자 주도권 싸움의 한 축으로 가져가려 했던 것으로 보였다.이러한 샅바 싸움의 조건에서 회담에 임하는 이재명 대통령이 트럼프 앞에서 보여야 할 태도는 무엇일까. 순수한 해명이나, 윽박지르기가 아니라 트럼프의 입에서 부정선거론자들의 주장이 실제로 나오지 않게 하는 것이었을 테다. 원치 않는 이야기를 피하며 시간을 버는 게 최고의 회담 전략이 될 수밖에 없다.트럼프는 일각의 음모론에 대해서 대통령 간 수뇌회담 자리에서 말하는 데 주저함이 없다. 또, 남아공 대통령 앞에서도 '살해당하는 백인 농부 루머'에 대해 말할 뿐만 아니라, 음모론적 주장을 뒷받침하는 자료까지 재생한 바 있다. 다시 말해, 트럼프가 말한 한국의 최근 '숙청' 사태에 관한 자료도 트럼프의 의중에 따라 얼마든지 원한다면 재생될 수 있었다. 어떤 시청각자료든 재생된다면, 한미정상회담 뿐만 아니라, 26일 한국의 아침은 그야말로 아수라장이 되었을 것이다. 사실 여부를 떠나, 관련한 말이 나오지 않도록 시간을 끄는 게 가장 중요했다.이 과정에서 통역을 통한 대화가 큰 도움이 되었다고 보았다. 영어 → 한국어, 한국어 → 영어를 오가는 과정 속에서 소요된 시간이 상당하다. 백악관 공개 생중계는 1시간 남짓 진행되는데, 통역이 오가는 사이 시간이 꽤 많이 흘렀다.한국 기자들의 질문도 '시간' 측면에서 상당히 큰 도움이 되었다. 백악관 출입 미국 기자들은 배경을 나열하지 않고 바로 궁금한 바를 질문하는 스타일을 주로 보이는데, 한국 기자들(특히 아리랑 TV 기자 등)은 '현재 상황이 이러저러한데, 여기에 대해 어떻게 생각하시냐'고 질문했고 그 질문이 시선과 시간을 분산하는 데 도움이 되는 것으로 보였다. 마지막에 한국어로 질문한 남성 기자가 숙청에 대한 질문을 직접 던졌을 때 아차 싶었는데, 이미 시간이 꽤 지나고, 회담 내용이 어느 정도 정리된 뒤여서 그런지 질문이 큰 힘을 갖지 못한 채 트럼프의 흥미 밖으로 무사히 벗어났다.외신 기자들의 푸틴-젤렌스키, 이스라엘에 관한 질문들 또한 공개된 회담 시간이 지나는데 도움이 되었다. 아마 서방 언론에게는 당장의 현안이 러시아의 우크라이나 침공과 이스라엘의 팔레스타인 학살 문제여서 한국 문제보다 이 사안에 더 큰 관심을 가질 수밖에 없었을 텐데, 이재명 대통령 입장에서는 말을 덧붙이지 않아도 되는 내용이어서 첨언 없이 넘어갈 수 있었다.회담 초반 트럼프가 한국에 관하여 이야기 할 때, 무기 산업과 조선업에 관한 일장연설을 늘어 놓았는데, 이재명 대통령의 발언 차례가 왔을 때 그가 '조선업 받고 제조업'을 말하는 것을 보고 적잖이 놀랐다. 트럼프가 조선업 카드를 꺼냈다면 조선업 분야에서 협력하겠다고 말하는 정도로 충분할 텐데, 조선업 뿐만 아니라, 제조업에서도 협력이 필요하지 않겠냐고 이야기할 때, 한국이 미국에 협력할 제조업이 과연 무엇인가 논의가 더 필요하겠지만 우선 많은 백인들이 거주하는 미국 중서부 북동부로 펼쳐진 러스트벨트를 연상하게 한다는 점에서 트럼프가 만족했으리라 생각한다.나는 이재명 대통령의 이 발언이 마치 '묻고 더블로 가자'는 표현처럼 들렸다. 대통령의 발언으로부터 생길 파장의 손익 계산을 할 도리가 나에게는 없지만, 아마 한국 외교팀에서 이러나 저러나 제조업 분야에 대한 계산을 미리 끝냈다면, 회담의 '보여지는 성과'로 만들어준다는 점에서 트럼프를 더 만족시켰을 것이다.대북정책을 이야기할 때, 이재명 대통령이 전임 민주당 정부를 직접 언급하지는 않았지만, '트럼프가 없을 때 악화된 남북 관계'에 대해서는 몇 차례 강조했다. 트럼프는 이를 받아, 바이든과 힐러리 클린턴은 못하지만 자신은 할 수 있는 성과로 대북 관계를 스스로 추켜세웠으며, 김정은을 기자회견장까지 데려왔다는 일화를 자랑하게끔 만들었다. 그에게 대북 정책이란, 남북 관계이기 전에 민주당은 할 수 없고 오직 트럼프만 할 수 있는 분야나 다름없다. 이재명 대통령의 말을 받아, 미국 국내 정치 문제로 대북 관계를 계속 가져오는 데서 트럼프가 스스로 자랑스러워하고 있음을 느꼈다.이재명 대통령의 태도는 시종일관 오늘의 협상 자리에서 트럼프에게 '네가 내 위에 있음'을 보였다. 트럼프 집무실에 대한 칭찬, 위대한 미국에 대한 정치적 상찬, 다우존스 지수 대한 트럼프의 경제적 업적, 유럽부터 아시아까지 전쟁을 억제하고 있는 트럼프의 외교적 능력까지. 하나씩 내세우며, 사실상 트럼프가 전례 없는 가장 높은 지도자인 것처럼 느끼게끔 말해주었다. 그리고 여기서 하나의 과제를 던지며 회담의 나머지 시간을 전부 채웠는데, 그것이 대북 문제였다.이재명 대통령이 '피스메이커-페이스메이커' 론을 제안하며, 미국이 세계 평화 질서를 주도하고, 한국이 이를 보조하는 관계가 될 수 있음을 강조할 때 트럼프 스스로 큰 웃음을 지었다. 이 키워드가 주목받을 만한 게, 트럼프 입장에서 (그가 바라는) 한미 관계의 모습에 가까울 것이기 때문이다. 한국이 주연이 되어서는 안되지만, 악역이 되어서도 안되는 상황. 우승을 위해 도움은 주되, 상금을 직접 탈 수는 없는 자격. 그것이 페이스메이커의 역할이며, 한국 대통령이 이를 자처할 때 트럼프 머릿속에서도 실제 어떤 그림이 그려진 것 같다. 그 뒤로 시진핑에게 갈 때도 특별 허가를 통해 비행기를 태워준다고 하거나, 김정은과 같이 만날 생각이 있냐고 묻는다거나 하는 식으로. 정말 페이스메이커처럼 데려갈까 고민하듯 이재명 대통령에게 몇 차례 농담을 던지기 시작했다.트럼프의 골프 사랑은 이미 더할 것 없이 많이 회자되었고, 골프장 사랑도 가자지구 "재개발" 사업 계획을 통해 밝힌 바 있다. 트럼프는 이스라엘 폭격으로 무너진 가자지구에 대형 리조트 시설과 골프장을 지어 세계에서 손꼽는 관광지구로 만들 수 있다는 계획을 밝혔을 뿐만 아니라, AI 제작 영상을 통해 시뮬레이션까지 그려 배포한 바 있다.이재명 대통령이 북한에 트럼프월드를 세워 골프장을 짓고 골프를 치자고 말할 때, 트럼프 스스로 만족한 것처럼 보였다. 그가 갖고 있는 (일반인과는 다른) 낯선 평화 플랜, 분쟁 지구를 골프장으로 바꾸는 계획을 상기한 것으로 보였고, 실제 그는 그 이야기가 나온 뒤로 북한 이야기에 푹 빠져 30분 이상을 보냈다.이번 회담에 따르는 손익 계산은 내가 할 수 있는 영역도 아니거니와, 정말 이해가 걸린 문제들은 비공개 회담에서 치열하게 나누어질 것이기 때문에 말을 더할 수는 없다. 그래도 각국의 대통령이 면박당하기 일쑤이고, 귀국하고 나서는 회담 후폭풍으로 인한 정치적 혼란을 상당 시간 겪게끔 만드는 자리에서 이 정도로 '쇼'가 끝났다는 건 국민의 심리적 안정을 위해서 만큼은 당장 최악을 피한 결과라고 생각한다. 더불어 미국 현지에 있는 한인 교민 및 유학생들도 한숨 돌렸으리라 생각한다. 공개 회담에서 각국 대통령끼리 서로 언성 높이며 갈등하면, 실제 그 여파가 일상생활 영역까지 이어지기 때문이다.