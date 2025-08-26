"대중교통체계 혁신" 이천시, 경기도 적극행정 우수사례 경진대회 대상 수상

큰사진보기 ▲경기 이천시는 25일 경기도 아트센터 컨벤션홀에서 열린 ‘경기도 적극행정 우수사례 경진대회’에서 ‘대중교통 르네상스! 혁신적인 시내버스 개편’ 사례로 대상을 수상했다고 밝혔다. ⓒ 이천시 관련사진보기

경기 이천시는 25일 경기도 아트센터 컨벤션홀에서 열린 '경기도 적극행정 우수사례 경진대회'에서 '대중교통 르네상스! 혁신적인 시내버스 개편' 사례로 대상을 수상했다고 밝혔다.이번 경진대회는 경기도 내 지자체 및 공공기관에서 제출한 총 72건 중 서면심사를 통해 선정된 18건을 대상으로 온라인심사와 발표심사를 거쳐 진행됐다. 이천시는 B그룹 최우수로 선정된 후, 전체 그룹 중 최고점을 받아 대상을 수상했다.이천시는 시내버스 이용 수요에 대한 데이터 분석을 기반으로 적정 버스 대수를 산정하고, 권역별로 단계적인 노선 개편을 실시했다. 이를 통해 대중교통 불편 해소, 운송수지 개선, 시내버스 총량 감축 등을 달성했으며, 연간 약 5억 원의 예산 절감 효과를 거뒀다.주요 개편 내용으로는 시내버스 번호 개선, 희망택시 및 똑버스 연계 운영 등이 포함됐다. 2024년 하반기부터 장호원·율 권역에 똑버스를 도입해 22개 노선을 정비하고 2억 원의 예산을 절감했으며, 올해 상반기에는 3차례에 걸쳐 47개 노선을 통폐합하고 13개 노선을 개편했다.세부적으로는 ▲4월 7일 대월·부발·백사권역 14개 노선 통폐합, 231번·282번 신설 ▲7월 1일 장호원·설성·모가권역 9개 노선 통폐합, 525번·291번 신설 ▲7월 20일 증포·백사권역 주·보조노선 체계 도입, 283번 신설 ▲여주방면 노선 24개 통폐합, 2801~2806번으로 간소화 등이다.시는 오는 9월 시내권 외곽순환형 버스를 정비하고, 노선형 똑버스로 대체할 계획이다. 또한 10월에는 학생 통학용 순환버스를 시범 운행할 계획이다.이천시는 11월 행정안전부, 인사혁신처, 국무조정실 공동 주관 '2025년 전국 적극행정 우수사례 경진대회'에 참가할 예정이다.