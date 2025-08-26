하남시, 동서울변환소 관련 경관심의 조건부 의결

큰사진보기 ▲경기 하남시는 지난 22일 시청에서 동서울변환소 옥내화 등 해당 건축물에 대한 ‘2025년 제7회 경관심의’를 열고 주민의견을 반영하라는 내용으로 조건부 의결했다고 26일 밝혔다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

AD

경기 하남시는 지난 22일 시청에서 열린 '2025년 제7회 경관심의'를 통해 동서울변환소 옥내화 등 관련 건축물에 대해 주민 의견 반영을 조건으로 의결했다고 26일 밝혔다.해당 심의는 2023년 9월 최초 신청 이후 경관 개선과 시민 의견 반영을 위해 세 차례에 걸쳐 진행됐으며, 이번 3차 심의에서 조건부로 최종 의결됐다.심의에서는 건물 외형, 정면 디자인, 야간 경관 계획 등이 논의됐고, 한국전력공사가 제시한 주민 수용성 강화, 120명 이상 근무 가능한 사무실 조성, 주민 편의시설 포함 복합사옥 건립 등의 계획을 반영하는 조건이 포함됐다.한전은 동서울변환소를 업무 겸용 복합사옥으로 조성하고, HVDC 엔지니어링센터 및 연구·교육·전시 공간을 포함한 '에너지 허브'로 구축할 계획이다. 주요 전력 설비는 건물 내부로 이전해 소음 문제를 해결하고, 외관 디자인에는 주민 의견을 반영하겠다고 밝혔다.하남시는 민관협치위원회를 통해 감일총연합회, 시민, 비상대책위원회, 유관단체장 등이 참여한 가운데 세 차례 논의를 진행했으며, 서울·평택·하남의 변전소 현장을 직접 점검했다. 산업통상자원부 면담도 비상대책위원회의 요청에 따라 주선했다.최근 일부 언론 보도에 대해 시는 유감을 표명했다. 한전은 국토교통부 경관심의 운영지침에 주민 의견 수렴이 포함되지 않았다며, 시가 근거 없는 조건을 부과해 사업을 지연시키고 있다고 주장했다.이에 대해 시 관계자는 "경관심의는 법과 규정에 따라 전문가들이 판단하는 절차이며, 주민 의견 반영은 지자체의 책무"라고 밝혔다.