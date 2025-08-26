'동북부 의료 불균형 해소' 김동연 "경찰·소방은 국가 책임, 의료서비스는?"

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 26일 오후 옥정호수도서관에서 열린 공공의료원 설립 현장 설명회에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

"이곳 양주는 30만 시민, 그리고 인근의 약 100만 명이 공공의료의 사각지대에 있습니다. 경찰, 소방은 국가에서 책임지면서 의료서비스는 선별적으로 또는 소득에 따라서 구별되는 불합리함이 계속됐습니다."

AD

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 26일 오후 양주시 공공의료원 예정부지에서 설명을 듣고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 26일 오후 옥정호수도서관에서 열린 공공의료원 설립 현장 설명회에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 26일 오후 옥정호수도서관에서 열린 공공의료원 설립 현장 설명회에서 강수현 양주시장, 보건의료 전문가, 지역 주민 등과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 26일 오후 강수현 양주시장, 보건의료 전문가, 지역주민 등과 달달버스를 타고 공공의료원 예정부지를 방문하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

김동연 경기도지사가 26일 "경기도 북부 주민들에게 원활한 공공 의료서비스를 제공하기 위해서 양주에 공공의료원을 설치한다. 최대한 이른 시간 내에 하겠다"고 밝혔다.지난 20일부터 현장에서 도정 현안을 점검하고 도민들의 목소리를 직접 듣는 '달달 버스 - 민생경제 현장투어'를 시작한 김동연 지사는 이날 양주시 '혁신형 공공의료원' 건설 현장을 방문했다. 양주시 옥정신도시 내 종합의료시설 부지(2만 6,400㎡)에는 300병상 이상의 '혁신형 공공의료원'이 들어설 예정이다.김동연 지사는 이날 건설 현장에서 열린 동북부 공공의료원 설립 현장 설명회에서 지역 의료 격차 해소와 북부 주민 삶의 질 제고, 의료 체계 개선을 위한 강한 의지와 구체적 정책 방향을 제시했다.김 지사는 의료원 부지 선정부터 타당성 조사, 중앙정부 예타 면제 요구까지 전방위적으로 진두지휘하며, 의료 인프라 확충을 넘어 보건의료 복지 혁신을 주도하고 있다. 특히 지역 복지시설 및 시민과 연계한 돌봄·재활 복합형 의료원을 구상, 북부권 '건강 안전망' 구축의 선도적 모델을 만들었다는 평가다.김동연 지사는 이날 현장 설명회에서 "국가의 책무는 국방·소방·경찰처럼 국민 누구나 차별 없이 안전과 건강을 누릴 수 있도록 하는 것"이라며, 의료 역시 지역 간, 계층 간 불평등이 없어야 하며 낙후된 외곽 지역도 대도시 수준의 의료서비스를 동등하게 누릴 권리가 있음을 거듭 강조했다. 이러한 문제의식에서 김 지사는 경기도 31개 시군 중 의료 인프라 취약 지역인 경기 동북부에 대규모 공공의료원 설립 정책을 본격화하게 됐다고 배경을 설명했다.김 지사는 특히 "공공의료의 본질은 경제 논리나 효율성만으로 판단할 문제가 아니라, 사람이 중심인 행정의 기본 가치"라며 "각 부처와 지방정부, 중앙정부가 한마음으로 협력해야 한다"고 역설했다. 현장 간담회에서는 의료원 부지 선정 과정, 수요 조사, 각종 행정·예산 절차, 주민 의견 청취가 이어졌다.경기도는 남양주 백봉지구(3만 3,800㎡)와 양주 옥정신도시(2만 6,400㎡)에 각각 300병상 이상의 '혁신형 공공병원' 설립을 약속하고, 현장 실사와 타당성 평가를 거쳐 이 두 곳을 복수 선정했다. 공공의료원이 완공되면 남양주·구리·가평·양평권 110만 명, 양주·연천·포천·동두천·의정부권 101만 명이 직접적인 의료혜택을 누리는 시스템이 갖춰지게 된다.양주와 남양주 의료원은 공공의료의 질·양적 수준을 한 단계 높인 '혁신형' 모델로 구축된다. 기존 남부·북부 6곳 공공병원(대부분 200~300병상)에 비해, 병상수 대폭 확대와 소아, 응급, 재활 등 필수진료과 중심 설계, 거점 응급실 및 감염병 대응, 민간병원 연계 전략 등이 강화된다. 각 의료원에는 지역 특화 건강관리, 예방치료, 돌봄·재활 복합시설, 그리고 대학병원 협력 진료와 지역 필수의료 인력 교육훈련 등 보다 폭넓은 기능이 도입된다.공공의료원 선정에서 제외된 동두천, 양평, 가평, 연천 등 4개 시군에도 총 27억 원을 투입한다. 응급·필수진료 강화, 경영 물자 및 시설 지원, 의사 인력 증원 등 맞춤형 보완 대책을 수립해 의료 사각지대를 최소화하겠다는 것이다. 지역별 실정에 따라 공공의료 접점 확대, 취약계층 의료비 지원, 의료기관 지정 등 촘촘한 안전망 강화 정책도 함께 추진 중이다.현재 양주와 남양주 공공의료원은 타당성 조사와 민간투자(BTL) 적격성 용역이 진행 중이며, 내년 2월까지 마무리된 뒤 기재부 예타와 복지부 심사가 이어질 예정이다.이와 관련 김동연 지사는 '속도전'을 강조했다. 김 지사는 "의료원 착공을 하기 전, 삽자루를 꽂기 전의 절차가 크게 세 덩어리"라면서 "용역은 차질 없이 진행되고 있고, 예타는 1년 반 정도 걸리며, BTL(민자사업) 절차에 3년 반 정도 걸려 합치면 5년"이라고 설명했다. 그러면서 "예타라는 것은 들어간 비용과 나오는 편익 분석을 가지고 하는데 경찰서 짓고, 소방서 짓는데 예타를 받진 않잖느냐. 이 기간을 최대한 단축하는 방법이 예타를 면제받거나 빨리 진행하는 것"이라고 강조했다.김 지사는 이어 "제가 경제부총리를 할 때 마지막으로 한 일이 각 도마다 2개 사업을 예타 면제하는 것"이라고 소개한 뒤, "얼마 전 구윤철 경제부총리를 만나서도 예타 제도 개선 얘기를 했다. 예타 면제가 된다면 1년에서 1년 반 정도 시간 단축이 된다"고 말했다.김 지사는 또 "갈 길이 멀다. 예타 통과를 위해 최대한 노력하겠고, 필요하다면 예타 제도 개선까지 건의하고, 더 나아가서 예타 면제까지도 적극 검토할 수 있도록 중앙정부와 협의할 계획"이라고 밝혔다.공공의료원 완공 시, 북부 주민들은 더 가까이에서 응급·필수 의료서비스를 누리게 되고, 지역 편차 해소, 의료 불평등 해소, 보건복지 접근성 확대 등 실질적인 사회적 가치를 직접 체감할 수 있게 된다. 주민 불안 감소, 가족 단위 생활 안정, 돌봄 복지 강화, 감염병 대응 및 만성질환 치료 기반 등 북부 의학적 생태계가 전면 혁신되는 셈이다. 아울러 남양주·구리권과 양주·연천권 등 200만 이상 의료권역이 균형 있게 발전, 남부·북부 간 의료 인프라 격차도 획기적으로 개선될 전망이다."오랜 의료 공백을 해소할 역사적 사업", "의료원이 들어서면 아이 건강, 노후 치료, 응급의료까지 지역사회 안정감이 커질 것" 등 지역 주민과 전문가들의 긍정적인 평가도 이어지고 있다. 특히 청년·장애인 등 취약계층의 의료 접근성 개선, 지역 내 의료 일자리 창출, 전문의료진 육성 등에 대한 의견도 활발하게 반영되고 있다.김동연 지사의 '달달 버스 - 민생경제 현장투어'는 "달려간 곳마다 달라집니다"라는 모토로, 김 지사가 직접 지역 현안과 불편을 듣고 해결책을 찾는 소통의 장이다.김 지사는 이날 양주시청, 경기북부장애인복지종합지원센터, 양주별산대놀이마당, 청년센터 등 다양한 곳에서 도민과 직접 만나 복지·의료의 세부 현황과 개선 아이디어를 꼼꼼히 경청하고, 프로그램에도 적극 참여했다.