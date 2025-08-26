여주시 신청사 건립 예산 통과…정치권 갈등 격화

큰사진보기 ▲여주시 신청사 건립을 둘러싼 논쟁이 다시 불붙고 있다. 시민들의 오랜 염원이었던 신청사 건립이 의회의 예산 통과로 본격적인 추진에 들어갔지만, 그 과정에서 지역 정치권의 입장 차이가 극명하게 드러나며 갈등이 재점화됐다. ⓒ 여주시의회 관련사진보기

여주시 신청사 건립을 둘러싼 논쟁이 다시 불붙고 있다. 시민들의 오랜 염원이었던 신청사 건립이 의회의 예산 통과로 본격적인 추진에 들어갔지만, 그 과정에서 지역 정치권의 입장 차이가 극명하게 드러나며 갈등이 재점화됐다.지난 21일, 여주시의회는 제76회 임시회를 통해 신청사 건립 공사비 50억 원을 포함한 제3회 추가경정예산안을 찬성 5표, 반대 1표로 통과시켰다.박두형 의장은 "시민 편익을 위한 결정이었다"며 "숙원 사업을 더 이상 미룰 수 없다"고 목소리를 높였다.그러나 같은 날, 최재관 더불어민주당 여주양평지역위원회 위원장은 입장문을 통해 "신청사 신축에는 찬성하지만, 가업동 이전은 시기상조"라며 반대 입장을 분명히 했다.그는 "재정자립도 21%에 불과한 여주시가 수천억 원의 예산을 감당하는 것은 무리"라며 "원도심 공동화와 공동체 붕괴라는 부작용을 초래할 수 있다"고 경고했다.최 위원장은 부지 선정 과정의 절차적 정당성 부족을 지적하며, "기존 청사 활용, 여주초 부지 신축 등 다양한 대안을 시민과 함께 비교·평가해야 한다"고 주장했다.더불어민주당은 당 차원의 대책위원회와 의회 특별조사위원회 발족을 통해 의혹을 규명하겠다는 방침도 밝혔다.이에 대해 박두형 의장은 26일 발표한 입장문에서 "자당 소속 의원 75%가 찬성한 결정을 부정하는 것은 지역 사회에 혼란을 초래하는 행위"라며 강하게 반박했다. 그는 "의회 내에서 특별조사위원회 발족에 동의한 의원은 없다"며 "근거 없는 의혹 제기는 법적 공방으로 이어질 수 있다"고 경고했다.박 의장은 "정치적 계산으로 이미 결정된 사업을 흔드는 것은 시민의 뜻을 외면하는 것"이라며 "현 청사 부지 활용 방안과 국도비 확보 등 실질적인 대안을 제시하라"고 촉구했다.신청사 건립은 여주시민에게는 오랜 기다림의 결실이지만, 정치권에는 여전히 뜨거운 감자다. 예산 통과로 사업은 첫걸음을 내디뎠지만, 향후 논의는 단순한 행정 절차를 넘어 지역의 미래 방향성과 정치적 책임을 가르는 시험대가 될 것으로 보인다.