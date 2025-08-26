서산 고용률 68.5%, 전국 평균 웃돌지만 정체… 당진은 1위

큰사진보기 ▲충남 8개 시 단위 경제활동인구 총괄 ⓒ 통계청 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

충남 서산과 당진의 고용 성적표가 엇갈렸다.통계청이 8월 21일 발표한 '2025년 상반기 지역별 고용조사 시군구 주요 고용지표'에 따르면, 서산시의 고용률은 68.5%로 나타났다. 전국 도(道) 시지역 평균(62.6%)보다는 높았지만, 지난해와 비교하면 뚜렷한 개선 흐름을 보이지 못했다.서산의 경제활동참가율은 65.6%, 취업자 수는 10만6천 명으로 집계됐다. 실업률은 0.8%로 전국 시지역 평균(3.0%)보다 낮아 안정적 고용 구조를 보였으나, 취업자 증가세가 사실상 멈추면서 '정체' 국면이 이어지고 있다는 평가다.산업별로는 사업·개인·공공서비스업 취업자가 3만5천 명으로 가장 많았고, 광·제조업 취업자는 2만3천 명 수준에 머물렀다. 직업별로도 기능·기계조작·조립 종사자가 3만 1천 명으로 가장 큰 비중을 차지했다. 이는 서산 고용시장이 여전히 대산석유화학단지 등 산업단지 기반에 의존하면서도, 서비스업 비중이 상대적으로 확대된 현실을 보여준다.반면 당진시는 같은 기간 고용률 72.2%를 기록하며 전국 77개 시 단위 가운데 1위에 올랐다. 경제활동참가율은 73.3%로 서산보다 7%포인트가량 높았고, 취업자 수는 11만 3천 명으로 전년 동기보다 4천 명 늘었다. 당진에서는 광·제조업 취업자가 2만 7천 명으로 가장 많아 철강·자동차 등 제조업 호조가 고용률 상승을 이끌었다.전국적으로는 도 시지역의 취업자가 1,417만 5천 명으로 전년보다 16만 2천 명 증가했고, 고용률은 62.6%로 0.3%포인트 상승했다. 군지역은 69.2%, 특광역시 구지역은 58.8%로 나타났다.표에 나타난 바와 같이, 서산은 서비스업 비중이 높고 제조업은 정체 국면에 머문 반면, 당진은 제조업 고용 확대에 힘입어 전국 1위 고용률을 기록했다. 산업 구조의 차이가 두 도시의 성적을 갈라놓은 셈이다.