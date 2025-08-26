"무례하기 짝이 없는 트럼프, 한국 국민에게 사과하라"

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령이 ？2025년 8월 25일 미국 워싱턴 D.C.의 백악관에서 이재명 대한민국 대통령을 환영하고 있다. ⓒ 로이터=연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 26일 새벽(한국 시각) 만나 한미정상회담을 연 가운데, 진보 진영에서 트럼프 대통령의 발언 등을 비판하면서 "피스메이커는 우리가 되어야 한다"라고 했다.진보당 경남도당(위원장 박봉열)은 이날 낸 자료를 통해 "트럼프의 약탈적 강도짓은 변함없다"라며 "피스메이커는 우리가 되어야 한다"라고 했다. 이병하 경남진보연합 대표는 "트럼프 대통령의 약탈식 외교에 분노를 느낀다"라고 했다.이재명 대통령은 취임 이후 83일 만에 트럼프 대통령과 한미정상회담을 했다. 회담 결과에 대해, 진보당 경남도당은 "우려했던 주한미군 전략적 유연성 등 한미동맹 현대화와 농축산물 추가 개방에 대한 구체적인 언급이 없었던 점은 다행"이라고 평가했다.트럼프 대통령에 대해, 이들은 "무례하기 짝이 없는 트럼프 대통령을 강력히 규탄한다"라며 "특히 회담 직전 트럼프 대통령의 기선제압용 SNS 도발은 '아니면 말고'로 넘어가기에 극도로 무례했다. '한국에서 숙청이나 혁명이 일어난 것 같다'는 주장은 국내 윤(석열) 어게인 등 극우 내란 세력들의 주장과 맞닿아 있다. 내란을 극복한 우리 국민들의 민주주의 성취를 훼손하는 망발로 대한민국 국민 앞에 사과할 것을 촉구한다"라고 했다.주한미군 기지 관련해 이들은 "주한미군 기지 소유권 요청 주장은 언급 자체로 부적절하다"라며 "어디 감히 남의 나라 땅에 영구 소유권을 입에 올릴 수 있느냐. 대한민국은 미군기지 땅에 대한 100% 소유권을 가지고 있으며, 미국이 소유권을 주장할 어떠한 법적 근거도 세계적 사례도 없다. 명백한 주권 침해에 해당하며 대단히 모욕적이다. 트럼프 특유의 약탈적 협박을 준열히 규탄한다"라고 했다.피스메이커 발언 관련해 이들은 "이재명 대통령은 트럼프를 '남북관계를 풀 수 있는 유일한 인물'이라 추켜세우며 '한반도 피스메이커 하시면 제가 페이스메이커 하겠다'고 말했다. 또 10월 말 경주에서 개최되는 아시아태평양경제협력체(APEC)에서 북미정상회담 추진을 제안했고, 트럼프는 긍정적으로 화답했다"라고 설명했다.그러면서 이들은 "이는 문재인 전 대통령이 한반도 평화프로세스를 주도하겠다고 내세웠던 '한반도 운전자론'보다 더 후퇴한 표현으로 크게 우려된다"라며 "미국과의 협상을 위해 먼저 일본과 과거사 문제를 덮어 트럼프의 호의를 얻고, 8000만 겨레의 운명을 미국이 좌우하도록 접고 들어간 것은 아무래도 굴욕적이다"라며 "문 전 대통령의 한반도 운전자론이 실패한 이유는, 미국 눈치보기에 급급하여 우리가 남북합의 이행을 하지 않았던 책임이 있음을 분명히 상기시켜드린다. 우리가 주도하지 않은 한반도 평화는 존재할 수 없다"라고 했다.진보당 경남도당은 "협상 자리에서 언급된 주한미군 기지 소유권 요청, 미국 군사장비 구매, 미국에서의 선박 건조, 엄청난 규모의 대미 투자 및 미국산 에너지 구매 등 트럼프의 청구서는 무자비하게 쏟아질 것"이라며 "트럼프와의 회담에서 화기애애했다 하더라도, 트럼프가 전 세계를 두고 횡포를 부리고, 동맹 약탈을 노골화하고 있는 냉정한 현실은 변함없다. 이재명 대통령은 주권국가로서 우리의 평화와 안보 주권을 끝까지 지키고, 약탈에 맞서 당당하게 대응할 것을 거듭 촉구드린다"라고 했다.이병하 대표는 전화통화에서 "세계 지배 야욕을 가진 미국은 지금 경제부터 재정이나 무역수지까지 엄청나게 어렵다. 달러가 제역할을 못하는 상황에서 미국 경제가 흔들리고 있는데, 트럼프 대통령은 동맹국에 정상적으로 도움을 요청하는 게 아니라 경제 수탈 형태를 보이고 있다"라고 말했다.그는 "트럼프 대통령의 미국이 동맹국에 착취하는 구조로 가는 것 같아 안타깝다"라며 "정상적인 손을 내미는 게 아니라 약탈식으로 하는 것 같아 분노가 치민다"라고 했다.