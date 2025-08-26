울산 찾은 환경장관 "반구대암각화 침수 방지 사업 빨리"

큰사진보기 ▲김성환 환경부 장관이 26일 오후 울산 울주군 반구대암각화를 방문해 울산시 관계자로부터 설명을 듣고 있다. ⓒ 민주당 울산시당 관련사진보기

AD

김성환 환경부 장관이 26일 오후 울산 울주군 반구대암각화를 방문해 호우시 침수로 인한 보존 대책에 대한 입장을 밝혔다.국보 반구대암각화는 지난 7월 12일 유네스코 세계유산으로 등재된 울산 울주군 언양읍 대곡리 '반구천의 암각화' 군에 속해 있는 문화재다. 하지만 발견 전 이미 아래에 댐이 생기는 바람에 댐(사연댐) 수위가 52미터 이상 되면 반구대 암각화가 물에 잠긴다.이날 김성환 장관은 세계문화유산 등재 이후 호우로 침수됐던 반구대암각화를 두고 "암각화 침수를 방지하고 보존하기 위해 가능한 한 최대한 빨리 관련 사업을 추진할 것"이라고 밝혔다.아울러 "(암각화 보존을 위해 댐의 물을 흘려 보내면서 발생하는) 울산의 물 문제도 연내 해결을 위해서 노력하고 있다"며 "대구·경북 등 지역 간에 서로 원만한 합의를 통해 대한민국 국민들이 반구대암각화를 마음껏 가까이에서 볼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다방문에는 환경부 물관리정책실장과 수자원정책관 그리고 낙동강유역환경청장이 동행했고 더불어민주당 울산시당의 김태선 시당위원장(울산 동구), 오상택 지방선거전략단장, 김시욱 울주군지역위원장 직무대리도 동행했다.김태선 시당위원장은 "반구대 암각화 보존과 울산의 물 문제는 울산의 오래된 과제인 만큼 이재명 정부에서 확실히 매듭지어 주기를 울산시민이 기대하고 있다"며 "집권당으로서 환경부와 함께 반드시 해결의 실마리를 찾을 것"이라고 밝혔다.이날 김성환 장관의 반구대암각화 방문은 신규 댐 건설 현장을 둘러보는 일정에서 아울러 이뤄졌다. 환경부는 지난해 7월 신규 댐 후보지 14곳을 선정했고 이중 낙동강권역 신규댐 후보지 4곳 중 한 곳이 울산 울주군 회야강댐이다.김성환 장관은 반구대 암각화 방문 후 인근에 있는 신규 건설 예정인 회야강댐으로 이동해 현장을 점검하고, 지역의 의견을 청취했다.회야강댐 후보지 점검에는 김두겸 울산시장과 울산시 상수도본부장이 참석해 회야댐 재건축과 관련한 현안을 건의했다.