한덕수의 거짓말...김용현 헌재 증언이 결정타였다

큰사진보기 ▲내란공모 의혹을 받고 있는 한덕수 전 국무총리가 22일 오전 서울 서초구 내란특검 사무실에 3차 소환 조사를 받기 위해 피의자 신분으로 출석하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

[첫 번째 의심]

장순욱 : "주신문에서 피청구인한테 비상계엄 선포를 건의했다고 답변하셨는데, 그 건의는 언제 어디서 하셨나."

김용현 : "대통령실에 모였을 때, 여기서(대통령의 오른편) 제가 있으면서 국무총리께, 대통령님 하고 (총리) 두 분이 얘기를 많이 나눠서 제가 보고를 못 드리는 상황이라 그 자리에 놓고 제가 손으로 요렇게 했다. '요거' 보시라고."

장순욱 : "보시라는 게 뭔가."

김용현 : "그게 계엄 선포문이다."

김남준 : "증인에게 부승찬 의원이 비상계엄 선포문을 본 적이 있냐고 질의하자 증인이 '예. 비상계엄이 선포되는 당시에는 제가 전혀 인지를 하지 못했고요. 비상계엄 해제 국무회의를 마치고 사무실로 출근하여 제 양복 뒷주머니에 있는 것을 알았습니다.' 이렇게 진술한 사실 있죠."

한덕수 : "예."

김남준 : "비상계엄 선포문을 어떻게 소지하게 됐는지 그 경위가 전혀 기억이 나지 않나. 접어서 주머니에 넣은 것으로 진술했던데."

한덕수 : "소지 경위는 전혀 기억이 나지 않는다."

김남준 : "그 자리에서 받지 않았으면 받을 수 없는 문건 아니겠나."

한덕수 : "예, 그러나 언제 어떻게 그거를 받았는지는 정말 기억이 없다."

김남준 : "이 비상계엄 선포문을 놓고 거기 모여있던 7인이 어떤, 비상계엄에 관해서 대책회의를 한 게 아닌가."

한덕수 : "전혀 논의한 적 없다."

[두 번째 의심]

큰사진보기 ▲구속 중인 김용현 전 국방부 장관이 1월 23일 오후 서울 종로구 헌법재판소에서 열린 윤석열 대통령 탄핵심판 4차 변론에 증인으로 출석했다. ⓒ 헌법재판소 영상 갈무리 관련사진보기

장순욱 : "문건(최상목 장관이 받은 것) 하단에 페이지 표시가 8인지 6인지 돼있는 거, 이건 증인이 모르는 거라고 했죠."

김용현 : "모르는 게 아니라 이건 없었던..."

장순욱 : "증인이 이거 작성할 때 사용하던 워드프로그램은 밑에 페이지 표시가 나오지 않던가."

김용현 : "한 장씩 한 장씩 있기 때문에 페이지는 안 넣었다."

장순욱 : "'한 장씩 한 장씩'이라고 하면 다른 건 또 뭐가 있었나."

김용현 : "기재부 장관뿐만 아니라 외교부 장관도 있었고, 경찰청장, 국무총리, 행안부 장관 것도 있었다."

김남준 : "최상목 부총리나 조태열 외교부 장관은 피청구인(윤석열씨) 측으로부터 A4 문건을 받았다고 했고, 김용현 장관은 이 재판정에서 증언을 하면서 이상민 행안부 장관과 국정원장, 증인에게도 문건을 줬다고 하는데, 증인은 그 당시 특별한 문건을 받은 사실 없나."

한덕수 : "저는 특별한 문건을 받은 사실이 없다."

김남준 : "이상민 행안부 장관에게 김용현 장관이 문건 주는 거, 그런 거 본 적 없나."

한덕수 : "문건 주는 걸 보지 못했다."

김남준 : "피청구인이 계엄 선포 후에 다시 대접견실로 돌아왔죠. 국무위원들에게 여러 가지 지시를 한 것으로 밝혀지는데, 구체적으로 누구에게 어떤 지시를 했는지 기억나는가."

한덕수 : "사실 그때는 너무 경황이 없어서..."

김남준 : "잘 기억이 안 난다? 증인에게 무슨 지시했나."

한덕수 : "저한테는 특별한 지시사항이 없었던 것으로 알고 있었지만 일상적인 의전, 예를 들면 한 이틀 뒤에 무역협회의 무역의날 행사가 있었다. 거기에 대신 좀 참석해달라. 그런 말씀 들은 것 같다."

[세 번째 의심]

큰사진보기 ▲강의구 전 대통령비서실 부속실장이 7월 16일 오후 서울 서초구 채 상병 특별검사팀에 참고인 신분으로 출석하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

윤갑근 : "비상계엄 해제 후 하루가 더 지난 12월 5일 저녁, 부속실장이 계엄 선포문을 하나 기안을 해서 출력을 해서 총리와 국방부 장관에게 서명을 받고 12월 7일 대통령으로부터 서명을 받았는데, 12월 8일 총리께서 부속실장에게 전화하여 '사후에 문서를 갖춘 것이니 없었던 것으로 하자고 하신 바가 있다'고 한다. 혹시 기억하나."

한덕수 : "예 기억한다."

윤갑근 : "그때 총리께서 부속실장에게 '문서가 없더라도 국무회의의 실체는 있지 않나'라고 말씀하셨다는데 그것도 기억하나."

한덕수 : "저는 기억 못한다."

27일 오후 1시 30분 서울중앙지방법원 319호 법정에선 한덕수 전 총리의 구속 전 피의자심문(영장실질심사)가 열린다. 내란특검이 그의 구속영장을 청구하며 적시한 혐의는 내란우두머리 방조, 위증, 허위공문서 작성, 공용서류손상 등이다.이 혐의들은에서 출발한다. 특검은 ▲계엄 선포 당일 대통령을 만류하고자 국무회의 소집을 건의했고 ▲계엄 관련 문건은 해제 회의 후 우연히 발견했다는 그의 국회·헌법재판소 증언 등이 가짜라고 의심한다.그런데 한 전 총리의 위증 논란을 의도치 않게 예고한 사람이 있다. 김용현 전 국방부 장관이다.김 전 장관은 지난 1월 23일 헌법재판소 대통령 탄핵심판에 증인으로 나와 국회 쪽 법률대리인 장순욱 변호사로부터 몇 가지 질문을 받았다.약 한 달 뒤, 똑같은 증인석에 앉은 한 전 총리는 이를 적극 부인했다. 그는 2월 20일 헌재에서고 말했다. 국회 쪽 김남준 변호사는 2월 6일 국회 국정조사특별위원회 회의록을 제시하며 되물었다.김용현 전 장관은 또 다른 문건도 언급했다. 다시 1월 23일 헌재 상황이다.2월 20일, 한 전 총리는 이 사실도 부인했다.그런데 내란특검은 압수한 대통령실 CCTV 영상 분석 결과을 확인했다. 한 전 총리도 지난 19일 2차 조사에서고 실토했다. 다만 '국회 관련 자금 차단, 국가비상입법기구 예산 편성' 등 대통령 지시사항이 담겼던 '최상목 문건'처럼 '한덕수 문건'이 존재했는지 여부는 아직 드러나지 않았다.위증이 의심스러운 대목은 더 있다. 한 전 총리는 12.3 비상계엄의 정당성을 갖추기 위해 계엄 해제 후 만들어진 계엄 선포문에 서명까지 했다가 '없던 일로 하자'며 사실상 폐기를 지시했다. 하지만 그는 대통령 쪽 윤갑근 변호사의 관련 질문에하면서도했다. 계엄에 관한 책임을 모면하려는, 교묘한 답변이었다.그런데 한 전 총리는그는 "12월 6일 강의구 부속실장이 전화해서 '비상계엄 선포 당일에 받은 문서가 있느냐' 묻기에강 실장한테…"라며 "제가 그 선포문 겉표지에 서명을 했고, 그리고 그"라고 설명했다. 사후가 아닌 계엄 당일 받은 문건이었고, 헌법상 대통령의 행위에 국무위원 등이 서명하는 '부서'가 아니었다는 취지다.한 전 총리의 '발뺌'은 위증 혐의로 그치지 않는다. 내란특검은 여러 증거들을 종합해볼 때 '계엄을 반대했다', '대통령을 설득하기 위해 국무회의 소집을 건의했다'는 그의 주장도 믿기 어렵다고 봤다. 박지영 특검보는 26일 정례브리핑에서 한 전 총리가 부작위 방조범, 즉 '어쩔 수 없이' 내란이 벌어지게 만든 경우가 아니라며 ""고 설명했다.한 전 총리는 1970년 서울대학교 재학 중 8회 행정고등고시에 합격, 그해 관세청 사무관으로 공직에 입문했다. 진보-보수 정권을 가리지 않고 통상교섭본부장, 청와대 경제수석, 경제부총리, 주미대사 등 요직을 거쳤고 국무총리를 두 번이나 역임하는 등 '꽃길'을 걸었다. 하지만 50년 공직생활의 끝은 아름답지 못하다. 어쩌면 그는 27일 밤 '헌정사 최초로 사전 구속된 전직 총리'라는 불명예스러운 기록을 세울지도 모른다.