박완수 "진주, 국제도시 도약 ... 시민과 함께 만든 성과"

큰사진보기 ▲박완수 경남도지사, 26일 경남이(e)스포츠 상설경기장에서 열린 '도민 상생대화' 참석. ⓒ 경남도청 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲박완수 경남도지사, 26일 경남이(e)스포츠 상설경기장에서 열린 '도민 상생대화' 참석. ⓒ 경남도청 관련사진보기

큰사진보기 ▲박완수 경남도지사, 26일 경남이(e)스포츠 상설경기장에서 열린 '도민 상생대화' 참석. ⓒ 경남도청 관련사진보기

큰사진보기 ▲박완수 경남도지사, 26일 경남이(e)스포츠 상설경기장에서 열린 '도민 상생대화' 참석 ⓒ 경남도청 관련사진보기

큰사진보기 ▲박완수 경남도지사, 26일 진주 가산일반산단 내 한국항공우주산업(KAI) 회전익 비행센터 방문. ⓒ 경남도청 관련사진보기

큰사진보기 ▲박완수 경남도지사, 26일 진주 가산일반산단 내 한국항공우주산업(KAI) 회전익 비행센터 방문. ⓒ 경남도청 관련사진보기

박완수 경남도지사는 진주를 찾아 가진 '도민 상생대화'에서 시민들과 지역 현안이나 정책 과제에 대해 직접 소통하면서 "진주가 국제도시로 도약하고 있다"라고 했다.26일 경남이(e)스포츠 상설경기장에서 열린 행사에서, 박 지사는 인사말을 통해 "3년 전 진주시청에서 시민들과 만난 이후 다시 인사드리게 돼 반갑고, 따뜻하게 맞아주신 시장님과 시민들께 감사드린다"며 "진주는 지난 3년간 위성특화지구 지정, 미래항공기체(AAV) 실증센터 착공, 초소형 발사체 발사, 국제 스포츠대회 유치 등 괄목할 성과를 이뤄내며 국제적 도시로 도약하고 있다. 이 같은 성과는 시민들이 함께 만들어낸 결과"라고 말했다.또 박 지사는 "경남은 방산·우주항공·조선 등 주력 산업이 새로운 전기를 맞고 있으며, 남부내륙철도 착공, 사천공항 활성화, 경제자유구역 확대 등을 통해 진주는 한반도 남부 내륙의 중심도시로 발전할 것"이라며 "앞으로도 시민들과 허심탄회하게 소통하며 진주시정과 도정에 현장의 목소리를 적극 반영하겠다"고 밝혔다.이날 행사에는 조규일 진주시장을 비롯해 진주시민 300여 명이 참석했다. 소상공인에 대한 실질적인 지원 방안 요청에 대해, 박 지사는 "전통시장 시설개선, 지역사랑상품권 등 금전적 지원 외에도 창업자에게 지역 상권 정보 제공, 정부 컨설팅 등을 통해 실패를 줄이고 성공 가능성을 높이는 환경 조성이 중요하다"며 "도 차원에서도 관련 시스템 구축에 노력하고 있다"고 답했다.'진주~수도권 교통편 개선' 건의에, 경남도 관계자는 "해당 노선의 높은 이용률을 근거로 국토교통부, 코레일 등에 고속열차 증편을 지속 요청하고, 항공편은 소형 항공사 신규 취항을 적극 추진하겠다"고 했다."코로나19 이후 중단된 창원출입국사무소의 외국인 민원 출장서비스가 아직 재개되지 않고 있어 진주출장소 설치가 필요하다"는 제안에, 경남도 관계자는 "창원 출입국사무소와 거리가 먼 서북부 지역의 외국인 행정 수요에 공감한다"며 "관련 부처와 지속적으로 협의하겠다"고 밝혔다.또 현장에서는 '대한민국 기업가정신관 건립', '월아산 숲속의 진주 국가정원 추진', '천연물소재 전주기 표준화 허브 구축', '진주전통공예비엔날레 지원' 등 다양한 의견이 제시됐다.한편, 박 지사는 이날 오전 진주 가산일반산단 내 한국항공우주산업(KAI) 회전익 비행센터를 방문해 미래항공기체(AAV) 산업 기반을 점검했다.박 지사는 현장에서 "미래항공기체 개발 및 실증사업은 지역의 힘만으로 감당하기에는 규모나 예산 면에서 벅찬 것이 현실"이라며, "정부의 과감한 투자와 전략적 지원이 필요하다"고 강조했다. 또한 "국가 지원이 본격화되기 전까지는 경남도와 진주시가 초기 지원에 나서야 한다"고 밝혔다.