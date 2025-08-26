정의연 "역사정의 사라지고 평화 멀어지는 한일정상회담 공동발표 유감"

큰사진보기 ▲한일정상회담에 강하게 반발한 대표 단체 ′일본군성노예제문제해결을 위한 정의기억연대′1713차 수요시위, 제13차 세계 일본군'위안부' 기림일 맞이 세계연대집회에 참석한 성원들이 우중에 집회 진행 중인 장면 ⓒ 정의기억연대 관련사진보기

AD

이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리 한일 정상회담에 관해 여당인 더불어민주당은 실용외교에 방점을 찍으며 호평했지만, 여성단체·정의기억연대·민족문제연구소·한일역사정의평화행동 등 시민단체는 성명서 또는 입장문을 발표하고 ″잘못을 되풀이해선 안 된다″고 강하게 반발했다.24일 ′일본군성노예제문제해결을 위한 정의기억연대′(이사장 이나영·아래 정의연)는 입장문을 내고 ″역사정의 사라지고 평화 멀어지는 한일정상회담 공동발표″에 관해 ″실망을 금할 수 없다″고 밝혔다.정의연은 입장문을 통해 ″역사정의는 ′실용외교′라는 명분으로 사라진 한일정상회담이었다″며 ″유감을 표명한다″고 비판했다.이어 정의연은 ″23일 이재명 대통령이 도쿄에서 일본 이시바 시게루 총리와 한일정상회담을 갖고 합의 문서를 발표했다. 경제·안보·인적 교류 등을 강조하면서 양국 간 셔틀외교 복원·협의체 출범 등을 합의했지만 가장 중요한 역사 문제는 언급조차 없었다″고 비판했다.정의연은 ″일제 한반도 강제 점령 식민지 수탈·전쟁 범죄 확인·피해자들이 30년 이상 투쟁해 쟁취한 법적 배상 정당한·권리 확인 또한 없었다. 1965년 한일기본조약 2조에 따른 양국 간 이견에 대한 해법도 제시하지 않았다″고 지적했다.정의연은 입장문에서 ″′미래지향적′이라는 단어가 세 번이나 들어가 있는 합의문에는 이재명 대통령이 몇 차례 강조했던 ′과거 직시′라는 전제 자체가 실종해 있다. 이재명 대통령은 급변하는 국제사회에서 '한일·한미일 협력' 중요성을 힘주어 말했다″고 설명했다.정의연은 ″(그러나) ′양국 간 유대와 신뢰′를 강조했지만 유대와 신뢰 형성을 근본적으로 방해했던 일본 정부의 부당한 역사 인식과 피해자 인권침해 문제는 어디에도 없었다″고 성토했다.정의연은 ″한 마디로 ′실용외교라는 명분에 역사정의가 가려진′ 정상회담이고 합의문″이라고 깎아내리고 ″실망을 금할 수 없다″고 분개했다.그러면서 ″광복 80주년 8월·한일조약 60년인 또 다른 을사년에 독립운동과 해방의 의미를 확대·계승하고 굴욕적 한일관계를 극복할 절호의 기회를 놓쳐 버렸다는 점에서 절망감마저 든다″고 목소리 높였다.정의연은 ″국제질서가 요동치고 있고 약탈적인 미국 정부 압력이 거센 상황에서 일견 이해한다. 그럼에도 아니 그럴수록 대한민국 정부는 가해자 책임 인정과 구체적인 실천 방안을 당당히 요구하면서 한일관계 ′대전환′을 모색했어야 했다″고 역설했다.정의연은 끝으로 ″이번 한일정상회담에 다시 한번 유감을 표명한다. ′빛의 혁명′으로 탄생한 한국 정부의 당당한 외교와 일본 정부의 피해자에 대한 책임 인정과 사죄·배상을 강력히 촉구한다. 이를 기반으로 진정 미래세대가 평화롭고 평등하게 ′새로운 시대′를 열어가길 간절히 바란다″는 희망을 제시했다.