[사진] 옥상 위 600일, 해고 노동자 외침 외면하는 국회

큰사진보기 ▲불타버린 공장 옥상 위. 600일에 가까운 시간 동안 한국옵티칼하이테크지회 박정혜 수석부지회장은 이곳에서 생존과 고용 승계를 동시에 요구하며, 매일 절박한 투쟁을 이어가고 있다. 2024년 1월 8일 시작된 이 고공농성은 이제 단순한 항의가 아니라, “사람이 먼저”라는 사회의 기본적 원칙을 향한 절규다. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

오는 29일이면 한국옵티칼하이테크 해고노동자 박정혜 씨가 불탄 공장 옥상에서 고공농성을 벌인지 600일이 되는 날이다. 고용 승계를 요구하는 절박한 투쟁이지만, 국회는 국민 동의 청원 5만 건을 넘어선 '고용 승계 청문회'조차 외면하고 있다. 단열재 위 50도를 넘는 옥상에서 버티는 한 노동자의 목숨이 위태로운데도 정치권은 여전히 침묵으로 일관한다. 노동자를 버리는 사회, 책임을 회피하는 국회의 침묵이야말로 가장 잔혹한 폭력이 아닐 수 없다.해고된 노동자들이 외치는 단 하나의 목소리인 "우릴 버리지 말라"는 외침은 곧 사회 공동체에 던지는 질문이다. 외국인 투자기업이 무상 임대와 세제 혜택 등 온갖 지원을 받으며 자본만 챙기고, 노동자의 삶은 외면해도 괜찮은가? 정부와 국회는 이 긴 싸움의 한복판에 선 이 한 노동자에게 손을 내밀 수 있는 기로 앞에 서 있다. 해고노동자 박정혜 씨가 내려와 다시 땅을 딛고 설 수 있도록 만드는 것은 곧, 우리 사회가 '존엄과 연대'의 가치를 지킬 수 있는 시험대인지 자문하는 일이다.