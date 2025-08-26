광주시, 국가AI컴퓨팅센터 유치 사활…유치위원회 출범

큰사진보기 ▲광주광역시 청사 전경. ⓒ 안현주 관련사진보기

광주광역시가 '인공지능(AI) 중심도시'의 위상을 확고히 하기 위해 국가AI컴퓨팅센터 유치에 나섰다.AI 2단계 사업인 'AX(인공지능전환) 실증밸리 조성사업'의 예비 타당성 조사 면제에 이어 대한민국 AI 대표 거점도시로 자리매김하기 위한 후속 조치로 풀이된다.26일 광주시에 따르면 시는 오는 9월 1일 오전 11시 국회 의원회관 제2세미나실에서 '국가AI컴퓨팅센터 광주 유치위원회' 출범식을 연다.위원회에는 국회의원, 경제단체, 산업계, 언론계, 종교계, 민간단체 등 각계 인사들이 참여한다.위원회는 앞으로 ▲유치 전략 자문 ▲대정부 건의 ▲전문가 네트워킹 활동 ▲대국민 홍보와 공감대 확산 등에 힘쓰며 국가AI컴퓨팅센터의 광주 유치 필요성을 알리고 지역 역량을 결집해 나갈 계획이다.국가AI컴퓨팅센터는 최대 2조 5000억원의 민·관 합동 특수목적법인(SPC)을 통해 구축되는 초대형 데이터센터다.과학기술정보통신부는 국가인공지능전략위원회 심의를 거쳐 9월 중 세부 공모 내용을 발표할 예정이다.광주시는 명실상부한 AI 중심도시로 도약하기 위해 센터 유치에 사활을 걸 계획이다.앞서 국가AI컴퓨팅센터 유치를 정부에 여러 차례 건의했으며, 첨단 3지구에 부지와 전력 등 데이터센터 구축에 필요한 기반을 선제적으로 마련했다.특히 이재명 정부의 국정운영 5개년 계획 중 새 정부 성장전략에 GPU 5만 장 확보, 광주 공약에 국가AI컴퓨팅센터 구축이 포함돼 유치 성공에 대한 기대감이 높아지고 있다.'AI 중심 산업융합 집적단지 조성 사업'을 통해 AI 기반시설과 생태계를 구축한 광주시는 국가AI컴퓨팅센터를 유치하면 AI 연구개발에 필수적인 고성능 컴퓨팅 자원을 확보, 지역 산업과의 동반 상승 효과를 극대화할 수 있을 것으로 전망하고 있다.강기정 시장은 "대한민국 유일의 국가AI데이터센터 운영 경험과 인프라·인재·기업 등 AI생태계가 조성된 광주는 AI집적단지 지정에 가장 유리한 고지에 올라섰다"며 "'소버린 AI' 전략의 핵심 인프라인 국가 AI컴퓨팅센터를 반드시 유치해 AI 중심도시 광주의 위상을 더욱 공고히 하겠다"고 말했다.