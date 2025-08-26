메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
민주당 "영동군 '조경수 의혹' 외부 기관이 조사해야"

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

대전충청

25.08.26 16:43최종 업데이트 25.08.26 16:43

민주당 "영동군 '조경수 의혹' 외부 기관이 조사해야"

"이식 일시·일수 사실과 달라…의구심 드는 부분 한두 곳 아냐"

원고료로 응원하기
ⓒ 충북인뉴스

한 시민이 영동군에 기증한 조경수와 조경석이 감쪽같이 사라져 논란이 증폭되는 가운데 더불어민주당 충북도당이 정영철 영동군수를 직격했다(관련기사: 충북 영동군에 기증한 수억대 조경수 27그루가 사라졌다 https://omn.kr/2f0ah).

민주당 충북도당은 26일 성명을 통해, "정영철 군수는 무엇을 숨기고 있습니까"라며 "독립적인 외부기관이 직접 나서서 (영동군을)조사해야 한다"고 밝혔다.

또 "이는 단순한 행정 착오가 아닌 중요한 공공자산이 불투명하게 처리된 결과가 아닌지 묻지 않을 수 없다"며 "우연에 우연이 겹친 결과라고 보기에는 의구심이 드는 부분이 한두 곳이 아니다"라고 지적했다.

AD
앞서 충북인뉴스는 서울에 거주하는 A씨가 영동군에 조경수와 조경석을 기증했으나 사라졌다며 이 과정에서 발생한 의혹을 보도했다.

A씨는 2022년 6월 자비 2000만 원을 들여 조경수 48그루와 조경석(자연석) 15톤을 영동군에 기증했다.

그러나 현재 영동군에는 조경수 27그루와 조경석 모두가 사라졌다. 특히 수령 100년 된 목단나무 등 사라진 조경수 대다수는 고가인 것으로 알려졌다.

영동군이 작성한 문서 또한 논란이 되고 있다. 이식 작업 일시와 작업 일수에 대한 지적인데, 영동군은 2022년 6월에 한 이식작업을 같은해 7월에 또다시 했다고 작성했고, 한나절이면 끝날 작업을 3.5일 동안 진행했다고 서류를 작성했다.

무엇보다 이 업체는 정영철 군수 일가가 소유한 건물에 사무실을 두고 있고, 정 군수 취임 이후 수의계약 건수가 크게 늘었다.

이에 대해 영동군은 현재까지 이렇다할 해명을 내놓지 않고 있고 자체적으로 감사를 벌이고 있다고 밝힌 바 있다.

민주당 충북도당은 "의혹 당사자인 영동군이 스스로 진행하는 감사만으로는 신뢰를 담보할 수 없다"며 "이미 드러난 정황과 문서의 불투명성을 고려할 때, 사안의 공정하고 철저한 규명을 위해서는 감사원과 수사기관 등 독립적 외부 기관이 직접 나서 조사해야 한다"고 주장했다.

또 "주민의 공동재산이 감쪽같이 사라진 사안을 은폐하거나 축소할 수 있다고 생각한다면 큰 오산"이라며 "더불어민주당 충북도당은 도민과 함께 이 의혹에 대해 끝까지 묻고, 진실을 알아내겠다"고 밝혔다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

→ 산같은 정의, 강같은 진실 <충북인뉴스>입니다. 후원문의 043-254-0040

#충북인뉴스

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

충북인뉴스 (043cbinews) 내방

충북인뉴스는 정통시사 주간지 충청리뷰에서 2004년5월 법인 독립한 Only Internetnewspaper 입니다. 충북인뉴스는 '충북인(人)뉴스' '충북 in 뉴스'의 의미를 가집니다. 충북 언론 최초의 독립법인 인터넷 신문으로서 충북인과 충북지역의 변화와 발전을 위한 정론을 펼 것입니다.

이 기자의 최신기사충북교육청, 윤건영 교육감 위해 '학부모 동원령'?

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초