민주당 "영동군 '조경수 의혹' 외부 기관이 조사해야"

한 시민이 영동군에 기증한 조경수와 조경석이 감쪽같이 사라져 논란이 증폭되는 가운데 더불어민주당 충북도당이 정영철 영동군수를 직격했다(관련기사: 충북 영동군에 기증한 수억대 조경수 27그루가 사라졌다
https://omn.kr/2f0ah).
민주당 충북도당은 26일 성명을 통해, "정영철 군수는 무엇을 숨기고 있습니까"라며 "독립적인 외부기관이 직접 나서서 (영동군을)조사해야 한다"고 밝혔다.
또 "이는 단순한 행정 착오가 아닌 중요한 공공자산이 불투명하게 처리된 결과가 아닌지 묻지 않을 수 없다"며 "우연에 우연이 겹친 결과라고 보기에는 의구심이 드는 부분이 한두 곳이 아니다"라고 지적했다.
앞서 충북인뉴스는 서울에 거주하는 A씨가 영동군에 조경수와 조경석을 기증했으나 사라졌다며 이 과정에서 발생한 의혹을 보도했다.
A씨는 2022년 6월 자비 2000만 원을 들여 조경수 48그루와 조경석(자연석) 15톤을 영동군에 기증했다.
그러나 현재 영동군에는 조경수 27그루와 조경석 모두가 사라졌다. 특히 수령 100년 된 목단나무 등 사라진 조경수 대다수는 고가인 것으로 알려졌다.
영동군이 작성한 문서 또한 논란이 되고 있다. 이식 작업 일시와 작업 일수에 대한 지적인데, 영동군은 2022년 6월에 한 이식작업을 같은해 7월에 또다시 했다고 작성했고, 한나절이면 끝날 작업을 3.5일 동안 진행했다고 서류를 작성했다.
무엇보다 이 업체는 정영철 군수 일가가 소유한 건물에 사무실을 두고 있고, 정 군수 취임 이후 수의계약 건수가 크게 늘었다.
이에 대해 영동군은 현재까지 이렇다할 해명을 내놓지 않고 있고 자체적으로 감사를 벌이고 있다고 밝힌 바 있다.
민주당 충북도당은 "의혹 당사자인 영동군이 스스로 진행하는 감사만으로는 신뢰를 담보할 수 없다"며 "이미 드러난 정황과 문서의 불투명성을 고려할 때, 사안의 공정하고 철저한 규명을 위해서는 감사원과 수사기관 등 독립적 외부 기관이 직접 나서 조사해야 한다"고 주장했다.
또 "주민의 공동재산이 감쪽같이 사라진 사안을 은폐하거나 축소할 수 있다고 생각한다면 큰 오산"이라며 "더불어민주당 충북도당은 도민과 함께 이 의혹에 대해 끝까지 묻고, 진실을 알아내겠다"고 밝혔다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.