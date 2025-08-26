광주 북구 통합돌봄·광산구 살던집 프로젝트, 전국서 주목

큰사진보기 ▲광주광역시 북구청사 전경. ⓒ 광주 북구청 관련사진보기

큰사진보기 ▲광주광역시 광산구청사. ⓒ 광산구청 관련사진보기

광주광역시 북구 통합돌봄 사업과 광산구의 주거복지사업 '살던집 프로젝트'가 전국 지자체와 기관의 벤치마킹 문의가 이어지며 주목받고 있다.26일 북구에 따르면 올해 8월 말 기준 서울 노원 등 전국 22개 지자체·기관에서 북구의 통합돌봄 사업 현장을 방문하거나 구체적인 운영 방안·성과를 공유받았다.통합돌봄은 일상생활에 어려움을 겪는 주민들이 살던 곳에서 건강한 생활을 영위할 수 있도록 지자체가 중심이 돼 다양한 돌봄서비스를 제공하는 사업이다. 지난해 3월 관련 법률이 제정된 이후 오는 2026년 3월 전국 시행을 앞두고 있다.이 사업은 이재명 정부의 국정과제에도 포함된 복지 분야 역점 사업인 만큼 앞으로 사업의 규모나 범위가 지속해서 확대될 전망이다.북구는 관련 법률이 제정되기 3년 전인 지난 2021년 통합돌봄 팀을 신설하고 관계기관과 협업체계를 구축하는 등 사업 추진을 위해 선제적으로 움직였다. 2023년 3월에는 보건복지부 의료돌봄 통합지원 공모사업에 선정돼 올해까지 3년간 총 27억원 규모의 통합돌봄 사업을 추진하고 있다.지난해 보건복지부 주관 지역복지 사업 평가에서는 의료돌봄 통합지원 분야 대상을 받았다.올해 북구는 '함께 누리는 행복한 삶, 돌봄 선도도시 광주 북구'라는 비전 아래 ▲보건의료 ▲장기요양 ▲생활지원 ▲주거지원 ▲지역특화돌봄 등 5개 분야 총 37개의 생활 밀착형 의료·돌봄 서비스를 제공하고 있다.전국으로 확대될 내년도 돌봄 사업을 대비해 적극적인 주민 홍보와 지역사회 중심의 돌봄 체계 완성을 위해 행정력을 집중할 방침이다.광주 광산구는 주거복지사업 '살던집 프로젝트'를 벤치마킹하기 위한 문의가 이어지고 있다.살던집 프로젝트 시행 이후 전북 고창군과 경기도 화성시, 경북 포항시 등 타 지자체·의회 관계자들이 광산구 측에 추진 배경과 사업계획, 진행 상황 등 정책을 문의하고 있다.광산구는 보건복지부 '주거인프라 연계 돌봄서비스 시범사업'에 선정돼 살던집 프로젝트를 추진 중이다.지난달 광주도시공사와 협업을 통해 우산동 공공임대주택에 돌봄 전문인력이 상주하는 케어홈센터를 개소, 병원·시설 퇴원 후 전환기에 있는 주민의 회복·자립 준비 공간(중간집)도 마련해 의료·건강·생활 전반을 지원하고 있다.해당 프로젝트는 요양원 등 시설이 아닌 거주지에서 편안한 노후를 보낼 수 있도록 의료·돌봄을 융합해 지원하는 주거 복지 사업이다. 초고령화와 1인 가구 증가에 따른 사회 변화에 대응, 인간의 존엄성을 보장하는 정책적 대안으로 주목받아 문의가 이어지고 있다는 게 광산구 설명이다.박병규 광산구청장은 "살던집 프로젝트에 대한 정부와 타 지자체의 관심이 높아지고 있다. 정부 국정과제에 '지금 사는 곳에서 누리는 통합돌봄'이 반영돼 해당 프로젝트와의 연계 효과도 기대된다"고 말했다.