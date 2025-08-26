추미애 법사위, '삼부=골프 3부' 멋쟁해병 멤버 고발... "국힘도 위증 도와"

"(채해병) 수사에 대한 외압을 (당시 윤석열) 대통령이 행사한 상황에서 ('멋쟁해병' 단톡방 멤버들의) 위증을 누가 도왔습니까. 바로 국민의힘 법사위원들 아닙니까?" - 박은정 조국혁신당 의원
"국회는 무엇을 하다가 1년이 지난 이제 와서 위증을 고발합니까?" - 박형수 국민의힘 의원
국회 법제사법위원회가 '멋쟁해병' 단톡방 멤버 송호종씨와 그를 지원하는 이관형씨를 위증 및 위증교사 혐의로 고발하기로 했다. 국민의힘이 반발한 가운데, 더불어민주당·조국혁신당은 "위증 사실이 특검을 통해 드러났다. 국회의 고발은 재량이 아닌 의무"라며 고발 안건을 통과시켰다.
앞서 특검이 고발 의뢰
추미애 법제사법위원장은 26일 오후 3시 30분 국회법제사법위원회 전체회의에서 2024년 10월 14일 국정감사 중 위증한 혐의를 받는 송씨와 이를 교사한 혐의의 이씨의 고발 건을 상정했다. 최근 채해병 특검팀(이명현 특검)은 두 사람의 고발을 의뢰하는 문서를 국회 법제사법위원회에 제출했다.
추 위원장은 "지난 14일 특검으로부터 송호종·이관형에 대한 고발 의뢰가 있었다"며 "자료에 의하면, 이관형이 해병대 출신들의 단체대화방에서 이종호(전 블랙펄인베스트, 김건희의 계좌관리인)가 발언한 '삼부 내일 체크'에 대해 '삼부는 골프 3부를 의미한다'는 거짓 프레임을 만들고 송호종 등에게 2024년 국정감사에서 허위로 진술할 것을 사주한 정황이 확인됐다"고 말했다.
이어 "특히 이관형은 우리 위원회에 출석하고 선서한 증인은 아니지만 장막 뒤에 숨어 증인의 위증 행위를 사주함으로써 국회 국정감사를 노골적으로 방해했다"며 "이러한 취지에서 특검으로부터 송호종뿐만 아니라 이관형도 교사죄로 고발해 달라는 요청이 있었다"고 설명했다.
추 위원장의 안건 설명이 끝나자 국민의힘은 협의된 안건이 아니라며 즉각 반대했다. 국민의힘 간사인 박형수 의원은 "추 위원장이 처음 진행하는 회의가 이렇게 진행돼 유감"이라며 "'국회법 49조에 따르면 '의사일정 안건은 간사와 협의해 위원장이 정한다'고 돼 있는데 야당 간사인 저와 언제 (고발 안건을) 협의하셨나"라고 따졌다.
박 의원은 "고발 내용도 보면 위증했다는 시점으로부터 (현재) 1년이 지났다. 국회는 무엇을 하다가 이제 와서 증인을 고발하냐"며 "참 어이가 없다. (여당은) 다른 생각을 가진 국민의 의사를 전혀 (국회에) 반영할 생각이 없어 보인다"고 주장했다.
"위증 도움 국민의힘, 부끄럽지 않나"
더불어민주당과 조국혁신당은 "국민의힘 법사위원들이 전부 (멋쟁해병 단톡방 멤버들의) 위증을 도와주지 않았나"라고 맞받았다(관련기사 : "삼부는 골프 3부" 또 들고 나온 국민의힘 https://omn.kr/2ajd4)
박은정 조국혁신당 의원은 "작년 이 자리에서 송호종씨에게 '이종호가 윤석열·김건희 얘기를 했냐'고 물었더니 '없다'고 웃으면서 얘기했다. 지금 어떤가"라며 "국회에 나와 줄줄이 위증한 사람들이 특검 가서는 줄줄이 자백하고 있다"고 질타했다.
이어 "이종호는 작년 (법사위 국정감사의) 증인으로 채택됐지만 나오지도 않았고, 결국 (김건희 특검팀에 의해) 구속됐다"며 "이 순직 사건 수사를 막은 사람들, 청문회에서 (증인들이) 위증하도록 도운 사람들 전부 국민의힘 법사위원들 아닌가. 부끄럽지도 않나"고 목소리를 높였다.
김용민 더불어민주당 의원은 "1년 전 위증이 이제서야 사실로 밝혀지고 있는 것이고 공소시효가 남아있다면 언제든 고발할 수 있다"며 "국회는 범죄사실이 확인되면 고발할 의무가 있고, 국회 국정감사, 국정조사, 청문회에서 위증하는 경우 국회의 고발 의결이 없으면 처벌 자체가 불가능하다"고 반박했다.
고발 안건에 대한 공방이 가열되자 추 위원장은 국회법에 따라 토론을 중단시킨 뒤 거수로 표결을 진행했고, 재석 의원 14명 중 8명이 찬성, 6명이 반대해 위증 고발 안건이 가결됐다. 한편 위증 고발 대상에는 채해병 특검팀 수사대상인 임성근 전 해병대1사단장과 이종섭 전 국방부 장관, 김계환 전 해병대사령관도 포함된 것으로 알려졌다.
