추미애 법사위, '삼부=골프 3부' 멋쟁해병 멤버 고발... "국힘도 위증 도와"

▲법사위원장으로 돌아온 추미애추미애 국회 법제사법위원장이 26일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 윤석열 전 대통령 수감 특혜 등 서울구치소 현장검증 실시계획서를 의결, 채택하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기