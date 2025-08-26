또 가자지구 병원 공격으로 21명 사망... 이스라엘 왜 이러나

큰사진보기 ▲25일(현지시간) 가자지구 남부 칸유니스의 나세르병원에서 이스라엘군 공습에 숨진 호삼 알마스리 기자의 카메라가 붉은 피를 뒤집어쓴 모습. ⓒ 칸유니스 AFP=연합뉴스 관련사진보기

25일(아래 현지시간) 이스라엘군이 가자지구 남부의 나세르 병원을 공격해 5명의 기자, 의료진, 구호대 등 21명이 사망했다. 5명의 기자 중에는 알자지라, 로이터, AP 등의 가자지구 기자들이 포함되어 있었다. 이스라엘의 공격으로 한꺼번에 여러 명의 기자가 사망한 건 지난 10일 가자지구 북부 알시파 병원 밖에서 보도 기자들과 카메라 기자 등 5명이 사망한 데 이어 두 번째다. 현재까지 가자지구에서 사망한 언론인은 200명이 넘는다. 언론사, 언론단체, 기자 들은 한목소리로 이스라엘의 만행을 규탄했고 영국, 캐나다, 프랑스, 독일, 호주 등도 병원 공격과 기자 사망에 대해 이스라엘을 규탄했다.병원에 대한 공격, 민간인과 기자 사망에 대해 국제사회의 비난이 일자 이스라엘군은 성명을 통해 병원 인근 공격은 인정하지만 민간인을 겨냥하지는 않았다며 민간인 사망은 "실수(error)"라고 주장했다. 네타냐후 이스라엘 총리 또한 "나세르 병원에서 일어난 비극적인 불운(tragic mishap)은 매우 유감"이라며 군이 철저한 조사를 하고 있다고 말했다.그러나 이스라엘 총리와 군의 주장과는 달리 언론은 병원과 기자를 포함한 민간인에 대한 의도적인 공격을 의심하고 있다. 그 이유는 이스라엘의 연속(double-tap) 공격 때문이다. BBC는 영상을 분석한 결과 오전 10시쯤 병원 꼭대기 층에 첫 번째 공격이 있었고 약 10분 후에 두 번째 공격이 있었다고 보도했다. 보도에 따르면 첫 번째 공격이 있은 후 혼란 속에서 의료진과 구호대가 부상자들을 살피기 시작했고 기자들은 뒤에서 이를 촬영하고 있었다. 그때 두 번째 공격이 있었고 그로 인해 기자들, 의료진, 구호대 등이 사망했다. BBC에 따르면 첫 번째 공격으로 1명이 사망했고 나머지는 모두 두 번째 공격으로 사망했다.가디언은 한발 더 나아가 이것이 실수가 아니라 이스라엘의 방침(policy)으로 보인다고 보도했다. 그러면서 이스라엘의 +972 매거진과 로칼콜의 조사를 인용해 최근 이스라엘군이 상투적으로 1차 공격을 한 같은 곳에 2차 공격을 해 의도적으로 의료진과 구호대를 살해하고 있다고 했다. 하마스 지휘관 등을 공격한 후 구호 활동이 이뤄지지 못하도록 두 번째 공격을 한다는 것이다.특히 가디언은 기자들 사망과 관련해 이스라엘군이 기자들을 목표로 삼은 것이 아니라고 말하고 있지만 이는 거짓일 가능성이 있다고 노골적으로 언급했다. 그러면서 지난 10일 알시파 병원 밖에 있는 5명의 언론인들이 사망했을 때 이스라엘이 사망자 중 한 명인 아나스 알샤리프 기자가 하마스 대원이었다고 주장한 것을 들었다. 증거가 없음에도 그런 주장으로 그를 표적 공격해 살해했다는 것이다.나세르 병원 공격은 의료진과 기자들 사망 외에도 이스라엘의 반복적인 병원 공격과 관련된 문제를 다시 환기시키고 있다. 이스라엘은 2023년 10월 7일 가자지구 공격을 시작한 이후 지속적으로 병원을 공격했다. 이스라엘은 학교, 피란민 캠프, 교회 등을 가리지 않고 무차별로 공격했지만 국제법상 절대 보호해야 할 병원을 지속적으로 공격하는 건 전쟁 중이라도 매우 이례적이었고 그래서 국제사회의 분노를 샀다. 그 결과 2023년 11월에 이미 가자지구의 35개 병원 중 21개가 완전히 기능을 상실하거나 기본적인 의료 서비스조차 제공하기 힘들 정도로 심각한 피해를 입었다.이스라엘은 하마스가 병원을 작전 본부로 사용하고 대원들이 병원에 침투해 있기 때문에 공격하는 것이라고 반복적으로 주장했다. 그러나 하마스, 병원 의료진, 유엔, 국제기구 모두가 이를 부인했고 이스라엘은 한 번도 주장을 뒷받침할 믿을만한 증거를 제시하지 못했다.2023년 11월 가자지구의 최대 병원인 가자 시티의 알시파 병원을 공격한 후 이스라엘군은 하마스 대원들의 무기와 배낭 등을 촬영한 영상을 공개했다. 하지만 BBC는 이를 검증해 해당 영상이 기자들이 도착하기 몇 시간 전에 촬영됐고 후에 편집됐다고 말했다. 이스라엘군은 이를 부인했지만 언론은 병원이 하마스 지휘 본부로 이용되고 있다는 충분한 증거가 없다고 결론지었다. 2024년 3월에 이스라엘군은 알시파 병원을 2주 동안이나 점거해 수백 명을 살해하고 병원을 파괴했다. 이스라엘군은 200명 이상의 "테러리스트"를 제거했다고 주장했지만 어느 언론도 이들이 정말 무장대원인지 진위를 확인하지 못했다.이스라엘이 병원을 지속적으로 공격하는 이유에 대해 의문이 제기됐고 전문가들은 이것이 이스라엘의 전술임을 지적했다. 2023년 11월 도하에 있는 중동국제문제협의회의 연구원인 오마르 라만은 알자지라에 이는 일종의 "심리전"라면서 "병원 공격은 주민들에게 어디도 안전하지 않다"는 메시지를 준다고 말했다. 국제위기그룹의 팔레스타인 분석가인 타하니 무스타파 또한 "이는 팔레스타인 주민들에게 누구도, 어느 곳도 안전하지 않다는 것을 보여주려는 것이고 의료진과 의료 서비스를 괴롭히는 이스라엘의 오랜 방식"이라고 지적했다. 그러면서 동시에 저항을 억누르기 위해서라도 덧붙였다.세계보건기구는 5월 말 기준으로 가자지구 병원 36개 중 19개만이 의료서비스를 제공하고 있다고 밝혔다. 그러면서 19개 중 12개는 다양한 보건 서비스를 제공하고 있고 나머지는 기본적인 응급 치료만 하고 있다고 했다. 또한 이스라엘의 공격으로 가자지구 병원 중 94%가 심각한 피해를 입거나 파괴됐고, 2023년 10월 7일 이후 병원에 대한 공격이 697차례나 있었다고 밝혔다.이번 나세르 병원 공격은 그동안 이뤄졌던 이스라엘군의 수많은 병원 공격 중 하나다. 그러나 가자지구 전체 상황을 고려하면 매우 심각한 일이다. 나세르 병원이 가자지구 남부에서 유일하게 제 기능을 하는 병원이기 때문이다. 지난 6월 영국 단체인 팔레스타인의료지원(MAP)은 국제사회에 나세르 병원의 수 백명 환자들과 의료진에 대한 보호를 촉구했다. 나세르 병원의 의사 모하마드 사크르는 국제 인도주의 정보 포털인 릴리프웹에 "이스라엘군이 병원에서 멀지 않은 곳에서 전투를 하고 있고 병원이 공격을 받을까 두렵다. 병원이 멈추면 가자지구 남부의 의료 체계가 완전히 무너지는 것"이라고 우려했다.이번 나세르 병원 공격은 이런 우려가 현실이 될 수 있다는 점에서 심각한 일로 볼 수 있다. 특히 지난 20일 이스라엘군이 북부 가자 시티 점령 작전을 시작한 이후 이미 많은 주민이 피란길에 올랐다는 점에서 그렇다. 가자지구 남부에 더 많은 병원이 필요한 상황에 그나마 제 기능을 하는 병원마저 공격을 받았고 여러 명의 의료진이 사망한 건 가자지구 전체에 치명적인 일이다. 이런 이유로 이스라엘군의 이번 나세르 병원 공격에 대한 의혹이 제기되고 있다. 이전에 병원을 공격한 수많은 사례로 볼 때, 그리고 일부 언론의 보도대로 이것이 이스라엘의 전술이라면 의도된 공격으로 해석될 수도 있기 때문이다.