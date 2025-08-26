홍성 보도연맹 사건 유가족 손배소송 첫 심리... "신속 진행 필요"

큰사진보기 ▲26일 충남 홍성에 위치한 대전지방법원 홍성지원 앞. 한국전쟁 당시 보도연맹 사건으로 희생된 11명의 희생자 유가족들이 국가를 상대로 소송을 진행하고 있다. ⓒ 이재환 관련사진보기

"우리 아버지는 1950년 홍성경찰서에 구금됐다가 대전 산내 골령골로 끌려가 희생됐다."

큰사진보기 ▲26일 충남 홍성. 대전지방법원 홍성지원에서 만난 김용무(87)씨. ⓒ 이재환 관련사진보기

26일 충남 홍성군에 있는 대전지방법원 홍성지원에서 만난 김용무(87)씨의 아버지는 한국전쟁 당시 보도연맹 사건으로 희생됐다.김 씨는 "나는 초등학교 2학년까지 서울 이태원 초등학교를 다녔다. 아버지가 시골에 내려와 농사를 짓게 되어 따라왔다. 한국전쟁이 발발한 직후 홍성경찰서에서 아버지를 붙잡아 갔다. 담산리(홍성군 광천읍 오서산 아래 마을)에서 돌아가신 줄 았았는데 알고 보니 대전 골령골로 끌려 가셨다"라고 말했다.한국전쟁 직후 보도연맹 사건에 연루되어 희생된 충남 홍성지역 희생자들의 유가족들이 국가를 상대로 손해 배상 청구소송에 나섰다. 홍성에서 한국전쟁 민간인 희생자 관련 소송이 이루어진 것은 이번이 처음이다.소송을 제기한 당사자들은 한국 전쟁 발발 직후 충남 홍성지역 국민보도연맹원들의 후손(자녀)들이다. 보도연맹원들은 1950년 7월 예비검속을 통해 홍성경찰서에 구금되었다가 집단 희생됐다. 재판과 같은 법적 절차도 없었다.지난해 9월 대전지방법원 홍성지원에 소장이 접수되며 시작된 이번 소송에는 한국전쟁 당시 홍성에서 희생된 11명의 희생자 유가족 80명이 집단소송 형태로 참여했다.소송대리인을 맡고 있는 송영섭 변호사는 "희생자들은 대부분 농민들이었다. 물론 좌익활동을 하신 분도 일부 있다. 심지어 동명이인인데 (보도연맹원으로) 밀고로 희생된 분도 있다"고 말했다.실제로 당시 충남 홍성에서는 보도연맹 관련 희생자 수만 280여명에 달하는 것으로 파악됐다.이종민 전 한국전쟁전후 민간인희생자 홍성 유족회장은 "당시 홍성경찰에서에서 근무했던 전직 경찰의 증언에 따르면 홍성에서만 283명이 보도연맹 사건에 연루되어 희생됐다"며 "홍성은 당시 보도연맹원 가입자 수만 1380여명에 달했다. 홍성에서 피해자가 많이 나왔던 것도 보도연맹 가입자가 많았기 때문이다"라고 말했다.26일 대전지방법원 홍성지원 제1민사부(재판장 나상훈 부장판사) 재판정에서는 한국전쟁당시 홍성에서 보도연맹사건으로 희생된 유족들이 국가를 상대로 낸 소송의 첫 심리가 이루어졌다. 국가 측은 주무관청인 충남경찰청이 소송 당사자로 나섰다.이날 재판에서는 신속한 재판 진행을 요구하는 변호인 측과 '시간이 더 필요하다'는 충남경찰청 사이에 이견이 오갔다. 충남경찰청 측은 변호사 선임 등을 이유로 재판기일을 넉넉히 잡아 줄 것을 요청했다. 그러나 변호인 측은 "지금도 재판이 늦어지고 있다. 아픈 분들도 있고 고령의 후손들이라서 재판을 신속히 진행할 필요가 있다"고 강조했다.재판부는 "변호사를 선임하더라도 진술내용을 지적하는 정도 일 것으로 보인다. (경찰은) 변호사 선임만 기다리지 말고 상속 부분 등 조사할 게 있으면 변호사 선임전이라도 선제적으로 조사해 달라"고 주문했다.관련해 송영섭 변호사는 "경찰은 상속금액(배상 청구금액)이나 상속비율에 대해 아무런 답변이 없다. 경찰은 상속금액을 인정을 할 것인지, 이의를 제기할 것인지에 대해서도 신속하게 확답을 해야 한다"고 지적했다. 그러면서 "(국가 측의) 변호사 선임을 이유로 마냥 소송이 길어지게 할 수는 없다. 일단 재판이 시작됐으니 마냥 늦추기는 어려울 것으로 판단하고 있다"고 말했다.실제로 진실·화해를위한과거사정리위원회(진화위)도 이들 희생자들에 대해 '불법적으로 희생됐다'고 인정했다. 앞서 지난 2024년 5월 14일 진화위는 해당 사건에 대한 결정문을 통해 '한국 전쟁 전후 불법적으로 이루어진 민간인 집단 사상·상해·실종 사건에 해당 한다'고 판단했다. 이번 소송도 진화위의 결정문을 토대로 이루어졌다.다음 소송 기일은 오는 11월 11일로 잡혔다.