부산 동백전 캐시백 13%, 한도는 30만원으로

큰사진보기 ▲부산시가 지역화폐인 동백전의 캐시백 요율과 한도를 9월부터 다시 조정한다. ⓒ 김보성 관련사진보기

이재명 정부의 지역화폐(지역사랑상품권) 지원 정책에 따라 부산시도 동백전의 캐시백 요율을 현재 최대 7%에서 15%로 더 상향한다. 그러나 한도는 50만 원에서 30만 원으로 다시 줄어든다. 시는 부족한 예산 속에 나온 조처라며 앞으로 국고지원에 따라 이는 달라질 수 있다고 설명했다.26일 부산시에 따르면, 9월과 10월 사이 동백전을 사용하면 돌려 받는 환급액이 13%(최대 3만9000원)로 올라간다. 올해 초 자체 예산을 투입해 캐시백 최대 7%, 한도 50만 원을 유지해왔던 시는 새 정부가 지역화폐 확대를 적극적으로 추진하자 바로 호응에 나섰다.지난 윤석열 정부에서 0원으로 삭감됐던 지역화폐 예산은 1·2차 추경을 거치며 1조 원으로 더 늘어난 상황이다. 이에 따라 시는 3차 추경에 837억 원을 편성해 동백전을 운영한다. 다만 더 많은 시민이 활용할 수 있도록 캐시백 한도는 30만 원으로 제한했다. 소규모 가맹점 지원 방안으로 매출액별 요율 역시 10억 원 이하 13%, 30억 원 이하 11% 등으로 설정했다.이른바 '예산 족쇄'가 풀리면 상황은 지금보다 더 나아질 전망이다. 시의 중소상공인지원과 관계자는 "이전보다 캐시백률이 높다 보니 발행액 기준 예산이 더 들어가게 돼 고심 끝에 한도를 낮출 수밖에 없었다"라며 "국회 법안 통과로 지역사랑상품권 발행 국가 지원을 의무화한 만큼 거기에 (한도 상향 등) 발맞춰 갈 계획"이라고 말했다.박형준 부산시장은 지역경제 활성화의 의미를 강조했다. 이번 조처를 두고 박 시장은 "지역 내 소비 촉진과 소상공인 매출 증가로 이어져 민생경제 회복에 힘이 되길 기대한다"라고 말했다. 그는 지역을 살리는 촉매제 역할을 하도록 동백전 정책을 추진해 나가겠다고 강조했다.중소상공인 단체도 일단은 부산시의 캐시백 확대 조처를 반기는 모양새다. 그러나 한도 문제 등 체감도가 낮아 한계가 뚜렷하다고 지적했다. 사단법인 중소상공인살리기협회 관계자는 "13% 정책을 환영하지만 효과가 그리 크지 않을 수 있다. 이 문제를 해결하려면 한도를 최소 50만 원 이상으로 키우고, 승수효과를 고려한 정책을 짜야 한다"라고 조언했다올해 1~7월 사이 부산 동백전 발행액은 9926억 원으로 지난해 대비 약 23.1% 증가했다. 그러나 민생회복 소비쿠폰 지원 국면에서 문제가 드러났다. 소비쿠폰 수령 경로를 놓고 부산과 타 시도 간에 차이가 발생한 탓이다. 이를 열거한 협회 관계자는 "인천이나 제주의 경우엔 소비쿠폰을 지역화폐로 받은 비율이 37~38%대에 달했다. 그런데 부산은 9%대에 불과했다. 왜 이런지 돌아볼 필요가 있다"라고 쓴소리를 냈다.