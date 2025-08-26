일본 장생탄광에서 이틀 연속 유골 발견, 한일 공동 조사 촉구

▲일본 야마구치현 우베시에 있는 장생탄광에서 일본 시민단체인 새기는회가 잠수사들을 동원해 지난 25일과 26일 유골 발굴을 시도하는 가운데 26일 사람 두개골이 발견됐다. ⓒ 한혜인 관련사진보기