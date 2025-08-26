일본 장생탄광에서 이틀 연속 유골 발견, 한일 공동 조사 촉구

일제강점기 일본 야마구치현 우베시에 있는 조세이탄광(長生炭鑛·장생탄광)에서 수몰사고로 희생된 희생자들의 유골이 발견되면서 한국 송환을 바라는 유족들과 시민단체의 기대가 커지고 있다(관련기사: 일본 조세이탄광 희생자 유골, 83년 만에 바다 밖으로 나왔다
일본 시민단체인 '조세이탄광 수몰사고(물비상)를 역사에 새기는회'는 지난 25일 대퇴부로 보이는 뼈를 발견한 데 이어 26일 수중탐사에서도 치아가 붙어있는 두개골을 발견했다고 밝혔다.
새기는회에 따르면 이날 오전 잠수부들이 수중탐사에 들어가 전날 길이 42cm의 뼈를 발견한 곳 인근에서 절반 정도 묻혀 있던 두개골을 발견했다. 또 부근에는 옷을 입고 누운 상태의 유골도 확인한 것으로 알려졌다.
이날 잠수에 들어간 한국 잠수사들은 전날 확인한 것보다 훨씬 많은 분의 유골이 있을 가능성이 있지만 탄광 안의 물이 탁해 확은은 어려웠다고 말했다.
새가는회는 이날 발견된 두개골과 전날 발견된 뼈 등을 경찰에 넘겨 감정을 하기로 했다.
하지만 일본 정부는 현시점에서 유골 발굴을 위한 재정지원은 검토하지 않고 있다면서도 상황을 계속 주시하고 있다고 밝혔다.
하야시 요시마사 관방장관은 이날 기자회견에서 "야마구치현 경찰의 유골 검사 상황을 지켜보면서 관계 부처에서 상황을 파악해 나갈 것"이라면서도 "후생성에서 전문가들의 의견을 듣고 있지만 현시점에서는 안전을 확보한 후의 잠수 조사에 대한 새로운 의견은 얻을 수 없었다"고 말했다.
유족회 등 시민단체 "한일 양국 시민들의 노력이 맺은 결실, 한일 양국이 나서라"
한편 장생탄광에서 83년 전 희생된 희생자들의 유골이 발견되자 희생자유족회와 귀향추진단은 한일 양국이 공동으로 진상규명에 나서 희생자들의 넋을 위로하고 유골발굴에 책임있는 조치를 해야 한다고 촉구했다.
장생탄광희생자 귀향추진단과 대한민국 장생탄광희생자 유족회는 이날 공동성명을 통해 "갱도 속에서 일하던 183명의 젊은이가 고향으로 돌아오지 못한 채 바다 밑에 같혀 있다"며 "특히 조선인 136명은 소리 없이 이국의 바닷속에서 처절하게 죽었다"고 말했다.
이들 단체는 현장에서 유골이 발견된 것과 관련 "83년 만에 한국인으로 추정되는 유골이 수심 43m 갱도에서 발견됐다"며 "한일 양국의 양심있는 시민들의 끈질긴 노력이 맺은 결실"이라고 강조했다.
이어 "바닷속에 갇혀 있던 젊은이들을 반드시 조국의 품으로 모셔와야 한다"며 "그것이 남은 자들의 의무이며 역사를 바로세우는 길"이라고 주장했다.
그러면서 "한일 양국은 더 이상 이 문제를 외면하지 말고 공동으로 진상규명에 나서야 한다"며 "희생자들의 넋을 위로하고 유골을 발굴해 고향의 땅에 안치할 수 있도록 책임있는 조처를 해야 한다"고 촉구했다.
이들은 "장생탄광 희생자들은 누군가의 아버지였고 누군가의 아들이었으며 고향을 그리던 청춘들이었다"면서 "오늘 발견된 유골은 수백 명 희생자의 귀향을 알리는 시작"이라고 말했다.