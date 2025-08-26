민주당, 9월 1일 '속옷 저항 윤석열 CCTV' 열람한다

▲법사위, 윤석열 수감 특혜 등 서울구치소 현장검증 실시계획서 채택추미애 국회 법제사법위원장이 26일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 윤석열 전 대통령 수감 특혜 등 서울구치소 현장검증 실시계획안을 의결하고 있다. 법사위는 내달 1일 서울구치소를 방문해 내란 특검팀 체포영장 집행을 두 차례 거부한 윤씨의 모습이 담긴 CCTV 영상 기록을 열람할 예정이다. ⓒ 남소연 관련사진보기