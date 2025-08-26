민주당, 9월 1일 '속옷 저항 윤석열 CCTV' 열람한다

전직 대통령 윤석열씨의 수감 특혜를 조사하기 위한 서울구치소 현장검증 실시계획서가 국회 법제사법위원회(법사위)에서 채택됐다. 법사위는 다음 달 1일 서울구치소를 방문해 김건희 특별검사팀(민중기 특검) 체포영장 집행을 두 차례 거부한 윤씨의 모습이 담긴 CCTV 영상 기록을 열람할 예정이다.
법사위는 26일 오후 전체회의를 열고 '윤석열 전 대통령 수감 특혜 등 서울구치소 현장검증 실시계획서 채택의 건' 을 상정한 뒤 더불어민주당 주도로 의결했다. 추미애 법사위원장은 재석 의원 15명 중 찬성 10명, 반대 5명으로 해당 안건 가결을 선포했다. 앞서 11일 민주당 3대특검대응특위는 서울구치소를 찾아 윤씨의 체포 불응 영상을 공개하라고 요구했지만 김현우 당시 서울구치소장은 정보공개법 등을 이유로 거부한 바 있다(관련 기사 : 수의 벗고 누워 저항하는 윤석열 CCTV 영상 공개, 가능할까
https://omn.kr/2eza3).
국민의힘 "어떤 국가·사회적 이익 있나"... 민주당 "내란 우두머리 작태 공개해야"
이날 실시계획서가 채택되면서 법사위는 오는 9월 1일 오전 10시 경기 의왕시 서울구치소를 방문할 예정이다. 윤씨의 수감 중 처우 및 편의 제공 관련 기록(접견 기록, 물품 지급 내역, 출정·운동 기록 등), 특검 출석 요구 당시 상황을 확인할 수 있는 CCTV 영상 및 관련 보안자료, 서울구치소 내부 운영규칙 및 기록관리 시스템 등이 검증 대상이다.
법사위가 열람하고자 하는 영상은 지난 1일 서울구치소에 수감 중인 윤씨가 김건희 특검팀 체포 시도에 불응하며 저항했던 당시 상황을 담은 것이다. 김건희 특검팀은 당시 서울구치소를 찾아 윤씨에 대한 체포에 나섰지만 윤씨가 "수의도 입지 않은 채 바닥에 누운 상태에서 체포에 완강하게 거부했다"라는 이유로 체포하지 못했다.
이날 박준태 국민의힘 의원은 민주당을 향해 "실시계획서를 협의 없이 일방적으로 상정했다"라고 지적했다. 박 의원은 "구치소 CCTV를 보자는 것에 반대한다"라며 "CCTV 공개에 어떤 국가적·사회적 이익이 있을지 의문스럽다"라고 말했다. 그러자 박지원 민주당 의원은 "내란을 종식하려면 서울구치소 현장검증을 통해 내란 우두머리의 작태를 국민에게 공개해야 한다"라고 맞받았다.
한편 정성호 법무부 장관은 윤씨에 대한 체포영장 집행 때 촬영된 CCTV 영상을 일반에 공개하는 것에 반대 뜻을 밝혔다. 정 장관은 이날 국회에서 열린 예산결산특별위원회 전체회의에서 이수진 민주당 의원이 '국회 상임위에서 의결되면 CCTV를 공개하겠느냐'라고 묻자 "그래도 한때 대한민국 대통령이었던 분에 대한 집행 과정에서 나타나는 불미스러운 걸 일반에 공개하긴 좀 어려울 것 같다"라고 말했다.