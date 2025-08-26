검사는 파면할 수 없는가, '중대성'이라는 이름의 만능방패

손준성 검사는 2020년 총선을 앞두고 여권 정치인들을 겨냥한 '고발 사주' 사건의 핵심 인물로 지목됐습니다. 국회는 검사의 정치적 중립 의무를 저버렸다고 보고 손준성 탄핵소추안을 통과시켰습니다. 그러나 지난 7월, 헌법재판소는 손 검사의 위법 행위가 헌법질서를 침해할 정도로 중대하지 않다며 전원일치로 기각했습니다. 정치적 중립을 정면으로 위반했음에도 "탄핵할 수 없다"는 판단은 검찰 권력의 책임을 끝내 묻지 않는다는 잘못된 신호가 되었습니다. 우리 사회에 큰 파장을 남긴 손준성 탄핵 기각 결정, 김효성(필명) 법학박사가 비평했습니다.



헌법재판소 재판장 김형두, 재판관 정정미, 정형식, 김복형, 조한창, 정계선, 마은혁 2025.7.17. 선고 2023헌나3