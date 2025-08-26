메뉴 건너뛰기

여수시-KBS N, 2026여수세계섬박람회 홍보 업무협약

문화

광주전라

25.08.26 15:00

여수시-KBS N, 2026여수세계섬박람회 홍보 업무협약

9월 KOVO컵 중계 가상광고·뉴미디어 협력 섬박람회 홍보 강화

전남 여수시와 KBS N은 8월 25일 오전 10시 서울 상암동 KBS미디어센터 대회의실에서 ‘2026여수세계섬박람회 홍보 업무협약’을 체결했다.
ⓒ 여수시

전남 여수시와 KBS N은 25일 오전 10시 서울 상암동 KBS미디어센터 대회의실에서 '2026여수세계섬박람회 홍보 업무협약'을 체결했다.

26일 여수시에 따르면 협약은 2026년 9월 5일부터 11월 4일까지 여수에서 열리는 '2026여수세계섬박람회'의 성공 개최를 위해 양 기관의 방송·행정 역량을 결합해 홍보 시너지를 창출하는 데 목적이 있다.

협약에 따라 KBS N은 다음 달 13일부터 28일까지 여수에서 개최되는 '2025 여수·NH농협 KOVO컵 프로배구대회' 중계방송에 섬박람회 홍보용 가상광고를 송출할 계획이다.

아울러 양 기관은 방송 및 뉴미디어를 활용한 박람회 홍보, 섬 문화·해양관광 콘텐츠 공동 개발, 박람회 준비 단계별 홍보 협력 등을 추진한다.

이강덕 KBS N 대표는 "KBS미디어 그룹의 일원으로서 섬박람회의 성공 개최에 적극 기여하겠다"며 "방송과 뉴미디어를 통해 2026여수세계섬박람회의 의미와 가치를 널리 알리겠다"고 말했다.

정기명 여수시장은 "이번 협력이 2026여수세계섬박람회를 국민과 세계에 알리는 든든한 힘이 될 것"이라며 "섬과 바다의 가치를 재조명해 여수를 지속 가능한 해양관광 도시로 발전시키기 위해 시 차원의 적극적인 협력을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

