참여자치21 "민주당, 조국혁신당 견제 말고 혁신 경쟁하라"

큰사진보기 ▲조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 26일 광주광역시 북구 운정동 국립 5·18민주묘지 제2묘역에서 분향하고 있다. 지난 15일 광복절 특사로 석방된 이후 처음 광주를 찾은 조 원장은 이날부터 28일까지 2박 3일간 광주와 전남, 전북 일정을 소화한다. 2025. 8. 26 ⓒ 배동민 관련사진보기

광주광역시 시민사회가 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장의 호남 방문을 두고 견제 움직임을 보인 더불어민주당에 "견제 말고 혁신 경쟁을 하라"며 쓴소리를 냈다.참여자치21은 26일 성명을 내고 "사면·복권된 조 원장의 호남 방문에 대한 해석이 분분하다"며 "민주당과 일부 언론은 '자숙 없는 행보', '내년 지방선거용'이라고 조 원장의 행보를 과도하게 견제하고 비판하며 진보 진영의 분열로까지 진단하고 있다"고 밝혔다.단체는 "그러나 우리는 그렇게 생각하지 않는다"며 "호남에서 민주당과 혁신당은 같은 당이 아니고, 같은 당이어서도 안 된다. 혁신당은 호남 지역 정치를 왜곡하고 정체시키는 민주당 독점 정치구조를 타파할 수 있는 하나의 대안 정치세력이기 때문"이라고 설명했다.또 "공천이 곧 당선이라는 지역 정치구조 속에서 혁신당과 민주당의 내년 지방선거 경쟁은 소탐대실이 아니라 지역민의 변화와 선택지를 넓혀주는 실험"이라며 "우리는 민주당과 혁신당이 내년 지방선거에서 혁신 경쟁하기를 희망한다"고 강조했다.그러면서 "그래야 호남지역 민주당 일당 독점 체제의 부작용을 줄이고 진보 진영 정당들이 상호 견제하고 경쟁하는 다당제의 기틀이 마련될 것"이라며 "민주당은 혁신당을 비판하고 견제하기에 앞서 능력 있고 참신한 인재들이 정치에 발을 들여놓을 수 있도록 공천 규정과 시스템을 혁신해야 한다"고 덧붙였다.조 원장은 이날 오전 광주를 찾아 국립5·18민주묘지를 참배하고 천주교광주대교구청을 방문해 자신의 사면·복권 운동에 힘썼던 옥현진 대주교를 예방했다.오는 27~28일에는 최홍엽 광주환경운동연합 공동의장 묘를 참배하고 전남·전북 지역에서 종교계 예방과 청년 간담회 행사 등을 이어간다.https://omn.kr/2f2ul