이재준 수원시장 "이재명 대통령의 국민·국익 실용주의 외교 빛났다"

정치

인천경기

25.08.26 14:40최종 업데이트 25.08.26 14:42

이재준 수원시장 "이재명 대통령의 국민·국익 실용주의 외교 빛났다"

한미 정상회담 높이 평가... "피스메이커, 페이스메이커 명언 남긴 이 대통령의 재치있는 외교가 상징적"

이재준 수원시장.
이재준 수원시장. ⓒ 수원시

"위기의 순간일수록 국가의 위상은 지도자의 선택과 대응에서 드러납니다."

이재준 수원시장이 26일 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 정상회담에 대해 "이재명 대통령의 국민·국익 최우선 실용주의 외교가 빛난 자리였다"라고 높이 평가하면서 한 말이다.

이재준 시장은 이날 SNS를 통해 "한미 정상회담의 첫 단추가 성공적으로 끼워졌다"라면서 이같이 밝혔다.

이 시장은 "긴장 속에 시작된 회담은 (이재명) 대통령의 철저한 준비와 유연한 대응 덕분에 이내 화기애애하게 이어졌다"라면서 "한반도 평화와 굳건한 한미동맹 재확인이라는 가장 중요한 의제에서 의미 있는 성과를 거두었다"라고 분석했다.

이재준 시장은 이어 "'피스메이커, 페이스메이커'라는 명언을 남기며 긴장을 풀어낸 대통령의 재치 있는 외교는 이번 회담의 상징적 장면"이라고 강조했다.

한미 정상회담
한미 정상회담 ⓒ 연합뉴스

이와 관련 이재명 대통령은 25일(현지 시각) 미 백악관에서 열린 정상회담에서 트럼프 대통령에게
"북한 문제 해결을 위한 피스메이커가 되어 달라, 나는 페이스메이커가 되어 지원하겠다"라고 말해 전략적이면서도 유쾌한 분위기를 조성했다. 트럼프 대통령은 이재명 대통령과의 정상회담 및 오찬을 마치면서 "대단한 진전, 대단한 사람들, 대단한 협상이었다"라고 말했다.

이재준 시장은 또 "관세 협상은 무리 없이 마무리 국면에 들어섰으며, 이번 회담을 계기로 조선·원자력·항공·에너지 등 전략 산업의 협력 강화가 이뤄졌다"라면서 "외신들 역시 '이재명 대통령의 준비와 진정성이 트럼프 대통령의 마음을 움직였다'며 이번 만남을 양국 신뢰 구축 계기로 평가했다"라고 전했다.

이 시장은 마지막으로 "치열한 준비로 한반도 평화와 국익을 지켜낸 이재명 정부가 자랑스럽다"라고 말했다.

#이재준#수원시장#이재명#트럼프#한미정상회담

사실 너머의 진실을 보겠습니다. <오마이뉴스> 선임기자(지방자치팀) / 저서 <이재명과 기본소득>(오마이북)

