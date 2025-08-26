광장은 금연구역인데 왜 아무도 모를까

큰사진보기 ▲반송고 환경사랑 동아리 숨 쉬는 교실 팀 ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

반송고(교장 이대영) 환경사랑 동아리 '숨 쉬는 교실' 팀(대표 이새들)*의 우리동네 사회참여 프로젝트로 '숨 쉴 권리를 지켜주세요'가 시작됐다. 환경에 관심이 많은 반송고 학생들이 모여 만든 환경사랑 동아리 '숨 쉬는 교실'이다.이들은 우리 주변의 환경을 더 나아지게 만들 방법에 대해 함께 고민하고 지역 사회 구성원과 소통하며 실질적 해결책을 찾는 것을 목표로 활동한다. 참여 학생이 각자 잘하는 분야 컴퓨터 코딩, 데이터 분석 등을 살려 빅데이터를 활용한 환경개선 프로젝트를 진행했다.반송고 '숨 쉬는 교실'팀 학생들은 다양한 장소에서 간접흡연을 겪는다는 다수의 호소를 듣고 주변 지역을 조사한 결과 학원가 주변에서 간접흡연 피해가 집중적으로 발생한 것으로 나타났다.반송고 사회참여팀 '숨 쉬는 교실' 학생들은 전교생을 대상으로 5월 14일부터 5월 16일까지 3일간 '생활 속에서 환경권을 침해하는 요소에 대해 설문조사를 진행했다.전체 응답자 311명 중 중 210명(약 67.5%)이 '간접흡연'을 꼽았다. 또 '학원가 주변에서 간접흡연을 경험한 적이 있는가?'라는 질문에는 약 94.3%의 학생이 '경험이 있다'고 응답했다.'숨 쉬는 교실' 팀은 "설문조사 답변을 통해 많은 학생이 학원가 및 거리에서 간접흡연 피해를 겪고 있음을 확인할 수 있었다"라며 "이는 단순한 불편을 넘어 학생들이 자신의 환경권이 침해되고 있다고 인식하고 있음을 보여준다"고 밝혔다.문제를 구체적으로 파악하기 위해 교사와 동탄 주민까지 대상을 넓혀 구글폼 설문조사가 이어졌다. 구글폼 설문조사는 5월 21일부터 6월 4일까지 포스터와 SNS를 통해 배포된 QR코드로 진행했다. 조사 결과, "학원이 밀집한 상가에서 간접흡연으로 불편을 겪었다", "길거리에서 흡연자를 피하려고 코를 막고 달린 적이 있다" 등 현실적인 피해 사례가 다수 공유되었다.특히 동탄 남광장, 북광장 등 학원가가 밀집된 중심지에서 피해가 빈번하게 발생하는 것으로 나타나, 간접흡연 문제가 특정 집단의 불편을 넘어 지역 사회 전체가 직면한 과제임이 드러났다.'숨 쉬는 교실' 팀은 여러 자료를 통해 현재 시행 중인 금연 구역 지정과 단속 정책이 충분히 실효성 있는 정책으로 작동하지 못하고 있다는 점에 주목했다. 대신 '흡연자와 비흡연자의 동선을 분리하기 위한 흡연부스 설치'에 집중하며 6월 5일부터 6월 18일까지 2주에 걸쳐 서명운동을 펼쳤고, 그 결과 총 354명의 시민이 참여했다. 이는 흡연부스 설치가 단순히 일부의 요구가 아니라 다수의 시민이 공감하는 대안임을 보여준다.이어 '숨 쉬는 교실' 팀은 화성특례시 청소년 정책 제안대회를 통해 현 문제 상황을 알리고 정책을 제안해 1위를 수상하는 쾌거를 올렸다. 앞으로 학생들은 국회의원·시의원 등과의 간담회 등을 진행하며 정책 실현에도 앞장서고 있다. 광장 등지에서 캠페인 홍보 활동을 이어가며 서명운동을 확산시킬 계획이다.'숨 쉬는 교실'팀 학생들은 "간접흡연 문제는 결코 스쳐 지나갈 사소한 이야기가 아니다. 청소년을 비롯한 시민들의 건강권과 직결된 이 문제를 해결하기 위해 이제는 사회 전체가 나서야 한다"라며 "무엇보다도 더 실효성 있는 정책을 마련하고 적극적인 대안을 실행하는 것이 시급하다. 모두가 안심하고 숨 쉴 수 있는 환경을 만들기 위한 노력이 필요한 때다"라고 말했다.숨 쉬는 교실팀: 이새들(대표), 박상우, 이현서, 김송연, 문규미, 유연희, 최정원, 최진석, 박시연, 정영우, 김솜결, 고재준, 전지후, 이수혁