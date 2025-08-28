"핵 발전소로 고통받는 사람들의 이야기, 계속 알려야죠"

전국 곳곳에서 난개발과 반환경 정책으로 생명의 터전이 파괴되고 있습니다. 그러나 그곳마다 ‘생명의 편에 선 사람들’이 있습니다. <생명의 편에 선 당신에게>는 이들의 목소리를 기록하고, 연대하고자 하는 또 다른 당신과 연결하고자 하는 새알미디어의 연속 기획입니다. 기후·환경 위기의 최전선에서 생명을 지키는 이들의 기록. 그 네 번째는 월성핵발전소 인접지역에서 이주대책을 요구하며 오랜 세월 농성을 이어온 주민 황분희(월성원전 인접지역 이주대책위 부위원장) 님과 주민들의 농성을 한결같이 지원해온 경주환경운동연합 이상홍 국장입니다.

큰사진보기 ▲월성원전인접지역이주대책위원회 황분희 부위원장, 경주환경운동연합 이상홍 국장 ⓒ 새알미디어 관련사진보기

큰사진보기 ▲갑상선암공동소송 2심 선고에 따른 기자회견2023년 8월 30일 갑상선암공동소송이 2심에서도 패소했다. 소송인단은 대법에 상고하여 최종판결을 기다리고 있다. ⓒ 새알미디어 관련사진보기

큰사진보기 ▲월성원전 인접주민 이주대책위원회 농성일 수2025년 8월 25일부터 시작된 이주대책위 농성은 11년의 세월이 지나도록 계속 되고 있다 ⓒ 이상홍 관련사진보기

큰사진보기 ▲상여시위월성원전인접지역 이주대책위는 지난 11년간 상여를 메고 월성원전앞에서 집회를 이어 왔다 ⓒ 새알미디어 관련사진보기

큰사진보기 ▲이주대책 마련하라월성원전인접지역 이주대책위원회가 2014년 8월 25일 시작으로 11년간 농성을 이어온 농성장이 한수원의 손해배상 소송제기로 인해 철거되었다. 이주대책위는 지난 8월 3일 제 2농성장을 마을 주민 집 마당에 설치하였다 ⓒ 새알미디어 관련사진보기

이 프로젝트는 <숲과나눔> 풀씨 12기 지원 사업으로 진행됩니다.

• 이 프로젝트는 <숲과나눔> 풀씨 12기 지원 사업으로 진행됩니다. <생명의 편에 선 당신에게> 네 번째 만남은 월성핵발전소 인접지역에서 이주대책을 요구하며 오랜 세월 농성을 이어온 주민 황분희(월성원전 인접지역 이주대책위 부위원장)님과 주민들의 농성을 한결같이 지원해온 경주환경운동연합 이상홍 국장입니다. 아름다운 바다와 함께 살아 온 경주 양남면과 주변 마을들은 월성핵발전소가 건설되고 나서부터 건강권과 생존권을 끊임없이 위협받아 왔습니다. 핵발전소 인접 지역 주민들은 일상적으로 방사능의 위협 속에 살면서 갑상선암을 비롯한 각종 건강 피해를 호소하고 있습니다. 삶의 터전이자 고향인 곳을 떠나고 싶지 않지만, 안전한 삶을 위해 ‘이주대책’을 요구하며 지난 10년 넘는 세월 동안 이어온 농성의 이야기, 핵발전에 맞서 새로운 싸움을 이어갈 다짐의 이야기를 새알미디어가 전합니다.

바다와 산이 함께한 마을, 인심 좋은 이웃들, 전형적인 시골 동네였던 곳이 핵발전소로 인해 갈등의 한복판이 됐다. 핵발전소는 삶과 마을 공동체를 모두 흔들었다.: "여기서 38년 정도 살았어요. 남편 건강이 안 좋아서 요양 차 3년만 살자고 들어왔죠. 처음엔 여기가 원전 지역인지도 몰랐고, 그냥 바다도 가깝고 산도 좋고, 동네 사람들도 한 집 식구처럼 서로 아껴주고 위해주는 그런 동네였죠. 근래에 와서는 정말 많은 것이 변했어요. 핵발전소가 있어서 돈(각종 지원금)이 동네에 나오게 되다 보니까 사람들이 돈에 얽매여서 옛날 그 마음이 없어지더라고요. 한국수력원자력(아래 한수원)이 친원전, 반원전을 두고 한 동네가 뭉치지 못하게 반을 갈라놓는 거예요."황분희 월성원전인접지역이주대책위원회 부위원장은 13년 전 갑상선암 판정을 받았고, 남편 역시 갑상선 기능 저하증을 겪고 있다. 마을 곳곳에서 유사한 질환이 이어지자, 주민들은 핵발전소 방사능의 연관성을 의심하며 2015년 2월 25일 한수원을 상대로 갑상선암 집단 손해배상 공동소송에 나섰다.(2022년 2월 1심, 2023년 11월 2심 모두 주민들이 패소했다. 법원은 "갑상선암 발병과 이 사건 발전소의 방사선 배출 사이에 역학적 상관관계가 있음을 인정하기에 족한 증거가 없다"고 판단했고 현재 주민들이 상고하면서 대법원의 판단만 남은 상태다. - 기자 말): "우리 집안에 암 앓은 사람이 아무도 없었는데 왜 그런지 몰랐죠. 그땐 그냥 수술하고 넘겼어요. 그런데 후쿠시마 사고 이후 내가 겪은 병이 방사능 때문일 수도 있겠단 생각이 들었어요. 한수원은 사고 없으면 방사능이 안 나온다고 했지만, 전문가들은 월성 원전(중수로)은 평소에도 방사능이 나온다고 해요. 남편도 2년 전부터 갑자기 살이 빠져서 병원에 갔더니 갑상선기능저하증이었고 마을에도 갑상선 질환 앓는 사람 정말 많아요. '균도네 소송'(고리원전 인근 주민의 한수원 상대 손배소송)이 1심에서 승소했다는 소식을 듣고 우리도 하자 해서 주민들 중 갑상선암 환자들을 모았어요. 소송에서 지면 손해배상(소송비 부담)을 해야 한다는 것 때문에 참여하지 않은 사람들도 있어요.": "주민들 건강 문제는 여러 통계에서 나오는 것 같아요. 서울대 안윤옥 의대 교수팀이 2019년 발표한 역학조사 결과에서도 원전 반경 5km 내 여성들의 갑상선암 발병률이 일반 지역에 비해 2.5배 높다고 나왔어요. 이를 근거로 '균도네 소송' 1심에서 이긴 거고요(항소심에서 법원은 한수원의 손을 들어줬고 대법원에서 최종 확정됐다 - 기자 말).2023년 환경부가 월성원전 주변 주민 건강영향조사를 발표했는데, 전국 평균보다 암 발생이 낮다고 했어요. 근데 저희가 환경부 최종보고서와 데이터를 재확인해 정리해 보니, 반경 5km 내에 있는 주민들의 암 발생이 반경 5km~20km 사이 주민들보다 훨씬 많았어요. 염색체 이상이나 호르몬 수치도 삼중수소 피폭량 만큼 더 안 좋아요.정부도 바뀌었으니 그 조사 결과를 다시 한 번 살펴봐야 한다고 생각해요. 주민들 암 소식을 자꾸 들어요. 흔치 않은 췌장암도 작년만 해도 확인된 게 5건 정도 돼요. 주민 수가 많지도 않은데 어느 날 투병하고 있고 그런 소식들을 듣게 되죠."(당시 환경부는 건강보험공단 및 국립암센터 자료를 토대로 2005~2020년 암 발생 빈도를 마을별로 조사해 '월성원전 인근 3개 읍·면이 전국 대비 모든 암은 남성(12%), 여성(18%) 모두 통계적으로 유의하게 낮았다'고 발표했다. 하지만 당시 건강조사의 민관협의회 위원으로 참여한 3인은 '월성원전 주변(반경 10km)의 주민 암 발생 증가 및 건강 위험 요인이 확인됐다'며, '암 발생이 낮다'는 잘못된 발표를 바로잡고 정부에 주민 건강 대책 마련을 촉구하는 기자회견을 진행하기도 했다. 당시 민간위원들이 제기한 문제는 조사 대상 3개 읍·면(양남면, 문무대왕면, 감포읍)은 월성원전 반경 20km 지역으로 원전 주변지역이라고 할 수 없으며, 최종보고서의 데이터를 바탕으로 추론하면 월성원전 주변(반경 10km) 암 발생률은 전국 평균보다 대략 13% 높다는 점, 반경 5km 주민 34명의 염색체 조사에서 16명(47.1%)이 평생 250mGy(밀리그레이)이상 피폭되었다는 점 등이었고 이를 바탕으로 추가적인 조사가 필요하다는 것이었다. - 기자 말)한수원과 법원은 방사능 피폭이 기준치 이하라며 주민들의 건강피해를 인정하지 않았다. 방사능을 발생시킨 기업이 방사능과 건강피해 간의 입증책임을 주민들에게 떠넘겼다.: "재판을 해보니까 진실이 너무 안 통한다는 걸 느꼈어요. 한수원은 (피폭이) 기준치 이하면 괜찮다고만 해요. 하지만 전문가들 말로는 저선량도 몸에 들어오면 암을 유발한다고 하거든요. 상식적으로 생각했을 때도 방사능이 좋은 건 아니잖아요. 2017년 EBS 다큐멘터리 <다큐 시선 - 우리 마을엔 원전이 있다>에서 제작진이 경주시 양남면 나아리의 어린이들 소변을 서울 은평구 유치원 어린이 4명과 비교했어요. 검사 결과 월성원전 주변 아이들에게서는 100% 삼중수소가 나왔어요. 서울의 아이들에게는 아무것도 나오지 않았고요. 그런데도 기준치 이하니까 책임질 수 없다고 하더라고요.": "명확하게 데이터가 나오는데도 왜 법원에서 주민들의 피해 호소를 받아들이지 않는지 도저히 이해가 안 돼요. 1인당 1500만 원의 배상요구는 한수원에게 최소한의 책임을 요구한 거예요. 반경 5km, 10km에 있는 주민들의 암 발병률이 높은 것에 대한 최소한의 책임을 인정하라는 거죠. 이 정도는 도의적으로 '원전을 운영하다 보니까 이렇게 되었다'고 인정하는 게 맞잖아요. '원전은 안전하다'는 신화를 유지하고 싶기 때문에 인정하지 않겠죠. 대법에 상고한 지 1년이 넘었고 777명이 공개변론을 요청하는 탄원서도 냈지만 아무 진전도 없어요."이주대책을 마련해 달라는 요구는 묵살됐고, '기준치 이하'와 '법이 없다'는 말만 반복됐다. 핵발전소라는 거대한 벽을 마주하고 싸워온 세월, 포기하지 않은 주민들은 여전히 싸우고 있다.: "기자회견도 했고 청와대도 찾아다녔고 국회도, 산업부도 갔고 법 발의도 해봤고 여러가지를 해 봤는데 결과가 없으니까 좀 답답해요. 책임질 사람이 없어요. 핵발전소 돔으로부터 914m까지는 위험해서 사는 사람들 다 내보냈어요. 그런데 그 바깥은 안전하다는 거예요. 한수원은 기준치 이하고, 법이 없어서 못 해 준다는 것이고, 아무 책임 없다. 그냥 이 얘기 밖에 안 해요. 법 발의도 했는데 제정은 안 된 거죠.": "주민들이 2014년 8월 25일 농성을 시작했어요. 농성하기 2, 3일 전에 좀 도와달라고 연락이 왔었고 그렇게 그냥 11년이라는 시간이 갔어요. 주민들 내에서 배척당하고 고립되는 것을 보는 게 솔직히 제일 힘들어요. 월성원전 앞에 지역 경제 활성화를 위해서 농성을 멈춰줬으면 좋겠다는 현수막들이 붙어 있어요. 여기서 장사하시는 분들도 한수원이 제일 큰 고객이기 때문에 한수원에 맞서면 장사를 하기가 힘들고 마을에 여러 지원금들이 한수원에서 나오잖아요.이런 표현이 맞을지 모르겠는데 한 15년간 탈핵 활동을 하면서 대한민국을 바라보면 핵발전이 국시(국가 이념이나 정책의 기본 방침)같아요. 군사 정권 시절에 대한민국의 국시는 반공이라고 했잖아요. 진짜 거대한 벽을 마주하고 있는 거죠. 어떻게 보면 남아 계시는 다섯 가족이 정말 대단하신 거예요."경주지역은 핵발전과 관련한 다양한 문제에 직면해 있다. 이상홍 국장은 핵산업을 둘러싼 형식적인 주민 참여 절차와 법적 한계에 문제를 제기하며, 실질적인 결정권이 주민에게 주어져야 한다고 강조했다.: "월성 2, 3, 4호기가 각각 2026년, 2027년, 2029년에 수명을 다 해요. 이재명 정부에서는 수명연장을 안 할 줄 알았는데, 최근 분위기를 보면 연장 얘기도 나와서 긴장 중이에요. 고준위특별법이 9월 26일 시행되는데, 산업통상자원부가 시행령 초안을 들고 원전 지역을 돌며 주민 설명회를 하고 있어요. 7월 30일 경주 설명회에 갔더니 굉장히 형식적으로 진행되더라고요.그 자리에서 양기욱 산자부 원전전력기획관 국장이 '시민사회는 의견수렴범위를 30km로 확대하자고 하는데 산자부는 5km로 확실하게 추진하고 있다'며, '지역 간 갈등만 심화되고 가장 가까운 거리의 주민들이 오히려 손해를 보고 고통을 받을 수 있다'고 발언했어요. 그래서 제가 '의견수렴은 폭넓게 해야 한다', '정부 역할은 갈등을 관리하는 것인데, 오히려 갈등 부추기는 발언이다'라고 항의했어요. 사과를 하긴 하더라고요.보상 범위는 5km로 하더라도 의견 수렴은 방사선 비상계획구역인 30km로 해야 해요. 사고 났을 때 영향 받을 수 있는 주민 의견을 반드시 반영해야죠. 게다가 경주는 중저준위방폐장이 있는 지역이라, 방폐장 특별법 18조 때문에 법적으로는 사용후핵연료 관련 시설을 건설할 수 없어요. 3년 전 맥스터 추가 건설 때 시민들이 그걸 근거로 소송을 냈지만, 법원은 '맥스터는 원자로 안전 관련 시설'이라며 건설 가능하다고 판결했죠. 산자부나 한수원은 계획 세우고 밀어붙이기만 하지 주민 의견을 제대로 수렴하지 않아요. 그래서 저희들의 주장은 특별법도 문제지만, 적어도 지역 주민들에게 실질적인 결정권을 줘야 한다는 거예요."황분희 부위원장은 10년 넘는 싸움 속에서도 함께 웃을 수 있었던 기억들을 꺼내며, "대단한 일은 아니지만 그래도 누군가는 해야 했고, 사람들과 함께여서 버틸 수 있었다"고 말했다. 함께한 11년의 시간 속에서, 두 사람은 서로의 버팀목이자 연대의 힘이었다.: "'원자력하고 싸워서 못 이긴다, 힘 빼지 말고 그만둬라'고 한 사람들도 있었는데, 내가 그때 '누군가는 해야지, 계란으로 바위라도 수천 번 치면 흠집은 날 거 아니냐'고 했어요. 지금은 그 흠집이 조금은 생긴 것 같기도 하고 헛되지 않았구나 싶기도 해요. 작년 10주년 행사도 기억에 많이 남아요. 비가 와서 걱정했는데 내가 생각한 것보다 사람들이 훨씬 많이 왔어요. 너무 고마워서 진짜 속에서 우러나오는 웃음을 웃었던 날이었어요. 이상홍 국장이야 뭐 말할 것 없죠. 11년 동안 우리가 그 기둥에 기대서 지금까지 온 거예요. 항상 고맙게 생각하고, 주위에 이재걸 같은 분들도 있고 도와주는 사람들이 있어서 외롭지는 않아요. 옆에 또 사람이 있다는 걸 느끼죠. 내가 할 수 있을 때까지 앞으로도 더 열심히 해야죠.": "어머니는 항상 우리한테 고맙다고 하시지만, 저는 오히려 어머니께 진짜 고마워요. 탈핵운동 현장이 많은데 주민분들이 지치지 않고 시민사회랑 함께 목소리를 내주는 곳은 거의 없거든요. 우리는 어머니 덕분에 비빌 언덕이 있는 거예요. 예전에 새벽에 서울 올라가서 월성 1호기 폐쇄하라고 기자회견할 때도, 주민들이 바로 앞에서 같이 목소리 내주니까 진짜 든든했어요. 우리가 오히려 도움을 많이 받은 거죠."잊히는 핵사고의 위험, 되풀이되는 정부의 무책임한 정책들. 황분희 부위원장과 이상홍 국장은 고단한 싸움 끝에서도 여전히 서로를 의지하며 싸움을 계속하겠다고 한다.: "11년간 농성을 해왔는데 한수원에서 사유지라며 손해배상 청구 소송을 걸었어요. 거기서 집회까지 하지 말라고 했으면 버텼을 텐데 집회는 또 할 수 있다고 하니까 농성장을 옮겼죠. 전부 80세 넘은 할아버지 할머니들이에요. 있어 봐야 세 명이 아침에 나와서 농성하는데 정말 힘이 없어요. 십 몇 년 전에는 정말 뭐라도 할 것 같았어요. 하루에 서울을 막 갔다 오고 뭘 해도 지친 줄 모르고 뭔가를 해야 되겠다는 생각뿐이었어요.지금은 몸도 옛날 같지가 않고 이러니까 그런 면에서는 많이 안타깝죠. 그래도 해야죠. 정말 내 목소리를 조금이라도 낼 수 있는 곳이 있다면 전국 어디라도 갈 거예요. 쉽게 스위치만 올리면 전기를 환하게 쓰고 사니까 국민들은 핵발전소로 인해 고통을 받는 사람들의 실체를 모르고 있잖아요. 많이 알려야 돼요. 내 목소리 낼 수 있을 때까지는 계속 해야죠.": "갈수록 탈핵운동이 왜소해지는 것 같아요. 후쿠시마 사고나 경주 지진도 시간이 흐르면서 잊히는 것 같아요. 근데 이건 잊히면 안 되는 거잖아요. 세월호를 잊어서는 안 되듯이요. 대만은 탈핵을 민주화의 과정에서 해냈다는데, 우리는 대통령도 둘이나 끌어내렸지만 에너지 문제는 국민은 개입도 못 하고 여전히 산업계가 좌지우지하고 있잖아요. 그런 면에서 보면 우리 민주주의는 아직 멀었다는 생각도 들어요. 농성의 사회적 의미를 다시 살리는 작업들, 이 공간을 벗어나서 국회 토론회가 되었든 관련 연구 사업을 하든 그런 작업들이 좀 필요할 것 같아요. 그게 또 연결고리가 되어서 생각지 못했던 길이 또 열리지 않을까요. 저는 제가 서 있어야 할 곳에, 변함없이 서 있으려고요."