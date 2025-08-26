커지는 욕지도 해상풍력 갈등, 새 정부가 해결책 내놓을까

큰사진보기 ▲해상풍력경남어업인대책위원회, 8월 26일 수협 경남본부 주차장 기자회견. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲이영호 대통령실 해양수산비서관은 26일 오전 창원 소재 수산업협동조합중앙회 경남지역본부 회의실에서 어업인들을 만나 정책간담회를 열었다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

경남 통영 욕지도 인근 해상에 설치하려는 풍력발전 시설을 두고 갈등이 커지고 있는 가운데, 이재명정부가 어떤 해결책을 내놓을지 관심을 끈다.IS동서는 '욕지도 해상풍력 발전사업' 허가를 받아 추진하고 있으며, 이외에도 여러 업체들이 같은 사업에 나서고 있다. 해상풍력발전은 산업통상자원부, 해양수산부와 해당 지자체가 여러 허가권을 갖고 있다.산업통상자원부가 IS동서에 사업 허가를 한 때는 올해 5월로, 새 정부가 들어서기 전이다. 해상풍력특별법은 지난 3월 국회에서 통과되었고, 2026년 3월부터 시행된다. 특별법이 시행되기 전에 사업 허가를 한 것이다.특히 어업인들은 해상풍력발전을 할 경우 수산자원 생태계에 영향을 미친다며 우려를 나타내고 있다.이런 속에 이영호 대통령실 해양수산비서관은 26일 오전 창원 소재 수산업협동조합중앙회 경남지역본부 회의실에서 어업인들을 만나 정책간담회를 열었고, 해상풍력 찬성·반대 의견들이 제시되었다.이 자리에서 이영호 비서관은 "상생협의체를 만들어 어민의 의견이 반영 되도록 하겠다"라고 밝혔다.해상풍력경남어업인대책위원회(위원장 김종찬)는 이날 수협 경남본부 주차장에서 기자회견을 열어 "황금어장 욕지 바다를 지켜 달라"라고 했다.어업인들은 "우리는 지난 7년 동안 정부와 기업에 끊임없이 호소했지만, 기업은 오직 이윤만을 쫓았고 정부는 책임을 회피했다"라며 "일방적인 인허가, 형식적인 협의 절차, 분열된 어촌사회만 남았다. 이것이 정부가 우리에게 남긴 현실이다"라고 지적했다.이들은 "무분별한 해상풍력사업에 반대하는 것이지, 재생에너지 자체를 반대하는 것은 아니다"라며 "우리의 생존권을 짓밟고 생태계를 파괴하는 방식은 결코 용납할 수 없다. 진정한 에너지 전환은 공존과 상생 위에서 이루어져야 한다"라고 말했다.대책위는 "정부는 해상풍력 잔지 입지를 재조정하여 어업과 환경, 재생에너지가 공존할 수 있는 바다를 만들어야 한다", "국회는 민민갈등을 외면하지 말고 책임 있는 정책과 입법으로 문제를 해결해야 한다", "산업통상자원부는 특별법의 취지를 무시한 IS동서의 욕지도 해상풍력 인허가를 즉각 철회해야 한다", "해양수산부는 욕지 바다를 사람과 해양자원이 함께 살아가는 지속 가능한 해역으로 만들어야 한다"라고 주장했다.김종찬 위원장은 "에너지 전환은 바다와 사람이 공존하는 방식으로 이루어져야 한다. 그러나 지금 정부와 기업이 추진하는 방식은 우리의 삶의 뿌리를 송두리째 뽑아내고 황금어장을 무너뜨리고 있다"라고 말했다.김 위원장은 "정부는 지난 7년간 어업인의 호소를 외면했다. 졸속 인허가와 형식적인 협의 절차는 어촌을 분열시켰다"라며 "더 이상 침묵하지 않을 것이다. 정부는 잘못된 인허가를 철회하고 어민과 함께 대안을 찾아야 한다"라고 목소리 높였다.경상남도 사회대통합위원회도 해상풍력 갈등에 우려를 나타내고 있다. 사회대통합위는 지난 21일 낸 자료를 통해 "정부와 국회는 해상풍력특별법 등 현행 법과 제도의 허점을 인정하고 조속히 개선책을 마련해야 한다"라고 밝혔다.그러면서 이들은 "IS동서의 '욕지도 해상풍력 발전사업' 허가는 해상풍력특별법의 취지를 제대로 살리지 못한 사례"라며 "의견수렴과 보상, 해양생태계 보호 절차가 충분히 이행되지 않은 채 발전사업허가가 나와 갈등을 심화시켰다"라고 비판했다.또 이들은 "국가 차원의 상생협의체를 즉시 구성해야 한다. 어민, 사업자, 전문가, 국회, 정부가 모두 참여하여 해양생태계 보전과 재생에너지 정책의 조화를 모색해야 한다"라고 말했다.사회대통합위는 "해양생태계 보전을 최우선으로 한 장기적이고 과학적인 계획을 수립해야 한다", "정부는 말뿐인 '소통'이 아닌 '행동'으로 책임을 보여야 한다. 이를 위해 제도개선 이행 계획을 공개하고, 공청회와 설명회를 개최하며, 성과보고서를 정기적으로 발표해야 한다"라고 제시했다.사회대통합위는 "경남 바다에서 발생한 해상풍력 갈등은 더 이상 지역적 문제가 아니다. 정부가 지금 보여주어야 할 것은 말뿐인 소통이 아니라 행동으로 증명하는 책임이다"라고 했다.