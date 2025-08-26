김동연 "'경생안수' 한미 정상회담... 경기도가 페이스메이커 될 것"

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴 DC 백악관 오벌오피스에서 열린 한미정상회담에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 악수하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

김동연 경기도지사가 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 정상회담에 대해 "'경생안수', 경제를 살리고 안보도 지키는 회담이었다"고 높이 평가했다.김동연 지사는 26일 SNS를 통해 "국익외교를 위해 총력전을 펼쳐준 이재명 대통령과 관계자들에게 박수를 보낸다"면서 이같이 말했다.김 지사는 이어 "이번 정상회담을 시작으로 앞으로 한미동맹을 더 발전시켜 나가야 한다"면서 "군사동맹을 넘어 '혁신동맹'으로 업그레이드시켜야 한다"고 강조했다.김동연 지사는 또 "이를 위해서는 정부만이 아니라 국회, 지방정부, 기업 등 공공외교를 확대해야 한다. 그것이 정부의 협상력을 높이는 길이기도 하다"면서 "우리 내부적으로는 급변하는 국제경제 질서 속에서 신시장, 신기술, 신사업의 3신(新) 전략을 통해 경제 역량을 강화해야 한다"고 제안했다.김 지사는 마지막으로 "경기도가 이재명 정부의 평화와 경제를 뒷받침하는 페이스메이커가 되겠다"면서 "최대 접경지이자 첨단산업과 제조업의 중심지로서 굳건한 역할을 해나가겠다"고 다짐했다.앞서 이재명 대통령은 25일(현지 시각) 미 백악관에서 열린 정상회담에서 트럼프 대통령에게"북한 문제 해결을 위한 피스메이커가 되어 달라, 나는 페이스메이커가 되어 지원하겠다"고 말해 전략적이면서도 유쾌한 분위기를 조성했다. 트럼프 대통령은 이재명 대통령과의 정상회담 및 오찬을 마치면서 "대단한 진전, 대단한 사람들, 대단한 협상이었다"라고 평가했다.