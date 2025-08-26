"우리는 매일 '쫓기듯' 운전한다" 진주 시내버스 기사들의 하소연

"정류장 열 군데에 서면 승하차에 20분, 신호 대기에도 20분인데, 정작 주어진 시간은 1시간이 전부입니다. '악셀'을 밟지 않고는 못 맞춰요."

큰사진보기 ▲지난 5일, 공영차고지로 찾아가 직접 진주 시내버스를 타고 기사들의 고충을 들었다. ⓒ 김현아 관련사진보기

큰사진보기 ▲“차고지에 오면 밀대 들고 물청소하고, 진양호까지 가서 가스 충전하고, 구내식당에서 밥 후다닥 먹고 화장실 다녀오면 바로 다음 운행” ⓒ 김현아 관련사진보기

큰사진보기 ▲맑던 하늘은 순식간에 폭우로 바뀌었다. ⓒ 김현아 관련사진보기

큰사진보기 ▲갓길에는 불법 주차된 차량들이 즐비했다. ⓒ 김현아 관련사진보기

큰사진보기 ▲일부 노선은 애초부터 정시에 도착하는 것이 불가능하다. ⓒ 김현아 관련사진보기

진주 시내버스를 운전하는 기사 A씨는 매일 "쫓기듯" 운전한다고 말했다.하지만 시민들은 진주 시내버스에 대해 "문 닫자마자 출발한다", "정류장을 그냥 지나친다", "너무 빨리 달린다"며 불만을 토로하고 있다.버스는 시민의 안전한 발이 되어야 하기에 "속도를 줄여 달라"는 시민들의 요구는 정당하다. 그러나 그 요구가 현실이 되려면, 속도를 줄여도 정시에 도착할 수 있는 운행 시스템이 전제되어야 한다.지난 5일, <단디뉴스> 김현아 기자가 직접 진주 시내버스를 타고 기사들의 고충을 들었다.진주시 시내버스 기사들의 하루는 새벽 5시 30분 차고지에서 시작된다. 오전·오후로 나뉘어 하루 9시간씩 교대 운행하지만, 이들이 따라야 하는 운행 시간표는 도로 상황, 정류장 수, 신호 체계 등 현실적인 요소를 제대로 반영되지 않는다.A 씨는 "출퇴근 시간에는 승객과 차량이 몰리는데도 종점까지 50분 안에 도착해야 한다"며 "신호에 자주 걸리고, 정류장마다 1~2분씩 정차하면 도저히 시간 안에 맞출 수 없다"고 말했다.실제로 새벽 첫차(5시 30분)와 두 번째 배차(6시), 세 번째 배차(6시 25분)는 오히려 기존 운행(50분)보다 5분 더 짧은 45분 안에 종점까지 운행을 마쳐야 했다.최근 신진주역 인근 아파트 단지에 정류장이 신설되면서 승하차에 걸리는 시간이 더 늘었지만, 운행 시간은 여전히 그대로다. 결국 기사들은 정시에 맞추기 위해 정류장을 지나치거나 과속할 수밖에 없는 구조에 놓여 있다.버스 운행 사이 쉬는 시간도 마찬가지다. 차고지에 들어와도 실질적인 휴식은 어렵다.기사 B씨는 "차고지에 오면 밀대 들고 물청소하고, 진양호까지 가서 가스 충전하고, 구내식당에서 밥 후다닥 먹고 화장실 다녀오면 바로 다음 운행"이라며 "쉬는 시간이라는 게 없다"고 말했다.차고지 복귀 시간은 자율이지만, 늦어지면 다음 운행 준비 시간이 줄어드는 구조다.서울 버스 노조가 임금 협상 결렬로 지난 4월 30일, 5월 7일부터 준법투쟁을 재개했다.준법투쟁은 안전 운행 매뉴얼을 철저히 준수하여 운행하는 방식으로, 승객 안전을 위해 승객이 자리에 앉은 후 출발하거나 앞차를 추월하지 않는 등 사실상 운행 속도를 늦추는 방식이다.출퇴근 시간을 제외하면 큰 혼란은 없었고, 지하철 등 대체 교통수단을 이용해 시민들의 불편이 크지 않았다고 전해진다. 이는 서울의 운행 시간표가 비교적 현실적으로 설계돼 있다는 방증이다.반면 진주의 사정은 다르다. 한국교통안전공단에 따르면 2023년 기준 경남지역 시내버스 평균 운행속도는 시속 24.5km로, 서울(14.2km/h)보다 10km 이상 빠른 것으로 나타났다.지난 8월 1일부터 진주시 시내버스 요금은 인상됐다. 하지만 시민들은 "서비스 개선은 없이 요금만 올랐다"며 불만을 토로한다.문제는 기사 개인이 아니다. 기사들은 "버스 블랙박스에 운행 데이터는 모두 기록되어 있고, 이를 근거로 시간을 짜야 하지만 도무지 현장의 소리를 들어주지 않는다"고 호소했다.<단디뉴스> 취재 결과, 실제 버스를 타보니 예측 불가능한 변수들이 끊이지 않았다.맑던 하늘은 순식간에 폭우로 바뀌었고, 시야는 급격히 흐려져 안전을 위해 버스를 천천히 몰아야 했다. 스마트폰을 들여다보느라 버스를 뒤늦게 알아차리는 승객, 무단횡단하는 보행자, 갓길에 불법 주차된 차량, 갑자기 끼어드는 승용차까지 도로 위 돌발 상황은 도무지 알 수 없었다.진주시의 시내버스 운행 시간표는 교통 현장의 현실을 외면하고 있다. 일부 노선은 애초부터 정시에 도착하는 것이 불가능한데도, 진주시는 이런 시간표를 운전기사들에게 그대로 강요하고 있었다. 이처럼 현실을 반영하지 않은 운행 시스템이 계속되는 한, '쫓기듯 달리는 시내버스'는 사라지지 않을 것이다.