강훈식 실장의 깜짝 방미, 트럼프 폭탄 발언 진화에 한몫했다

큰사진보기 ▲김용범 대통령실 정책실장(왼쪽부터), 강훈식 대통령 비서실장, 위성락 국가안보실장이 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC의 한국프레스센터가 마련된 호텔에서 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 한미정상회담 관련 브리핑을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲강훈식 대통령 비서실장이 24일(현지시간) 워싱턴DC 인근 덜레스 국제공항에 도착해 취재진의 질문을 받고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

한미정상회담 직전 전격적으로 이뤄져 많은 해석을 낳았던 강훈식 대통령실 비서실장의 미국 방문은 '핫라인' 수지 와일스 백악관 비서실장을 만나기 위한 것이었다.통상 대통령이 해외 순방을 나갈 경우 누군가 남아 대통령의 업무를 대행해야 하므로 비서실장이 함께 가는 경우는 극히 드물다. 더구나 이번에는 대통령실 주요 3실장 가운데 위성락 국가안보실장, 김용범 정책실장도 동행했기 때문에 3실장이 모두 자리를 비우게 돼 회담에 큰 돌발 상황이 발생한 게 아니냐는 억측이 나오기도 했다.강 비서실장은 이에 대해 정상회담이 끝난 25일(미국시간) 오후 워싱턴에서 열린 기자 브리핑에서 자신의 방미는 수지 와일스 백악관 비서실장을 만나기 위한 것이었다고 털어놨다.와일스 비서실장은 공화당에서 잔뼈가 굵은 정치 컨설턴트 출신으로, 지난 미 대통령선거에서 공동선거대책위원장을 맡았으며 당선 후 백악관 비서실장으로 일해왔다. 평소 자신을 내세우지 않고 조용히 일에만 집중하는 인물로 평가받으며, 트럼프 대통령은 그를 '얼음 공주'라고 부른다.강 실장은 "지난달 협상 이후 저희가 양국 대통령 회담을 준비하면서 장기적이고 종합적인 문제의 논의를 위한 핫라인 구축이 필요하다고 판단했다"며 "그 결과 트럼프 대통령의 신뢰를 받고 있는 와일스 비서실장이 적합하다고 판단해 2주 전부터 (방미를) 추진하게 됐다"고 말했다.이어 "지난 8월 10일 고위당정협의회에서 저는 이번 한미 통상협상 과정에서 미 정부 핵심정책 결정권자와 논의하는 긴밀한 소통협력 채널이 필요한 것을 확인했다"고 발언한 바 있다며 "그때 이미 양국의 비서실장 간 회담은 추진 중이었다"고 밝혔다.강 실장은 "일주일 전 마지막으로 와일스 실장과의 면담을 확정했지만 여러 협상 주체들이 협상에 집중할 수 있도록 양국 비서실장들은 일정을 공개하지 않고 진행해 왔다"며 "그 결과 오늘 오전 10시 30분부터 40분간 백악관에서 처음으로 만나게 됐다"고 말했다.그러나 공교롭게도, 당시는 약 1시간 전인 오전 9시 20분에 트럼프 대통령이 트루스소셜에 올린 "한국에 숙청이나 혁명이 일어나고 있는 것으로 보인다"라는 글 때문에 대통령실과 언론 모두 발칵 뒤집힌 상태였다.강 실장은 이때 와일스 실장과의 면담에서 "우선 트럼프 대통령의 SNS 메시지에서 한국의 정치 상황에 대한 우려를 불식시켜 달라고 말씀드렸고, 이 문제에 대한 정확한 사실관계를 보고해 달라고 요청했다"고 밝혔다.이후 얘기까지는 알 수 없지만, SNS 글에서 해당 사실을 세게 추궁할 것처럼 했던 트럼프 대통령이 장작 이 대통령을 만난 자리에서는 전혀 언급하지 않다가 기자의 질문이 나오고서야 "그런 루머가 있어서 말씀드린 것", "(처음부터) 오해라고 생각했었다"라고 꼬리를 내린 것은 강 실장의 강한 요청이 한몫했다는 해석이 가능하다.강 실장은 "(와일스 실장과) 서로의 어려움에 대해서도 폭넓게 얘기했다"며, 와일스 실장은 "추후에도 비서실장간 채널을 통해서 계속 소통해 나가기로 했다"고 말했다.