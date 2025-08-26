"그냥 달리는 것이 좋았어요"

큰사진보기 ▲최민정 선수가 출발 자세를 보여주고 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

큰사진보기 ▲예산초등학교에서 육상 선수들을 육성하고 있는 박영주 지도교사(왼쪽)와 최경욱 코치, 최 코치가 2022년 3학년이던 최민정 선수의 가능성을 보고 육상선수로 발탁했다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

큰사진보기 ▲예산초등학교 육상부 선수들이 훈련장소인 예산종합경기장 메인스타디움 트랙에서 화이팅하고 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보> 에도 실립니다.

한국 육상 꿈나무들의 잔치인 '제54회 추계전국중고등학교육상경기대회'에서 예산초등학교 학생들이 낭보를 알려왔다.예산초 육상부 학생 7명이 7~9일 충북 보은에서 열린 이번 대회에 출전해 평소 갈고 닦은 기량을 펼친 결과 여초부 100미터 종목에서 13초 21, 200미터 종목에서 27초 02를 기록하며 2위를 차지하는 기염을 토했다. 또 여초부 400미터 계주 종목에선 결승에 올라 8위를 기록했다.특히 6학년 최민정 양이 100·200미터 두 종목에서 은메달을 획득하며 예산초 육상부의 저력을 과시했다.민정 양은 초등학교 3학년 때 육상부 최경욱 코치의 눈에 띄어 발탁됐다.당시 최 코치는 "민정이를 테스트 해보니 순발력과 이해력이 좋았다. 무엇보다 큰 키와 긴 다리 등 육상 선수에 적합한 신체 조건을 갖고 있었다"며 "잘 이끌어주면 훌륭한 선수로, 성장 가능성이 높은 선수다"라고 선발 이유를 말했다. 민정 양 역시 "그냥 달리는 것이 좋았다"며 최 코치의 부름에 호응했다.민정 양은 육상부에 선발되던 그 해에 출전한 충남학생체육대회 80미터 종목에서 1등을 하며, 육상 선수로서의 가능성을 본 지도교사와 코치 등 학교 관계자들의 믿음에 화답했다.4학년이 돼서는 충남소년체육대회 80미터 종목에서 1등을 차지하며 실력을 공인받기 시작했다. 다만 당시 대회를 준비하면서 햄스트링 부상을 입은 영향으로 하반기 추계전국초등육상선수대회에서 3등에 머물렀다.5학년에 진학해 충남도 대표로 전국소년체육대회 400미터 계주 종목에 출전했지만 아쉽게 입상하지 못했다. 민정 양은 "함께 출전한 다른 학교 언니들의 실력이 뛰어났다"고 패인을 전했다.올해 6학년 진학한 뒤 신발끈을 더욱 동여맨 민정 양은 트랙에서 굵은 땀을 흘리며 훈련에 매진한 결과, 지난 5월 27~28일 경남 김해시에서 열린 전국소년체육대회 100·200미터 두 종목에 출전해 실력을 다졌다. 100미터 종목에선 4등에 올랐지만, 메달을 자신했던 200미터 종목에선 부정출발로 아쉽게 실격했다.이때의 아쉬운 경험이 민정 양에겐 자신을 극복하기 위한 동기부여가 됐던 모양이다. 이번 추계대회에서 전국소년체육대회 메달리스트를 모두 이기고 은메달 2개를 목에 걸었기 때문이다.민정 양은 3학년 때 "친구들과 달리기할 때 차이가 많이 나는 걸 보고 내가 잘 뛴다는 걸 알게 됐다"며 "1등할 때 기분이 좋았다"고 말한다. 최 코치는 "발목 힘이 좋았다. 발목 힘이 좋으면 달리기에서 유연한 발목 롤링에 큰 도움이 된다"며 민정 양의 신체 능력을 높이 평가했다.다만 부족한 자신감은 아쉬운 점이다. 이에 민정 양의 훈련 내용은 주로 자신감을 끌어올리기 위한 내용으로 진행됐다. 최 코치는 "민정이의 자신감이 많이 올라 온 상태다"라고 말했다.민정 양은 "출발선에서 '긴장하지 말자', '총소리에 집중하자'는 생각을 반복한다. 출발 뒤 50미터까지 전력 질주하고, 나머지 50미터 구간은 속도만 유지한다는 느낌으로 달려야 한다"고 그동안 배운 주법에 대해 알려줬다.훈련 장소는 예산종합운동장이다. 매주 월~금요일은 오후 5시부터, 토요일은 오전에 2시간 30분 가량 훈련한다. 민정 양은 "훈련하고 집에 돌아가면 거의 7시인데 숙제하기가 빠듯하다. 대회 출전할 때 학원을 빠질 수 밖에 없다"며 어려운 점을 전했다.민정 양과 육상부 소속 학생들은 전국대회 좋은 성적을 거둔 성취감을 뒤로 하고 오는 9월 12~13일 서천종합운동장에서 열리는 충남도교육감기육상대회 출전을 위해 훈련에 매진하고 있다. 최 코치는 "이번에도 잘 했으니까 다음 대회에서도 좋은 결과가 있을 것 같다"고 기대했다.민정 양은 롤 모델로 구로고등학교 1학년 '권예은' 선수를 꼽았다. 이유는 "잘 뛰고 예뻐서"다. 최 코치에 따르면 권 선수는 현재 여고부 탑이다. 키도 크고 순발력이 좋은 선수다. 민정이와 주 종목이 같고 뛰는 스타일도 비슷하다.최 코치는 "자신이 닮고 싶은 선수가 있다면 동기 부여에 도움이 된다. 육상은 자신과의 싸움이다. 묵묵히 자신의 길을 걸어야 한다. 민정이가 잘 이겨낼 수 있으면 좋겠다"며 "이대로 잘 성장하면 충분히 국가대표가 될 자질을 갖고 있다"고 전했다.한편, 박영주 예산초등학교 육상부 지도교사에 따르면 학교 육상부 역사는 20여 년 됐다. 현재 예산초는 예산군의 육상중심학교로 지정돼 육상 꿈나무들의 산실 역할을 하고 있다. 6학년 5명, 5학년 2명, 4학년 1명 등 8명으로 구성돼 있으며, 80·100·200·400·800미터, 멀리뛰기, 투포환 등 종목 선수들을 육성하고 있다. 특히 4학년 김신혁 군도 이번 대회 남초부 80m 결승에서 4위를 차지하며 주목을 받았다. 학교에서는 김 군을 예산초의 간판 주자로 성장한 민정 양의 뒤를 이을 차세대 유망주로 기대하고 있다.