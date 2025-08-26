'돌발 발언' 트럼프 앞 한숨 돌린 기업들... "잘 마무리된 듯"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴 DC 백악관 오벌오피스에서 열린 한미정상회담에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 악수하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"어제 저녁에 트럼프 대통령의 '사업할 수 없다'는 SNS 내용과 보도를 듣고, '(한미정상)회담이 쉽지 않겠구나'라고 생각했었다. 하지만 회견에서 '루머'로 정리되지 않았나. 관세 문제도 트럼프 대통령의 돌발 발언 등을 우려했지만 잘 마무리된 것 같다."

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC 윌라드 호텔에서 열린 한미 비즈니스 라운드 테이블에서 하워드 러트닉 상무장관과 대화하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲한미비즈니스라운드테이블에서 한미 기업간 체결된 계약과 MOU 현황 ⓒ 산업자원통상부 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 지난 19일 서울 용산 대통령실 청사에서 미일 순방 경제인 간담회를 하고 있다. 왼쪽부터 장재훈 현대차 부회장, 이재용 삼성전자 회장, 이 대통령, 구광모 LG그룹 회장, 박지원 두산그룹 부회장 겸 두산에너빌리티 회장. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

26일 오전 국내 4대 그룹 고위임원의 말이다. 이날 새벽 끝난 한미정상회담을 두고 그는 "기업들도 (이번 회담을 위해) 준비를 많이 한 것으로 안다"면서 "대미 관세에 대한 불확실성이 좀더 사라졌지만, 여전히 과거엔 경험하지 못한 관세는 기업들에겐 도전"이라고 강조했다.이재명 정부의 첫 한미정상회담에 국내 공기업을 비롯해 재벌들도 돈 보따리를 풀었다. 금액으로만 따지면 1500억 달러(한화 약 208조 원) 규모다. 가스공사를 비롯해 대한항공, 현대자동차 등 일부 기업들은 현지에서 미국 기업들과 구매계약과 투자양해각서(MOU)도 맺었다. 이같은 금액은 지난 7월 한미 상호관세협상 때 우리나라가 미국에 제공하기로 한 3500억 달러의 투자펀드와는 별개다. 이에 따라 현 정부 출범 후 대미 투자규모는 5000억 달러에 이를 전망이다.김용범 대통령실 정책실장은 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 열린 '한미 비즈니스 라운드 테이블' 행사 브리핑에서 "한·미 양국 주요 기업인들이 대거 참석한 오늘 행사는 매우 열띤 분위기에서 진행됐다"고 소개했다. 이어 "오늘 발표된 국내 기업들의 대미 투자는 지난 7월 한미간 협의된 (3500억 달러) 투자펀드와는 별개의 직접 투자방식"이라고 그는 덧붙였다.김 실장은 이날 "인공지능(AI) 경쟁에서 양국간 협력 가능성과 상호 보완성을 재확인했다"며 "엔비디아의 슈퍼컴퓨터에 최적화된 반도체 칩을 SK하이닉스와 삼성전자가 제공하는 데 대한 논의가 있었다"고 말했다. 이어 "인공지능(AI)·반도체 등 첨단산업, 조선·자동차 등 주력 제조업, 방산·원전 등 전략산업, 콘텐츠 등 문화산업에 이르기까지 전 산업에 걸쳐 양국 간 협력 방안이 논의됐다"고 덧붙였다.AI 협력에 대해, 미국IBM은 연세대학교와 함께 양자컴퓨터 설치 협력 사례를 설명하면서 "'향후에도 한국과 전략적 파트너십을 이어나갈 것'이라고 했다"고 말했다. 또 조선업 분야에서는 HD현대와 미국 조선소 현대화를 위한 공동투자 프로그램을 준비하고, 원전 분야에선 두산에너빌리티와 엑스에너지가 SMR(소형모듈원자로) 상용화를 위해 협력하기로 한 점을 강조했다.김 실장은 문화 콘텐츠 분야에 대해 "디즈니·넷플릭스·소니 등을 회원사로 둔 미국영화협회가 앞으로 다양한 문화 콘텐츠를 위해 한국에 미국계 투자를 지속 확대해 나갈 것이라 말했다"고 밝혔다. 그는 "이번 비즈니스 라운드 테이블을 계기로 조선·원자력·핵심광물 등 5개 분야에서 한미간 총 2건의 계약과 9건의 MOU 체결이 이뤄졌다"고 했다.실제 산업통상자원부가 공개한 투자내용을 보면, 기업과 산업별로 좀더 구체적이다. 대표적으로 한국가스공사는 글로벌 에너지 기업인 트라피구라와 토탈에너지스 두 곳과 중장기 천연액화가스(LNG) 도입 계약을 체결했다. 가스공사는 2028년부터 약 10년간 이 두 곳에서 연 330만톤 규모 LNG를 들여온다.또 대한항공은 보잉사로부터 차세대 고효율 항공기 103대(362억달러, 약 50조3114억원)를 새롭게 사들이는 계약을 맺었다. 이외에도 GE에어로스페이스와는 엔진 구매 및 엔진 정비 서비스 계약(137억달러, 약 19조405억원)을 하는 내용으로 MOU를 맺었다. 이는 지난 3월 대한항공이 발표한 보잉사 항공기 50대 및 GE에어로스페이스 엔진 구매와는 별도의 추가 계약이므로, 대한항공 창립 이래 최대 규모의 단일 계약이다.이날 산업통상자원부 주최로 열린 '한미 비즈니스 라운드 테이블'에는 류진 한국경제인협회 회장을 비롯해 이재용 삼성전자 회장, 최태원 에스케이(SK) 회장, 정의선 현대차 회장, 구광모 엘지(LG) 회장 등 16명의 국내 재벌 총수들이 참석했다. 미국 쪽에서도 젠슨 황 엔비디아 CEO, 데이비드 루벤스타인 칼라일그룹 공동 회장, 스테퍼니 포프 보잉 CEO, 사미르 사맛 구글 안드로이드 생태계 부문 사장 등 유력 기업인 21명이 함께했다.이날 기조연설에서 이재명 대통령은 전략산업 분야 협력 강화와 첨단산업 협력, 전략적 투자 구매, 핵심 품목 공급망 안정화 등 '제조업 르네상스'를 위한 세 가지 방향을 소개했다. 이 대통령은 "반세기 만에 일궈낸 대한민국의 초고속 압축 성장은 미국의 도움 없이는 불가능했을 역사적 성취"라며 "이제 대한민국이 미국의 제조업 재건에 기여할 차례"라고 말했다.행사에 참석한 하워드 러트닉 미 상무부 장관은 재차 한국 시장의 개방을 요구했다. 그는 "오늘 미국과 한국의 비즈니스는 물품만 교역하는 게 아니다. 미래를 함께 만들어 나가는 것"이라며 "미국은 시장 개방을 원하고 있다"고 말했다. 이어 "미국의 농민, 제조업자, 혁신가를 위해 시장을 계속해서 개척해 나갈 것"이라며 "한국 입장에서는 미국과의 관계를 통해 가장 큰 시장에 접근할 수 있을 것이고, 안정적으로 산업을 이어 나갈 수 있을 것"이라고 했다.