조국 "광주·전남서 제2의 DJ·노무현 발굴, 새 흐름 선보일 것"

큰사진보기 ▲조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 26일 광주광역시 북구 운정동 국립 5·18민주묘지에서 분향 뒤 묵념하고 있다. 지난 15일 광복절 특사로 석방된 이후 처음 광주를 찾은 조 원장은 이날부터 28일까지 2박 3일간 광주와 전남, 전북 일정을 소화한다. 2025. 8. 26 ⓒ 배동민 관련사진보기

큰사진보기 ▲조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 26일 광주광역시 북구 운정동 국립 5·18민주묘지 제2묘역에서 분향하고 있다. 지난 15일 광복절 특사로 석방된 이후 처음 광주를 찾은 조 원장은 이날부터 28일까지 2박 3일간 광주와 전남, 전북 일정을 소화한다. 2025. 8. 26 ⓒ 배동민 관련사진보기

큰사진보기 ▲사면복권된 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 26일 광주광역시 북구 운정동 국립 5·18민주묘지 참배에 앞서 작성한 방명록. 조 원장은 방명록에 “광주정신으로 내란을 완전종식하고 민생을 강화하는 정치를 하겠습니다”라고 적었다. 2025. 8. 26 ⓒ 배동민 관련사진보기

큰사진보기 ▲조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 26일 광주광역시 북구 운정동 국립 5·18민주묘지 내 정동년 전 5·18기념재단 이사장 묘소를 살피고 있다. 조 원장 왼쪽은 정 이사장 부인인 이명자 전 오월어머니집 관장. 지난 15일 광복절 특사로 석방된 이후 처음 광주를 찾은 조 원장은 이날부터 28일까지 2박 3일간 광주와 전남, 전북 일정을 소화한다. 2025. 8. 26 ⓒ 배동민 관련사진보기

큰사진보기 ▲조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 26일 광주광역시 북구 망월동 5·18 구묘역(민족민주열사묘역) 내 이한열 열사 묘소를 참배하고 있다. 지난 15일 광복절 특사로 석방된 이후 처음 광주를 찾은 조 원장은 이날부터 28일까지 2박 3일간 광주와 전남, 전북 일정을 소화한다. 2025. 8. 26 ⓒ 배동민 관련사진보기

큰사진보기 ▲조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 26일 광주광역시 북구 망월동 국립 5·18민주묘지 제 2묘역을 참배하고 있다. 지난 15일 광복절 특사로 석방된 이후 처음 광주를 찾은 조 원장은 이날부터 28일까지 2박 3일간 광주와 전남, 전북 일정을 소화한다. 2025. 8. 26 ⓒ 배동민 관련사진보기

▲전두환 비석 밟은 조국 “윤석열 운명도 이렇게 될 것” #Shorts 배동민 관련영상보기

조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 26일 광주를 찾아 "광주·전남에서 제2의 DJ(김대중), 노무현을 발굴해 새로운 바람과 흐름을 선보이겠다"고 밝혔다.조 원장은 이날 오전 광주광역시 북구 운정동 국립 5·18민주묘지를 찾아 오월 영령을 참배했다.5·18 사형수 고(故) 정동년 선생의 부인인 이명자 전 오월어머니회장과 박관현 열사의 누나 박행순씨, 조국혁신당 광주시당과 전남도당 당원 등 100여 명이 함께했다.조 원장은 민주묘지 1묘역과 2묘역, 구묘역을 찾아 고(故) 문재학·박관현·정동년·김재귀·이한열 열사 묘소에 헌화했다.그는 참배를 마친 뒤 기자들과 만나 내년 지방선거 계획을 묻는 질문에 "김대중 전 대통령이 단식으로 쟁취한 지방선거의 의미는 풀뿌리 생활밀착형 정치를 강화하는 것이다. 기초가 중요하다고 생각한다"며 "광주·전남에서는 전국적으로 명망이 있는 사람보다 아주 젊고 새로운 제2의 DJ, 노무현을 발굴해 새로운 바람과 흐름을 선보이는 것이 꿈이다"고 답했다.구체적인 선거 전략을 묻자 "현재 제가 당 대표가 아니기 때문에 내년 6월의 선거 전략을 지금 시점에 발표하는 것은 시기상조이고 곤란하다"며 "전당대회가 열리면 당 대표에 출마할 생각인데 당 대표가 된다면 구체적으로 그때 논의해서 전략을 내놓겠다"고 말했다.이재명 정부의 성공과 국민의힘 심판에 힘을 쏟겠다는 의지도 밝혔다.조 원장은 "현시점에 우리 시대의 첫 번째 과제는 이재명 정부의 성공이라고 생각한다. 이재명 대통령이 성공해야 한다"며 "그 이후 두 번째 과제는 내란을 옹호하고 비호하고 방조하며 여전히 반성하지 않는 국민의힘을 심판하는 것이다. 세 번째 과제는 심판 후 국민의 삶과 삶의 조건들을 개선하는 것이다"고 했다.이어 "다가오는 지방선거에서 국민의힘이 광역단체장을 단 1석이라도 차지하면 절대 안 된다"며 "그걸 막기 위해 최선을 다할 것이고 이를 위해 더불어민주당과 연대하겠다"고 덧붙였다.다만, 민주당과의 합당에 관해선 "지방선거의 경우 광주·전남의 지역 정치와 지역 주민을 위해 무엇이 필요한가의 질문을 먼저 한 뒤, 그 질문을 달성하기 위해 민주당만 있으면 좋은지, 혁신당도 있는 게 좋은지 묻는 말로 (질문을) 바꿨으면 한다"고 답했다.참배에 앞서 민주묘지 방명록에 '광주정신으로 내란을 완전 종식하고 민생을 강화하는 정치를 하겠습니다'라고 적은 조 원장은 5·18 민주묘지를 찾은 이유에 대해 "윤석열 일당의 내란, 계엄, 쿠데타를 접하고 맨 먼저 떠올린 게 5·18이었다"고 밝혔다.이어 "저를 포함한 많은 정치인을 수거해 영현백에 넣으려 하지 않았나"라며 "윤석열, 김건희 등은 엄중한 처벌을 받아야 마땅하다. 5·18 정신을 항상 가슴에 새기고 정치하겠다"고 말했다.또한 "저의 사면을 위해 애써주신 어르신들이 많다. 그분들께 감사의 인사를 하기 위해 오늘 광주를 찾았다"며 "그게 기본 도리라고 생각한다"고 했다.5·18 광주정신의 헌법 전문 수록에 대해서는 "근래 들어 5·18정신이 다행히 여야를 막론하고 인정되고 있다"며 "희생자들의 사후나마 헌법 전문 수록에 대한 의지가 모여서 다행이고 무거운 책임감을 느끼고 노력하겠다"고 강조했다.조 원장은 참배를 마친 뒤 전두환 비석을 밟으며 "군사독재나 쿠데타는 전두환과 노태우 이후 없을 줄로만 알았다"며 "그런데 윤석열은 검찰 독재에서 모자라서 쿠데타를 일으켰다. 많은 국민이 전두환 비석을 밟으며 민주주의의 의미를 되새길 텐데, 윤석열의 운명도 곧 이렇게 될 것이라 확신한다"고 말했다.전두환 비석은 1982년 전씨의 전남 담양 방문을 기념해 세워졌던 비석으로, 이후 광주·전남 민주동지회가 비석 일부를 떼어내 가져와 참배객들이 밟고 지나가게 하려고 설치됐다.참배를 마친 조 원장은 천주교광주대교구청을 방문해 자신의 사면·복권 운동에 힘썼던 옥현진 대주교를 예방했다.오는 27~28일에는 최홍엽 광주환경운동연합 공동의장 묘를 참배하고 전남·전북 지역에서 종교계 예방과 청년 간담회 행사 등을 이어간다.