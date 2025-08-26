서산시의회, 8월 정책간담회... 재난 복구·민생 현안 집중 논의

큰사진보기 ▲250826 서산시의회, 8월 의원 정책간담회 개최 ⓒ 서산시의회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

서산시의회(의장 조동식)는 26일 8월 의원 정책간담회를 열고, 제308회 임시회(9월 9일 개회 예정)를 앞두고 집행부 설명자료와 의원 협의사항 등 총 20건의 안건을 사전 협의했다.이날 집행부가 보고한 사안은 ▲2025년도 제3회 추가경정예산(안) 편성 계획 ▲제22회 서산해미읍성축제 개최 ▲서산 모항 크루즈선 운항 협약체결 동의안 ▲지방공무원 복무 조례 개정 ▲특별재난지역 선포에 따른 시세 감면 및 고향사랑 지정기부 긴급 모금 ▲서산 테크노밸리 국민체육센터 민간위탁 연장 계약 동의안 ▲2035년 공업지역 기본계획(안) 의견제시 ▲서산 성장관리계획 구역 지정 및 계획수립(안) 의견제시 등 9건이다.의원들이 협의한 안건은 모두 11건으로, ▲가족돌봄 지원 조례안(강문수 의원 대표발의) ▲친환경 소재 현수막 사용 및 폐현수막 재활용 활성화 조례안(김용경 의원 대표발의) ▲공익직불제 농외소득 기준 현실화 촉구 건의안(안동석 의원 대표발의) ▲공공심야약국 운영 지원 조례안 ▲농사용 전기요금 인상 반대 촉구 건의안(안원기 의원 대표발의) ▲환경오염시설 통합관리제도 법령 개정 건의안(안효돈 의원 대표발의) ▲향교·서원 전통문화 계승·발전 지원 조례안(이경화 의원 대표발의) ▲주민참여형 에너지전환 지원 조례안(이수의 의원 대표발의) ▲실종자 수색 활동 지원 조례안(이정수 의원 대표발의) ▲장애인·보호자 알권리 보장 조례안 ▲부석면 B지구 농업기반시설 관리권 조속 이관 촉구 건의안 ▲지방도 649호선 서산~부석간 교통안전 보수공사 촉구 건의안(이상 최동묵 의원 대표발의) 등이 포함됐다.조동식 의장은 "호우 피해 지역 주민의 세제 감면과 지역경제 활성화 대책을 중심으로 논의했다"며 "시민 삶의 질 향상을 위해 의회가 꼼꼼히 점검하고 적극 지원하겠다"고 말했다.