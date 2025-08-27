"와이키키 해변 만든다더니"… 맹방화력발전소에 주민들 울상

강원 삼척 맹방해변이 변해가고 있다. 한때 '동해안의 와이키키'로 만들겠다던 약속은 사라지고, 지금은 연안오염과 시설물 난립 속에 해변 본연의 기능을 잃어가고 있다.
지난 26일 기자가 전문가들과 직접 현장을 찾았다. 맹방화력발전소 건설 이후 해류의 흐름이 바뀌면서 연안침식이 심각하게 진행됐다. 이를 막기 위해 방파제, 잠제(수중방파제), 호안블록 등 각종 구조물이 해변을 따라 설치됐다. 그러나 이 시설물들이 해수 흐름을 왜곡하면서 일부구간은 오염물질로 가득하고 이끼류가 가득 메워져있다.
지역 주민 박아무개(62)씨는 "옛날엔 여름마다 깨끗한 모래사장이 넓게 펼쳐졌는데, 이제는 시멘트, 돌 구조물만 가득하다"며 "바다가 육지의 건축물 전시장인가. 바다를 더 망치고 있다"고 토로했다.
주민과 상인들 반발… "와이키키 해변은 허상"
친수공간 조성을 명분으로 해안가 곳곳에 설치된 산책로, 조형물, 전망대 시설물들은 지역주민에게 큰 기대를 걸게했다. 일부 지대에는 월류형 이안제(물이 넘나들 수 있는 높이의 수중 방파제)를 설치하며, 하와이의 와이키키 해변처럼 만든다는 계획이 주민들의 기대를 모았다. 그러나 실제로는 시설물로 인해 해수의 흐름이 막히고 접근이 제한되면서, 주민과 관광객 모두가 불편을 겪고 있다고 하소연했다.
덕산 어촌계 송경근 계장은 "모래 속에 서식하는 조개가 많은 해변인데도 보상은 제대로 이뤄지지 않고, 조개를 잡기 위해 해안가로 나가야 하지만 시설물 때문에 배조차 출입할 수 없다"며 "생계가 막막하다"고 울분을 토했다.
인근 덕산마을 김기연(58) 이장은 "발전소 건설 전에 친수공간을 개방하기로 약속했지만 발전은 오래 전부터 하고 있는데 (개방 약속은) 지켜지지 않고 있다"며 "대기업이니 약속을 지킬 것이라 기대하며 기다리고 있다"고 말했다.
한 음식점 주인(61)도 "와이키키 해변 조성을 기대하며 올여름을 준비했지만, 오히려 손님은 줄고 바닷가에는 흉물스러운 시설만 늘어나 실망스럽다"고 했다.
관광객도 실망… "이럴 거면 왜 만들었나"
해변을 찾은 관광객 김은지(34)씨는 "시설물이 잘 되어 있긴 하지만 막혀 있어서 들어가 보지도 못한다"며 "차라리 자연 그대로 두는 게 더 나았을 것 같다"고 아쉬움을 전했다. 그는 "명사십리 해변은 원래 자연 그대로의 모습이 매력이었는데, 지금은 각종 시설물로 가득 차 본래의 기능을 잃었다"며 "다음에는 오고 싶지 않다"고 전했다.
실제로 여름 휴가철에도 맹방해변은 과거만큼의 활기를 잃었다. 일부 남쪽 해변만 피서객이 있을 뿐, 북쪽 해변과 친수공간 일대는 녹색 해조류와 각종 구조물이 뒤엉켜 있어 전형적인 해수욕장의 모습과는 거리가 멀다.
"출입금지" 경고문만… 삼척 해양시설, 주민·관광객 배제 논란
이밖에 삼척시와 블루파워가 관리하는 해양시설 주변에 길거리마다 '해양시설 내 출입금지', '외부인 출입금지' 플래카드가 붙어 있어 주민과 관광객의 눈살을 찌푸리게 하고 있다(관련기사: 1500억 들여 만든 '바다 속 광장', 개방은 언제?
https://omn.kr/2exvz).
지역 주민 A씨는 "누구를 위한 출입금지인지 알 수 없고, '들어가지 말라'는 경고만 있을 뿐 안전이나 안내의 의미는 찾아보기 어렵다"고 불만을 토로했다.
연안오염·해변 훼손에도 책임 미루는 행정, 주민 반발 커져
연안오염과 해변 훼손이 심각하게 진행되고 있지만, 정작 관리 책임을 져야 할 삼척시청과 삼척화력발전소 운영사는 서로에게 책임을 미루고 있어 주민들의 불만이 커지고 있다.
삼척시청 에너지과 이인희 주무관은 26일 기자와의 통화에서 "아직 관리 책임이 정확히 정해져 있지 않아서 관리하는 데 한계가 있다"며 "현장을 방문해 발전소 측과 협의하겠다"고 말했다.
삼척블루파워 김훈제 환경관리 팀장은 27일 기자와의 전화 통화에서 친수공간 출입금지 조치에 대해 "이곳은 침식저감시설로 준공승인이 나지 않아 안전사고 우려로 개방하지 않았다"라고 말했다.
진광선 맹방 이장은 "화력발전소 건설 이후, 삼척시와 사업자가 약속했던 것처럼 주민들이 편히 거닐고 관광객들이 쉬어 갈 수 있는 공간으로 해변이 관리되길 바란다"며 "주민들의 기대를 저버리지 않는 해변으로 만들어주길 희망한다"고 말했다.
"와이키키 단순 모방, 맹방해변 환경 참사 불렀다"
전문가들은 삼척 맹방해변 친수공간 조성 과정에서 발생한 부작용은 이미 예견된 일이었다고 지적한다. 국립한국해양대학교 해양공학과 도기덕 교수는 26일 맹방해변 환경 훼손 원인에 대해 "맹방해변은 미국 하와이 와이키키 해변을 단순히 모방해 구조물을 설치했지만, 동해안 연안 특성을 고려하지 않았다"고 지적했다.
도 교수는 "해외 선진국은 연안 구조물 설치 전에 반드시 철저한 모니터링과 자료 수집, 수치 모의, 환경영향평가를 통해 영향을 분석한다"며 "하지만 맹방해변은 이러한 과정 없이 해외 사례를 적용한 탓에 심각한 환경 문제가 발생했다"고 설명했다.
이어 그는 대안으로 문제 구조물의 즉각적인 철거를 통한 해수 순환 회복, 연안의 수리·퇴적학적 특성에 대한 장기 모니터링 체계 구축, 과학적 자료에 기반한 예측 모델 수립 등을 제시했다.
"맹방해변, 개발이 환경과 경관에 남긴 경고"
강릉원주대 해양생태환경학과 김형근 명예교수는 26일 "해변 가까이에 시설물이 설치되면 해수 유통이 막혀 유해 해조류가 번식할 수밖에 없다"며 "이는 해조류 문제를 넘어 해안 경관에도 악영향을 미친다"고 우려했다.
26일 현장을 직접 조사한 해안침식 전문가 장성렬 박사는 "이 정도로 심각할 줄은 몰랐다"며 "친수공간 확대라는 당초 목표와는 달리 정반대의 결과를 초래했다"고 지적했다.