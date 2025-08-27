"와이키키 해변 만든다더니"… 맹방화력발전소에 주민들 울상

▲삼척 맹방해변2020년 화력발전소가 건설되기 전의 맹방해변은 자연 그대로의 모래사장과 맑은 바다가 어우러진 풍경을 자랑했다. 해변 곳곳에는 주민과 관광객이 자유롭게 오가며 조개를 캐거나 휴식을 즐길 수 있는 열린 공간이 있었고, 모래사장과 해안 경관은 그 자체로 지역의 중요한 생태적·문화적 자산이었다. 해변의 자연스러운 물길과 조용한 풍광은 후에 설치된 각종 시설물이 들어오기 전까지 맹방해변의 매력을 지탱하는 핵심 요소였다(2020/5) ⓒ 진재중 관련사진보기